Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü

    Cyberpunk 2077 üç haftada oyuncu sayısının %80'ine yakınını kaybetti. Oyuncu sayıları Witcher 3'e göre çok daha hızlı bir şekilde eridi.
    4 gün
    8,3b
    1
    34
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü
    Tam Boyutta Gör

    Cyberpunk 2077'nin Steam'deki eş zamanlı oyuncu rakamları üç haftada büyük bir şekilde geriledi. İlk günlerinde 1 milyon eş zamanlı oyunu sayısını aşarak rekorlar kıran Cyberpunk 2077 şu anda 200 bine ulaşmakta zorlanıyor. Cyberpunk 2077'nin, CDPR'ın bir önceki oyunu Witcher 3'e göre çok daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybettiği açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı: Türkçe altyazıyla geliyor

    Cyberpunk 2077 ilk üç haftasında yaklaşık %80'lik bir oyuncu kaybı yaşadı. The Witcher 3'te ise aynı %80'lik kayıp üç aylık uzun bir dönemde gerçekleşmişti. Cyberpunk 2077 Witcher 3'e göre çok daha büyük bir beklentiyle çıkış yaptığı için aradaki fark bir nebze anlaşılabilir. Ancak yine de oyuncu rakamlarının tahminlerden daha hızlı bir şekilde gerilediği de net bir şekilde görülebiliyor.

    Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü
    Tam Boyutta Gör

    CD Project, çıkış gününden 12 gün sonra yapılan bir açıklamada Cyberpunk 2077'nin toplam 13 milyon sattığını duyurmuştu. Oyunun güncel satış rakamları şu anda hangi seviyede bilinmiyor. Analistler çıkıştan önce yapılan tahminlerde Cyberpunk 2077'nin ilk yılında 20 milyondan fazla satabileceğini belirtiyordu. Ancak elbette oyunun çalkantılı çıkış dönemini onlar da tahmin edememişti.

    CD Project'in önünde şu anda çözülmesi gereken epey bir problem yer alıyor. Şirket bir yandan oyundaki hataları düzeltip oyunu tekrar PS Store'a getirebilmek için uğraşırken diğer bir taraftan da yatırım firmaları tarafından kendilerine açılan davalarla savaşmak zorunda. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan CDPR, davalara karşı güçlü ve etkili adımlar atıp kendilerini savunacaklarını söyledi.

    Geride bıraktığımız süreçte birden fazla yatırımcı şirketi, Cyberpunk 2077'nin durumu hakkında aldatıcı sözler kullanıldığını savunarak CD Project RED'e dava açmıştı. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DeepestSea (Melih Ayas) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çünki oyunu bitirdiler.Yeniden başlamak için yeni güncellemeyi bekliyorlar

    Bu gruba ben de dahilim
    Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Vict0ry (Tunahan .) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunda fizik yok. İnsanlar görevleri sıkıla sıkıla hızlı hızlı bitirdi bıraktı bu kadar basit. Fallout gibi oldu bu oyunda neden bu kadar hype oluyor anlamıyorum bazı oyunlar. Örneğin fortnite. Adamlar öyle viral reklam yapıyorlar ki amerika da en popüler oyun hala fortnite. Türkiye de kimse bilmez. Berbat fizikli oyunlar bazen çok tutuyor.
    Oyunda fizik yok. İnsanlar görevleri sıkıla sıkıla hızlı hızlı bitirdi bıraktı bu kadar basit. Fallout gibi oldu bu oyunda neden bu kadar hype oluyor anlamıyoru...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayır düşse ne olacak adam sattı zaten yüzde 90 iade edemedi oyunu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IcyTea Lemon (Furkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1- Bug ve sorun kayniyor olsa bile herkes en az 1 ending ile bitirdi.

    2- Witcher 3 e gore cok cok daha kisa suruyor.

    3- Soz verilen oyun ile alakasi olmadigindan hayal kirikligi yasayanlar saldi.



    Parca parca degil de, tek buyuk bir guncelleme ile kesilen yerleri oyuna dahil ederlerse en az 500k bekliyorum yeniden oynayan cok olacaktir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    herkes nitelikli oyuncu olamaz ;
    güncel oyun alanların %80 i moda takipçisidir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MadeGuy (Tony Soprano ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun tarihinde ki en büyük balonlardan biri olarak yerini aldı. Kötü oyun değil ama beklentiyi o kadar çok yükselttiler ki... Ne bekledi ne bulduk.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    enizam 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayrıca noel ve yılbaşı tatili bitince, çalışanların oynama zamanı kalmadı. Bu guruba dahilim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Önceden balon olduğunu bilip oyunu almayan kesimden olduğum için çok mutluyum. Böyle reklam yapılıp bu güne kadar başarılı olan hiç bir oyun olmadı, bu yaşananları bir çok oyunda yaşadık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunu bitirdinmi bunu merak ediyorum sadece oyunu bitirince açılan rozet sadece 3.3 lük kesimde var oyunu bitirmeden hatta oynaman yorum yapmayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    konu bitirmek değil witcher 3 100 saat sürüyordu sadece ana görevi bu oyun 15 saatte bitiyor yan görevsiz. Oyunun yarısı yok kesilmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2 Sene sonra çıkarsalarmış o zaman oyunu? Yarım yamalak oyunlara para ödeyip böyle firmaların ekmeğine yağ sürmeye bayılıyor kimi kesim..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ac valhalladan hallice bir oyun işte ne bekleniyordu ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8251 kez okundu.
    26 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cd project red, cyberpunk 2077 ve Yazılım
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Uzmanlardan öneri: "Koronavirüs aşısı olmayanlara kamu yasağı uygulansın" 3 gün Dell üretkenlik odaklı 40 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 3 gün Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı 3 gün Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu 3 gün Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı 3 gün Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı 3 gün Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı 4 gün Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü 4 gün Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı 4 gün PlayStation 5 ve Xbox Series X, IKEA'da "boy göstermeye" başladı 4 gün Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor 4 gün Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart 4 gün PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor 4 gün 10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı 4 gün 1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı 4 gün 12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı 4 gün Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu 4 gün Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı 4 gün AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü Sonraki Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek 4 gün Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak 4 gün Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları 4 gün 2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı 4 gün Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta 4 gün sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası... 4 gün Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu 4 gün Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO) 4 gün Asus yeni yıla zamlarla girdi 4 gün Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı 4 gün Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor 4 gün Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı 4 gün Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak 4 gün Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor 4 gün PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu 4 gün Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız