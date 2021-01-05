Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü

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Cyberpunk 2077'nin Steam'deki eş zamanlı oyuncu rakamları üç haftada büyük bir şekilde geriledi. İlk günlerinde 1 milyon eş zamanlı oyunu sayısını aşarak rekorlar kıran Cyberpunk 2077 şu anda 200 bine ulaşmakta zorlanıyor. Cyberpunk 2077'nin, CDPR'ın bir önceki oyunu Witcher 3'e göre çok daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybettiği açıklandı.

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Cyberpunk 2077 ilk üç haftasında yaklaşık %80'lik bir oyuncu kaybı yaşadı. The Witcher 3'te ise aynı %80'lik kayıp üç aylık uzun bir dönemde gerçekleşmişti. Cyberpunk 2077 Witcher 3'e göre çok daha büyük bir beklentiyle çıkış yaptığı için aradaki fark bir nebze anlaşılabilir. Ancak yine de oyuncu rakamlarının tahminlerden daha hızlı bir şekilde gerilediği de net bir şekilde görülebiliyor.

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CD Project, çıkış gününden 12 gün sonra yapılan bir açıklamada Cyberpunk 2077'nin toplam 13 milyon sattığını duyurmuştu. Oyunun güncel satış rakamları şu anda hangi seviyede bilinmiyor. Analistler çıkıştan önce yapılan tahminlerde Cyberpunk 2077'nin ilk yılında 20 milyondan fazla satabileceğini belirtiyordu. Ancak elbette oyunun çalkantılı çıkış dönemini onlar da tahmin edememişti.

CD Project'in önünde şu anda çözülmesi gereken epey bir problem yer alıyor. Şirket bir yandan oyundaki hataları düzeltip oyunu tekrar PS Store'a getirebilmek için uğraşırken diğer bir taraftan da yatırım firmaları tarafından kendilerine açılan davalarla savaşmak zorunda. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan CDPR, davalara karşı güçlü ve etkili adımlar atıp kendilerini savunacaklarını söyledi.

Geride bıraktığımız süreçte birden fazla yatırımcı şirketi, Cyberpunk 2077'nin durumu hakkında aldatıcı sözler kullanıldığını savunarak CD Project RED'e dava açmıştı.

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