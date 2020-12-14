Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergiledi. Özellikle PlayStation 4'te oyunu deneyen oyuncular, fazlasıyla tepkili.

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Geçtiğimiz saatlerde de CD Projekt Red, bu konudaki sessizliğini bozdu. Oyunu PlayStation 4 ve Xbox One'dan satın alan tüm oyuncular 21 Aralık 2021'e kadar oyunu iade edebilir. Ayrıca CD Projekt Red, iade açıklaması ile birlikte oyunculardan özür diledi ve gelecekteki yamaların tarihlerini açıkladı. Yayınladıkları açıklamadan öne çıkan notları aşağıda bulabilirsiniz:

Açıklamanın yine o sarı tema üstüne olduğunu görüyoruz. Sanıyoruz ki bu tema ile ilgili olumlu bir şey göremeyeceğiz.

CD Projekt Red, her şeyden önce bir önceki nesil konsollarda oynayan oyunculardan özür diliyor, sorunları çözeceklerine söz veriyor ve sizden bir şans daha bekliyor. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One'da oynanabilir kılmak için daha fazla dikkat harcayacakları açıklandı.

Son olarak yamalar hakkında da bazı açıklamalar yapıldı. Önümüzdeki 7 gün içerisinde yeni bir yama yayınlanacak, ikinci yama ocak ayında gelecek ve son yama da şubat ayında gelecek. Bu yamalar ile oyunun performans sorunlarının ve hatalarının giderileceği söyleniyor ancak CD Projekt, bu yamalar ile birlikte de eski nesil konsollarda oyunun, yüksek donanımlı bir PC veya yeni nesil konsollardaki kadar iyi gözükmeyeceğini belirtiyor. Ancak oyunun deneyim olarak yakın olacağı da söylenmiş.

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