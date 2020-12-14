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    Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor

    Dün akşam saatlerinde bir Reddit kullanıcısının keşfetmesinin ardından CD Projekt Red, resmi olarak oyunun konsol tarafındaki iadelerini başlattı. Gelecekteki yamalar için de tarih verdi.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergiledi. Özellikle PlayStation 4'te oyunu deneyen oyuncular, fazlasıyla tepkili.

    Ayrıca Bkz. "CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi"

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    Geçtiğimiz saatlerde de CD Projekt Red, bu konudaki sessizliğini bozdu. Oyunu PlayStation 4 ve Xbox One'dan satın alan tüm oyuncular 21 Aralık 2021'e kadar oyunu iade edebilir. Ayrıca CD Projekt Red, iade açıklaması ile birlikte oyunculardan özür diledi ve gelecekteki yamaların tarihlerini açıkladı. Yayınladıkları açıklamadan öne çıkan notları aşağıda bulabilirsiniz:

    Açıklamanın yine o sarı tema üstüne olduğunu görüyoruz. Sanıyoruz ki bu tema ile ilgili olumlu bir şey göremeyeceğiz. 

    CD Projekt Red, her şeyden önce bir önceki nesil konsollarda oynayan oyunculardan özür diliyor, sorunları çözeceklerine söz veriyor ve sizden bir şans daha bekliyor. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One'da oynanabilir kılmak için daha fazla dikkat harcayacakları açıklandı.

    Son olarak yamalar hakkında da bazı açıklamalar yapıldı. Önümüzdeki 7 gün içerisinde yeni bir yama yayınlanacak, ikinci yama ocak ayında gelecek ve son yama da şubat ayında gelecek. Bu yamalar ile oyunun performans sorunlarının ve hatalarının giderileceği söyleniyor ancak CD Projekt, bu yamalar ile birlikte de eski nesil konsollarda oyunun, yüksek donanımlı bir PC veya yeni nesil konsollardaki kadar iyi gözükmeyeceğini belirtiyor. Ancak oyunun deneyim olarak yakın olacağı da söylenmiş.



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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şunun şurasında PS5 ve XB X'i 1 1,5 yıldır konuşuyoruz, PS5 deneme kiti de 1,5 yıl önce gördük neredeyse. Onca yıl da elinizde PS4 ve XB One vardı. Ne oldu sonradan eski konsollar için birden oyunu test etmeyi mi bıraktınız da bu kadar hata meydana gelebiliyor
    Şunun şurasında PS5 ve XB X'i 1 1,5 yıldır konuşuyoruz, PS5 deneme kiti de 1,5 yıl önce gördük neredeyse. Onca yıl da elinizde PS4 ve XB One vardı. Ne oldu sonr...
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    Yanıtla +10
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dede17
    bulutlarda sex yazıyo xd
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) holden_
    the last of us 2, rdr 2 gibi oyunlar çatır çatır oynanıyor o 7 yıllık cihazda yalnız. görsel ve oynanış olarakta cyberpunk'tan 10 gömlek üstün bence. tamamen yapımcı firmanın hatası.
    the last of us 2, rdr 2 gibi oyunlar çatır çatır oynanıyor o 7 yıllık cihazda yalnız. görsel ve oynanış olarakta cyberpunk'tan 10 gömlek üstün bence. tamamen ya...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    forum editörleri neden kendi adlarına değilde sürü psikolojisi oluşturacak şekilde haber başlıkları atıyorlar !? yüksek volumden konuşmayı bırakın !
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Borsaya açıldılar ya eski cd red firmasını unutun. Artık önce borsa yatırımcısını düşünen bir firma var karşımızda.



    Bende böyle bir durum bekliyordum ve almadım oyunu. Bir sene sonra 50 liradan alırız:)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şunun şurasında PS5 ve XB X'i 1 1,5 yıldır konuşuyoruz, PS5 deneme kiti de 1,5 yıl önce gördük neredeyse. Onca yıl da elinizde PS4 ve XB One vardı. Ne oldu sonradan eski konsollar için birden oyunu test etmeyi mi bıraktınız da bu kadar hata meydana gelebiliyor
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    dede17 (amdfusion ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben aldım oyunu içindeki subniminal mesajlar cinsel içerikli ağır içerikler yüzünden oynamayacağım pc ye aldım
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dede17
    bulutlarda sex yazıyo xd
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    holden_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu oyunun 7 yıllık sınırlı kapasiteli makinalarda ciddi ciddi oynanabileceğini düşünen olduysa da ne bileyim arkadaş.gerçi firma öyle bir söz vermiş ama yine de bilemiyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) holden_
    Bence bu mantık yanlış. Madem donanımlar kısıtlı; ya o konsol için de satıyorsa o donanıma göre de optimizasyon yapacaktı oyunda, ya da o konsol için çıkartmayacaktı. İnsanlar para veriyor, az da değil.
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) holden_
    Bu oyundan daha sağlam görünen RDR2,tlou2, detroit become nasıl çalıştıysa buda öyle çalışmalı.
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) holden_
    the last of us 2, rdr 2 gibi oyunlar çatır çatır oynanıyor o 7 yıllık cihazda yalnız. görsel ve oynanış olarakta cyberpunk'tan 10 gömlek üstün bence. tamamen yapımcı firmanın hatası.
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Neredeyse her hafta haberlere çıktığı için böyle bir çıkış yapacağına emindim.



    Bir şeyin ne kadar çok reklamı yapılıyorsa o kadar kötü oluyor.
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    fhrstw 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Olacak iş değil ilk başta açıklayacaktınız bunu. bu kadar gelecek vadeden önemli bir şirketin yapmaması gereken devasa bir hata.
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En başta yapılması gereken bunca hengameden sonra yapılıyor



    Neyse bir şans daha verelim
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bereket versin yamalar var. Yoksa ne yapacakmış bu firmalar? 1996-97-98 vs yıllarda kutulu oyunu alıp oynardık. Ne yama vardı ne genişbant internet.. Bu tip sorunlarla değersizleştirmeyin şu milyonluk yapıtları mübarek firmalar.
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    brk6152 4 gün ( Mesaj Silindi ) AskN0More
    Hayır, oyunu yine bug dolu cikartabilrisin ama 1 hafta içinde yama çıkarıp çözersin buglari adamlar ocak ayında patch gelicek diyor
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