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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı

    CD Projekt Red'i ngeçtiğimiz aylarda söz verdiği 1.2 yamasından bazı detaylar paylaşıldı. Oyun spesifik bazı sorunları çözmesi dışında genel olarak iyileştirmeler de yapacak.
    20 Mart 2021, 12:00 (4 sa.)
    1,1b
    22
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin en büyük yaması olan 1.2'den bazı detaylar paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Hitman markasının yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu"

    Açıklanan detaylara baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken kısım polislerin suçlara verdiği tepkiler. Oyunda bir suç işlendiğinde polisler bir anda yanınızda doğuyordu. Bu yama ile birlikte bu sorun düzeltilicek ve polislerin yanınıza gelmesi zaman alacak. Ayrıca polis gelmeden önce bir keşif aracı durumu incelemek için ilk başta sizinle yüzleşecek.

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    İkinci göze çarpan nokta araba sürme kısmında. Oyunun ayarlar menüsüne direksiyon hassassiyeti bölümü eklenecek. Bu şekilde araba sürüşlerini biraz daha özelleştirebileceksiniz. Bazı araçların kullanımları da değiştirildi. Ek olarak aracınız artık bir yere sıkıştığında veya ters döndüğünde arabayı sallayarak düzeltebilceksiniz.

    Paylaşılan notlar dışında elbette daha fazla gelişme bulunacak yamada. Özellikle yama, oyunun yaşadığı performans sorunlarını ve hataları büyük oranda düzeltecek. Ne yazık ki yama için şu anda net bir yayın tarihi bilinmiyor. Ancak Mart ayı içerisinde yayınlanacağı biliniyor. Yama ile ilgili yayınlanan videoları aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/cyberpunk-2077-patch-12-set-to-fix-police-response-times-and-driving-issues
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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    erhan850 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyunun fiyasko olmasını polis spawnına mı bağlamışlar =)
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fasttornado 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir şey yayınladıklarına göre bu yama baştan aşağı çöp. Demek ki last gen konsollarda gene çalışmayacak
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    Sp!deR (M ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun özünde sıkıntılı. RPG diyorlar ama bir kere bitirdikten tekrar oynatacak hiçbir şey yok oyunda. Zaten oyunun alpha versiyonunu çıkardılar şaka gibi.
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    ersniaydn (Ersin Aydın) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence harika bir oyun. Beğenmeyen gidip çocuklarla cs oynasın. :D
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    CWaRRioR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun iyi hoş da, glitch olup oyunu batıracak diye korkarak oynuyorum. Arabayı çağırıyorsun başka aracın üzerine çıkıyor, kaldırımdan çıkarken araç birden sıçrıyor, alçak bir yerden atlıyorsun ölümden dönüyorsun. Görsel hatalardan bahsetmiyorum bile. Yani temel hataları çok fazla.Bunların çok daha hızlı şekilde çözülmesi gerekirdi.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuna zenginlik katan hikaye vs DLC'lerin duyuruları gelmesi gerekirken daha düzeltmelerin ön duyurusu yapılıyor, Anlaşılıyor ki oyunun hazırlanışından tutundan son haline getirilene kadar öyle bir kırpma olmuş ki neresinden düzelteceklerini hesap edemiyorlar, sadece kaba saba olan kısımlarına odaklanmak istemişler :)) bu gidişler oyun iyice eskidiğinde olması gereken olgunluk seviyesine gelecek, bu oyunda vaadettiklerini de alternatif 2077 devam oyununda vermeyi deneyecekler ve onuda yeni birşeymiş gibi pazarlamalarını merakla bekliyorum. :)) ederi 50TL olan oyun.
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    ARISLCK 3 sa. ( Mesaj Silindi ) mehmet_clk
    Bu oyunun ederi 50 lira ise ubisoft un bir çok oyunu 50 lira bile etmez. Hatta bedava olsa indirmeyeceklerim bile var.
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    erhan850 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyunun fiyasko olmasını polis spawnına mı bağlamışlar =)
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