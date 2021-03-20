Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin en büyük yaması olan 1.2'den bazı detaylar paylaşıldı.

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Açıklanan detaylara baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken kısım polislerin suçlara verdiği tepkiler. Oyunda bir suç işlendiğinde polisler bir anda yanınızda doğuyordu. Bu yama ile birlikte bu sorun düzeltilicek ve polislerin yanınıza gelmesi zaman alacak. Ayrıca polis gelmeden önce bir keşif aracı durumu incelemek için ilk başta sizinle yüzleşecek.

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İkinci göze çarpan nokta araba sürme kısmında. Oyunun ayarlar menüsüne direksiyon hassassiyeti bölümü eklenecek. Bu şekilde araba sürüşlerini biraz daha özelleştirebileceksiniz. Bazı araçların kullanımları da değiştirildi. Ek olarak aracınız artık bir yere sıkıştığında veya ters döndüğünde arabayı sallayarak düzeltebilceksiniz.

Paylaşılan notlar dışında elbette daha fazla gelişme bulunacak yamada. Özellikle yama, oyunun yaşadığı performans sorunlarını ve hataları büyük oranda düzeltecek. Ne yazık ki yama için şu anda net bir yayın tarihi bilinmiyor. Ancak Mart ayı içerisinde yayınlanacağı biliniyor. Yama ile ilgili yayınlanan videoları aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/cyberpunk-2077-patch-12-set-to-fix-police-response-times-and-driving-issues

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