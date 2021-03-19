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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman markasının yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu

    Oyun dünyasının popüler oyun serilerinden olan Hitman'in yeni mobil oyunu Hitman Sniper Assassins, iOS ve Android cihalar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 17:00 (4 sa.)
    394
    8
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hitman markasının yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise daha önce Hitman Go ve Hitman Sniper'ı yapan Square Enix Montreal'in yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu. Hitman Sniper Assassins, oyunun proje ismi, yani ilerde değiştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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    Hitman Sniper Assassins'te yine dünyanın farklı yerlerine giderek hedeflerinizi indirmeye çalışacaksınız. Diğer oyunlarda da olduğu gibi çeşitli sözleşmeler yapacaksınız ancak bu sefer göreve gitmeden önce kendinize bir keskin nişancı ekibi oluşturmanız gerekecek. Her birinin kendine has bir silahı ve özelliği olacak. Bu yüzden göreve gitmeden önce iyi düşünmeniz gerekecek. Karakterlerin kendi yetenekleri ve silahları dışında, kendi kişilikleri ve geçmişi de olacak.

    Geliştirici ekip hedeflerinizi etkisiz hale getirmek için çeşitli yolların olacağını ve kendinizi fazlasıyla özgür hissedeceğinizi söylüyor. Hedeflerinizi etkisiz hale getirmede bulduğunuz farklı yöntemlere göre de ekstra puanlar kazanabileceksiniz. Bu puanlarınızla da yine diğer oyuncularla puan yarışına girebileceksiniz.

    Hitman Sniper Assassins, bu yıl içerisinde ücretsiz olarak iOS ve Android için çıkış yapacak. Oyunun şu anda yalnızca Google Play sayfası açılmış durumda. Oyunun fragmanını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.hitmansniper2&hl=tr&gl=BR



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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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