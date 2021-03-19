Hitman markasının yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise daha önce Hitman Go ve Hitman Sniper'ı yapan Square Enix Montreal'in yeni oyunu Hitman Sniper Assassins, mobil cihazlar için duyuruldu. Hitman Sniper Assassins, oyunun proje ismi, yani ilerde değiştirilecek.

Ayrıca Bkz. "2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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Hitman Sniper Assassins'te yine dünyanın farklı yerlerine giderek hedeflerinizi indirmeye çalışacaksınız. Diğer oyunlarda da olduğu gibi çeşitli sözleşmeler yapacaksınız ancak bu sefer göreve gitmeden önce kendinize bir keskin nişancı ekibi oluşturmanız gerekecek. Her birinin kendine has bir silahı ve özelliği olacak. Bu yüzden göreve gitmeden önce iyi düşünmeniz gerekecek. Karakterlerin kendi yetenekleri ve silahları dışında, kendi kişilikleri ve geçmişi de olacak.

Geliştirici ekip hedeflerinizi etkisiz hale getirmek için çeşitli yolların olacağını ve kendinizi fazlasıyla özgür hissedeceğinizi söylüyor. Hedeflerinizi etkisiz hale getirmede bulduğunuz farklı yöntemlere göre de ekstra puanlar kazanabileceksiniz. Bu puanlarınızla da yine diğer oyuncularla puan yarışına girebileceksiniz.

Hitman Sniper Assassins, bu yıl içerisinde ücretsiz olarak iOS ve Android için çıkış yapacak. Oyunun şu anda yalnızca Google Play sayfası açılmış durumda. Oyunun fragmanını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.hitmansniper2&hl=tr&gl=BR

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