Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirmişti ve ardından da ilk gün yaması ve yama 1.04 yayınlanmıştı. Şimdi de sorunları çözmek adına bir yama daha yayınlandı.

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Cyberpunk 2077'nin 1.05 yaması, CD Projekt'in geçtiğimiz hafta duyurusunu yapmış olduğu bir yama ve genel olarak performans sorunlarını ve hataları çözme amaçlı yayınlandı. PlayStation 4/5 ve Xbox One/Series için yayınlanmış olan yamanın boyutu 17GB. PC için yayınlanan yamanın boyutu ise 3.9 GB. Yama notlarında öne çıkan noktalar şu şekilde:

Birçok görevdeki ilerlemenizi engelleyen veya keyif kaçıran hatalar düzeltildi.

Siper alan NPC'lerin tepki süreleri iyileştirildi.

Çatışma sırasında sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.

Başka biriyle görüştüğünüzde Delamain'in görüntüsünün, görüştüğünüz kişinin üzerinde çıkması sorunu düzeltildi.

Elinizde silah olmadığında ekranda kalan nişangah hatası düzeltildi.

Arabadan indiğinizde envanterin kapanma sorunu düzeltildi.

Çökme sorunları giderildi.

Oyun kapatıldığında çıkan Steam Overlay çökmesi düzeltildi.

memory_pool_budgets.csv dosyası kaldırıldı.

Işın izlemeli yansımalar ortama göre dha parlak olmayacak.

Chromatic Aberration ve Film Grain açıkkenki görüntü keskinliği iyileştirildi.

Bazı araçların görünümü düzeltildi.

4 çekirdekli ve 6 çekirdekli AMD Ryzen işlemciler için varsayılan çekirdek/iş parçacığı kullanımı optimize edildi.

Cyberpunk 2077'nin eski nesil konsollar tarafındaki sorunlarını tamamen gidermek için yayınlanacak olan ilk büyük yama ocak ayında, diğeri de şubat ayında yayınlanacak. 1.05 yamasının tüm iyileştirmelerini ve geliştirmelerini buradan okuyabilirsiniz.

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