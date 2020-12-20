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    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı

    Cyberpunk 2077'nin çıkışında yayınlanan ilk gün yamasından sonra yayınlanan ikinci performans yaması da yayınlandı. 1.05 yaması bazı sorunları gideriyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,9b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirmişti ve ardından da ilk gün yaması ve yama 1.04 yayınlanmıştı. Şimdi de sorunları çözmek adına bir yama daha yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?""

    Cyberpunk 2077'nin 1.05 yaması, CD Projekt'in geçtiğimiz hafta duyurusunu yapmış olduğu bir yama ve genel olarak performans sorunlarını ve hataları çözme amaçlı yayınlandı. PlayStation 4/5 ve Xbox One/Series için yayınlanmış olan yamanın boyutu 17GB. PC için yayınlanan yamanın boyutu ise 3.9 GB. Yama notlarında öne çıkan noktalar şu şekilde:

    • Birçok görevdeki ilerlemenizi engelleyen veya keyif kaçıran hatalar düzeltildi.
    • Siper alan NPC'lerin tepki süreleri iyileştirildi.
    • Çatışma sırasında sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.
    • Başka biriyle görüştüğünüzde Delamain'in görüntüsünün, görüştüğünüz kişinin üzerinde çıkması sorunu düzeltildi.
    • Elinizde silah olmadığında ekranda kalan nişangah hatası düzeltildi.
    • Arabadan indiğinizde envanterin kapanma sorunu düzeltildi.
    • Çökme sorunları giderildi.
    • Oyun kapatıldığında çıkan Steam Overlay çökmesi düzeltildi. 
    • memory_pool_budgets.csv dosyası kaldırıldı. 
    • Işın izlemeli yansımalar ortama göre dha parlak olmayacak.
    • Chromatic Aberration ve Film Grain açıkkenki görüntü keskinliği iyileştirildi.
    • Bazı araçların görünümü düzeltildi.
    • 4 çekirdekli ve 6 çekirdekli AMD Ryzen işlemciler için varsayılan çekirdek/iş parçacığı kullanımı optimize edildi.

    Cyberpunk 2077'nin eski nesil konsollar tarafındaki sorunlarını tamamen gidermek için yayınlanacak olan ilk büyük yama ocak ayında, diğeri de şubat ayında yayınlanacak. 1.05 yamasının tüm iyileştirmelerini ve geliştirmelerini buradan okuyabilirsiniz.



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    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyun sorunlu çıkan ne ilk nede son oyun. 7/24 oyunun kötülüğü hakkında yorum yapmak yerine veya bozuk olarak oynamak yerine 3 ay bekleyin bahar aylarında sorunsuz şekilde rahat rahat oynayın. Dünya'nın sonu gelmiş gibi davranıyor insanlar o kadar da değil başka oyun mu yok zaman geçirecek.



    Muhtemelen oyuna 2 yıl içinde 2 dlc gelecektir.
    Bu oyun sorunlu çıkan ne ilk nede son oyun. 7/24 oyunun kötülüğü hakkında yorum yapmak yerine veya bozuk olarak oynamak yerine 3 ay bekleyin bahar aylarında sor...
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şaka mısınız? Oyuna az bile yüklenildi adamlar alenen yalan söyledi eski nesilde şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor diye. Buna yüklenilmesin de neye yüklenilsin? Bir firma daha kötü ne yapabilir bilmiyorum? Daha vaad edilip de yapılmayanları saymıyorum yani
    Şaka mısınız? Oyuna az bile yüklenildi adamlar alenen yalan söyledi eski nesilde şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor diye. Buna yüklenilmesin de neye yüklenilsin? ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    İonian_Gamer (on ) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güçlü bir pc ile oynuyorum, tek kelime ile muhteşem olmuş. Bu yıl Ghost of Tsushima ile birlikte oynadığım en iyi oyun.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun oldukça iyi. Eski nesil çöpler yüzünden bu hallere düştü firma
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    cod 25gb lık güncellemerinden sonra bu çerez bence 17gb..
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    Denorath 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Versiyon 2.0 çıkınca oynarım.
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Beklenti fazla olunca hatalar da göze çok büyük görünüyor haliyle. Ama yüzyılın oyunu gibi lanse edildi ondandır. Bir beş altı ay sonra hem indirimde alınıp oynanır, hem ucuza hem de bütün yamaları yapılmış Steam versiyonu tercih edilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Multiplayer için tamam da 1-2 yılda kendine gelecekse ne anlamı var oyunun? Tam oynuyorsun abuk subuk bir hata. Sonra bir tane daha. Bir tane daha...
    "Lan başlarım böyle oyuna!" deyip kapatıyorsun mesela.
    5 kere bitirip baştan oynamıyorsan sorun yok tabi, en son bitirdiğinde oyun kıvama gelmiş olacak, hatalardan giderilecek falan.
    Tam hazır olmadan neden piyasaya sürersinki? Dediğim gibi multiplayer hedef ise sorun yok ama. Bu oyun da öyle al eline silahı dan dan dan giriş sonra vurulunca baştan başla bir oyun değilki, RPG.
    Konu tamam grafikler muhteşem herşey dört dörtlük ama oyunda bi sürü hata. Keyif kaçar.

    Konsollar tam bir fecaat zaten. Konsollara sonra çıkar mesela. De ki "PC önce konsollar 6 ay sonra"

    Nerden baksan saçma bir iş çıkmış bence.
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    buraoca2 (Burak KOCA) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps4 de, Ayar seçenekleri calismiyor. Herhangi bir ayar değiştirince, Ayar menüsünden çıkamıyorum. 1.04de sorun yoktu. Çalışan şeyleri de bozmasalar iyiydi.
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    gowlet 2 gün ( Mesaj Silindi )
    PS4 FAT için gayet güzel bi yama olmuş grafik anlamında ama daha da iyisi olabilir.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    la ben sana demedim mi !?
    bu oyunun oturması için kafadan 1 yıl daha var diye !
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şaka mısınız? Oyuna az bile yüklenildi adamlar alenen yalan söyledi eski nesilde şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor diye. Buna yüklenilmesin de neye yüklenilsin? Bir firma daha kötü ne yapabilir bilmiyorum? Daha vaad edilip de yapılmayanları saymıyorum yani
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Lord Melkor
    GTA 4 ün Pc portu cıktıgından sonra en az 1 sene sonra oynanabilir hale gelmişti. Aynı tepkiyi göstermiş miydin ?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyuna gereksiz yüklendiler oysa yapımcı oyunun sorunlarını hızlı giderebilcek bir firma
    Yanıtla +3
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2925 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, hata ve
    4 etiket daha yama 1.05 yeni güncelleme Yazılım
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