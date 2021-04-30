Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışına rağmen yöneticiler bonus olarak milyon dolarlar kazanacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red yaptığı Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de yayınlandı. Ancak bildiğiniz gibi oyun büyük sorunlarla çıktı ve ne yazık ki birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Görünen o ki bu sorunlu çıkış CD Projekt yöneticilerini maddi açıdan pek de etkilemeyecek.

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CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor

Bloomberg'in yayınladığı rapora göre CD Projekt CEO'ları Marcin Iwinski ve Adam Kicinski, Cyberpunk 2077 sebebiyle kişi başı 6.3 milyon dolar bonus kazanacak. Oyunun yönetmeni ve yönetim kurulu üyesi Adam Badowski ise 4.2 milyon dolar bonus kazanacak. Bu sayılar şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2020'nin tahmini yıllık gelirine göre hesaplandı.

CD Projekt'in 2020 yılı geliri 562 milyon dolar olarak açıklanmıştı ve bu da şirket için rekor anlamına geliyordu. Yöneticilerin aldığı büyük bonuslar dışında normal çalışanlar 5000 ile 9000 dolar arasında değişen bir bonus kazanacak. Daha kıdemli olan çalışanlar ise 20.000 doların üzerinde bonus kazanacak.

Şirketten bir çalışanın yaptığı açıklamaya göre yöneticilerden 5 kişinin aldığı toplam bonus 28 milyon dolar. Ayrıca 865 çalışanın da toplamda 29.8 milyon dolar bonus kazandığını söyledi. Bu da ortalama her çalışanın 34.000 dolar bonus kazandığını gösteriyor. Kısaca her ne kadar Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı şirkete dair güveni kırsa da yöneticiler ve çalışanlar gayet güzel paralar kazandı. Umuyoruz CDPR'ın söylediği gib derslerini almışlardır ve eski itibarlarını tekrar kazanırlar.

https://www.vg247.com/2021/04/30/cd-projekt-heads-will-receive-rather-large-bonuses-despite-launch-issues-cyberpunk-2077/

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