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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışına rağmen yöneticiler bonus olarak milyon dolarlar kazanacak

    CD Projekt'in büyük sorunlarla çıkan son oyunu Cyberpunk 2077'nin yöneticileri Bloomberg'in bir raporuna göre oyun için bonus olarak milyon dolarlar kazanacaklar.
    30 Nisan 2021, 20:30 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışına rağmen yöneticiler bonus olarak milyon dolarlar kazanacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red yaptığı Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de yayınlandı. Ancak bildiğiniz gibi oyun büyük sorunlarla çıktı ve ne yazık ki birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Görünen o ki bu sorunlu çıkış CD Projekt yöneticilerini maddi açıdan pek de etkilemeyecek.

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    Bloomberg'in yayınladığı rapora göre CD Projekt CEO'ları Marcin Iwinski ve Adam Kicinski, Cyberpunk 2077 sebebiyle kişi başı 6.3 milyon dolar bonus kazanacak. Oyunun yönetmeni ve yönetim kurulu üyesi Adam Badowski ise 4.2 milyon dolar bonus kazanacak. Bu sayılar şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2020'nin tahmini yıllık gelirine göre hesaplandı.

    CD Projekt'in 2020 yılı geliri 562 milyon dolar olarak açıklanmıştı ve bu da şirket için rekor anlamına geliyordu. Yöneticilerin aldığı büyük bonuslar dışında normal çalışanlar 5000 ile 9000 dolar arasında değişen bir bonus kazanacak. Daha kıdemli olan çalışanlar ise 20.000 doların üzerinde bonus kazanacak. 

    Şirketten bir çalışanın yaptığı açıklamaya göre yöneticilerden 5 kişinin aldığı toplam bonus 28 milyon dolar. Ayrıca 865 çalışanın da toplamda 29.8 milyon dolar bonus kazandığını söyledi. Bu da ortalama her çalışanın 34.000 dolar bonus kazandığını gösteriyor. Kısaca her ne kadar Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı şirkete dair güveni kırsa da yöneticiler ve çalışanlar gayet güzel paralar kazandı. Umuyoruz CDPR'ın söylediği gib derslerini almışlardır ve eski itibarlarını tekrar kazanırlar.



    https://www.vg247.com/2021/04/30/cd-projekt-heads-will-receive-rather-large-bonuses-despite-launch-issues-cyberpunk-2077/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyunun böyle çıkmasını onaylayan yöneticiler biraz karakter sahibi ise o bonuslari developer emekçilerine dağıtır
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr.Legend (Berkin ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayvan gibi kafa patlatan developer vs boş boş işlerle uğraşan, hiçbir halta yaramayan üst yönetim.

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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyunun böyle çıkmasını onaylayan yöneticiler biraz karakter sahibi ise o bonuslari developer emekçilerine dağıtır
    Yanıtla +8
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