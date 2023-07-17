Cyberpunk 2077’nin Steam incelemeleri artık “çok olumlu”

Tam Boyutta Gör Aralık 2020'de tüm zamanların en çok hata barındıran oyunlarından biri olarak piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, her yeni güncellemeyle itibarını onatmayı başardı. CD Projekt Red geliştiricileri tarafından yapılan birçok yamanın ardından, oyun nihayet Steam’de 'Çok Olumlu' seviyesine ulaştı.

Cyberpunk 2077'den büyük geri dönüş

Aralık 2020'de piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, oyun tarihinin en merakla beklenen yapımlarından birisiydi. 2013'ün başlarında duyurulmasından 2019'daki Keanu Reeves’li "nefes kesici" E3 fragmanına kadar büyük bir beklenti ve heyecan oyunun etrafını sarmıştı. Ne yazık ki Cyberpunk 2077, oyun tarihinin tartışmasız en felaket çıkışlarından biriniyaşadı. Oyuncular, oyunun hem konsol hem de PC sürümlerinde çok sayıda hata ve önemli performans sorunlarıyla yüzleşti. Oyunun sorunları o kadar büyüktü ki Sony, çok yoğun bir tatil sezonunda oyunu resmi PlayStation mağazasından kaldırmaya karar vermişti.

Tam Boyutta Gör Tüm bu eksikliklere rağmen CD Projekt Red, sayısız hata düzeltmesi ve yamalar yayınlayarak oyunu hızla toparlamayı başardı ancak darbe artık yenmiş ve oyuncuların gözünde Cyberpunk 2077’nin imajı lekelenmişti. Ancak iyi yönetilen süreç ve Sony’nin oyunu tekrardan mağazalarına eklemesiyle Cyberpunk, "en çok satanlar" listesinin zirvesine ulaşmayı bile başardı. Aradan geçen üç yılın ardından ise oyun nihayet Steam’de "Çok Olumlu" değerlendirme eşiğine ulaştı. Çıkış ayında 60 binden fazla olumsuz değerlendirme alan Cyberpunk için takdir edilesi bir geri dönüş diyebiliriz.

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Şimdi ise gözler Phantom Liberty genişleme paketinde diyebiliriz. Yeni DLC ile oyunda oldukça kapsamlı değişiklikler yapılacak ve yepyeni bir bölge eklenecek. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, 26 Eylül 2023 tarihinde, Steam ve Epic Games için 399 TL, Xbox için 399 TL ve PlayStation için ise 479 TL fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

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Cyberpunk 2077’nin Steam incelemeleri artık “çok olumlu”