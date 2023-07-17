Cyberpunk 2077’nin Steam incelemeleri artık “çok olumlu”

Cyberpunk 2077'den büyük geri dönüş
Aralık 2020'de piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, oyun tarihinin en merakla beklenen yapımlarından birisiydi. 2013'ün başlarında duyurulmasından 2019'daki Keanu Reeves’li "nefes kesici" E3 fragmanına kadar büyük bir beklenti ve heyecan oyunun etrafını sarmıştı. Ne yazık ki Cyberpunk 2077, oyun tarihinin tartışmasız en felaket çıkışlarından biriniyaşadı. Oyuncular, oyunun hem konsol hem de PC sürümlerinde çok sayıda hata ve önemli performans sorunlarıyla yüzleşti. Oyunun sorunları o kadar büyüktü ki Sony, çok yoğun bir tatil sezonunda oyunu resmi PlayStation mağazasından kaldırmaya karar vermişti.
Şimdi ise gözler Phantom Liberty genişleme paketinde diyebiliriz. Yeni DLC ile oyunda oldukça kapsamlı değişiklikler yapılacak ve yepyeni bir bölge eklenecek. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, 26 Eylül 2023 tarihinde, Steam ve Epic Games için 399 TL, Xbox için 399 TL ve PlayStation için ise 479 TL fiyat etiketiyle çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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