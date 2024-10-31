Cyberpunk 2077, "en iyi sürümüyle" Mac'lere geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, M4 işlemcili yeni MacBook Pro’yu tanıtırken Cyberpunk 2077’nin 2025 başlarında Mac’lere geleceğini duyurdu. Bilim kurgu RPG, Assassin’s Creed Shadows’un ardından çıkış yapacak.

M4 Pro çipli MacBook Pro tanıtıldı! 2024 MacBook Pro özellikleri 18 sa. önce eklendi

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 2025'te Mac'lere geliyor

Cyberpunk 2077, Mac App Store ve Steam’e gelecek. Mac’e çıkış yapan sürüm, etkileyici Phantom Liberty genişlemesini içeren Ultimate Edition. CD Projekt Red, oyunun mevcut PC Steam satın alımlarının Mac’e taşınacağını söylüyor. Oynamak için Apple Silicon işlemcili Mac'e sahip olmak gerekiyor.

CD Projekt Red, “Apple silicon ve Metal'in gelişmiş teknolojilerinden tam anlamıyla yararlanan karanlık geleceğin dünyası, Mac oyuncularının kullanımına ilk kez sunuluyor. Oyuncular, daha da sürükleyici bir oyun deneyimi ve çarpıcı görseller için yol izleme (path tracing), kare oluşturma (frame generation) ve yerleşik uzamsal ses gibi gelişmiş özelliklerin keyfini çıkarabilecek.” diyor.

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Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Mac'lere geliyor