Cyberpunk 2077, "en iyi sürümüyle" Mac'lere geliyor

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 2025'te Mac'lere geliyor
Cyberpunk 2077, Mac App Store ve Steam’e gelecek. Mac’e çıkış yapan sürüm, etkileyici Phantom Liberty genişlemesini içeren Ultimate Edition. CD Projekt Red, oyunun mevcut PC Steam satın alımlarının Mac’e taşınacağını söylüyor. Oynamak için Apple Silicon işlemcili Mac'e sahip olmak gerekiyor.
CD Projekt Red, “Apple silicon ve Metal'in gelişmiş teknolojilerinden tam anlamıyla yararlanan karanlık geleceğin dünyası, Mac oyuncularının kullanımına ilk kez sunuluyor. Oyuncular, daha da sürükleyici bir oyun deneyimi ve çarpıcı görseller için yol izleme (path tracing), kare oluşturma (frame generation) ve yerleşik uzamsal ses gibi gelişmiş özelliklerin keyfini çıkarabilecek.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D