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    Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan büyük yamanın ardından Cyberpunk 2077'nin küçük yamaları devam ediyor. Şimdi de 1.22 yaması yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    28 Nisan 2021, 14:03 (1 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sorunlu çıkışının ardından yamalar gelmeye son hız devam ediyor. 

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    Son 1 ay içerisinde yayınlanan üçüncü Cyberpunk 2077 yaması olan 1.22 geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. 1.22 yaması PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için şu anda erişilebilir durumda. Klasik bir şekilde bu yama yine oyunu daha stabil bir hale getiriyor ve bazı spesifik sorunları ortadan kaldırıyor. 

    Yamanın detaylarına baktığımızda ise görevlerde ve açık dünyada daha fazla düzeltmenin olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca PlayStatiton 5 ve Xbox One için spesifik sorunlar düzeltilmiş. Tüm yama notlarını burada bulabilirsiniz. Yamanın PC'deki boyutu 1.5 GB. 

    CD Projekt Red'den bundan sonraki süreçte oyuna eklenecek olan ücretsiz DLC'ler bekleniyor. Ancak yamalar da deva medecek gibi duruyor.



    https://www.cyberpunk.net/en/news/38047/hotfix-1-22
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi aynen böyle devam. Son haline geldiğinde oynayacağım 😀
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    Nevfel (T. I.) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun bir senede geçse tam adam edilemez. Bir tarafı düzeltiyorlar diğer taraftan patlıyor.



    Bu haliyle bug dolu iyi bir oyun işte. Efsane olamadı maalesef para hırsıyla.
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    tylolhot06 (Engin AVCI) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yamalı bohçaya döndü zaten.
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    L lollololo 45 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yapay zeka sorunlarını ne zaman çözücekler acaba
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    MFN (Furkan N) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) lollololo
    Yapay zekayı bana kalırsa hiç çözemeyecekler. Çünkü böyle yamalarla çözülecek iş değil gibi. Daha çok oyunun temelinde yatan bir sorun gibi duruyor.
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