Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sorunlu çıkışının ardından yamalar gelmeye son hız devam ediyor.

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Son 1 ay içerisinde yayınlanan üçüncü Cyberpunk 2077 yaması olan 1.22 geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. 1.22 yaması PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için şu anda erişilebilir durumda. Klasik bir şekilde bu yama yine oyunu daha stabil bir hale getiriyor ve bazı spesifik sorunları ortadan kaldırıyor.

Yamanın detaylarına baktığımızda ise görevlerde ve açık dünyada daha fazla düzeltmenin olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca PlayStatiton 5 ve Xbox One için spesifik sorunlar düzeltilmiş. Tüm yama notlarını burada bulabilirsiniz. Yamanın PC'deki boyutu 1.5 GB.

CD Projekt Red'den bundan sonraki süreçte oyuna eklenecek olan ücretsiz DLC'ler bekleniyor. Ancak yamalar da deva medecek gibi duruyor.

https://www.cyberpunk.net/en/news/38047/hotfix-1-22

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