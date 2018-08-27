Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri muhteşem görünüyor

1980 yılında yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçen Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Oyunseverlerin çok büyük bir merakla beklediği Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri yayınlandı. Bugün Twitch'de bir canlı yayın gerçekleştiren yapımcı firma CD Projekt, oyunun tam 48 dakikalık yepyeni bir videosunu yayınladı.48 dakika uzunluğundaki videoda oyunun geçtiği fütüristik evreni çok net bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz. CD Project ekibinin tam 5 yıldır geliştirmekte olduğu oyun yayınlanan görüntülerde adeta üzerinde harcanan emeği gözler önüne seriyor. İnanılmaz detaylı ve canlı bir yapıya sahip olan Night City'nin her haliyle muhteşem göründüğünü söyleyebiliriz.Cyberpunk 2077, CD Project'in bir diğer popüler RPG serisi olan The Witcher'dan farklı olarak birinci-şahış bakış açısına sahip. V isimli bir karakteri canlandırdığımız oyunda, geliştirilmiş vücut parçalarına sahip insanların bulunduğu ilginç bir evrendeyiz. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.