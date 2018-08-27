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Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri muhteşem görünüyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'yi bugün Twitch üzerinde gerçekleşen bir canlı yayınla sergiledi. İşte Cyberpunk 2077'nin tam 48 dakikalık yeni oynanış görüntüleri:
9 ay
5,6b
1
19
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyunseverlerin çok büyük bir merakla beklediği Cyberpunk 2077'nin yeni oyun içi görüntüleri yayınlandı. Bugün Twitch'de bir canlı yayın gerçekleştiren yapımcı firma CD Projekt, oyunun tam 48 dakikalık yepyeni bir videosunu yayınladı.

48 dakika uzunluğundaki videoda oyunun geçtiği fütüristik evreni çok net bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz. CD Project ekibinin tam 5 yıldır geliştirmekte olduğu oyun yayınlanan görüntülerde adeta üzerinde harcanan emeği gözler önüne seriyor. İnanılmaz detaylı ve canlı bir yapıya sahip olan Night City'nin her haliyle muhteşem göründüğünü söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077, CD Project'in bir diğer popüler RPG serisi olan The Witcher'dan farklı olarak birinci-şahış bakış açısına sahip. V isimli bir karakteri canlandırdığımız oyunda, geliştirilmiş vücut parçalarına sahip insanların bulunduğu ilginç bir evrendeyiz. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.

1980 yılında yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçen Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

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qrolica 9 ay en beğenilen
Bence muhteşem gözükmüyor
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Infinitum 9 ay
Bu nasıl başlık, siz haberi yapın muhteşem olup olmadığına okuyucu karar versin.
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L.o.T.u.S 8 ay
kelek,sıradan ... artık sıkıyor bu tip oyunlar
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agent1453 8 ay
Geçmiş ve günümüz'den kopan oyunlar itici geliyor.
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Six Feet Under. 8 ay
Yorumlara bak :D Dayayacan bu millete her sene çıkan birbirinin kopyası Ubisoft/EA/Activision oyunlarını onları ayıla bayıla oynarlar.
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Cihan 8 ay
Bilgisayar için önerilen donanım seviyesi nedir acaba merak ediyorum..
Neyseki 32 GB ram var

M2 portlu ssd de hazır
Amd Ryzen bakalım ne yapacak burada , şuanki sistemim ile oynayabilmeyi düşünüyorum
şöyle bilgiler var nette gezen ne kadar doğru acaba şuan
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Spleace 8 ay
CD Project Red yapıyor oyunu. Yani Ubisoft veya EA nin her yıl bir kaç tane çıkardığı derinliği az, oynanışı kıt olan oyunlarla karistirmayin lütfen.
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JESKO 8 ay
Hype yapma editör yemezler.
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ElroyJetson 8 ay
Müthiş Xbox One X de oynamak icin şimdiden sabirsizlaniyorum.
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SEO-Uzmanı 8 ay
oyun nedense bana baya bir zayıf geldi !
dayatma senaryolar 80 lerin ilerleme arcade oyunları gibi !
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 ay
güzel ben beğendim türkçe altyazı ile çıkarsa ve 200 tl den fazla olmazsa alırım
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Frobisher 8 ay
Drm free'miş oynar deneriz.
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