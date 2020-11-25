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    The Last of Us Part II yılın ilk büyük ödülünü aldı: 2020 Altın Joystick Ödülleri

    1983 yılından bu yana düzenlenen Altın Joystick Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı. Yılın önemli oyunlarından olan The Last of Us Part II, ilk büyük ödülünü almış oldu.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    434
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    The Last of Us Part II yılın ilk büyük ödülünü aldı: 2020 Altın Joystick Ödülleri
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    Yılın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yavaş yavaş yılın en iyileri ödüllerinin kazananları açıklanmaya başlıyor. Oyun dünyasının önemli ödüllerinden biri olan ve 1983 yılında beri düzenlenen Altın Joystick Ödülleri'nin bu yılki kazananları geçtiğimiz saatlerde sahiplerini buldu.

    Ayrıca Bkz. "Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak"

    Tahmin edildiği gibi The Last of Us Part II birçok ödülü kazandı. Kazandığı oyunlar arasında en önemli olan da "Yılın En iyi Oyunu Ödülü". Bunun dışında genel olarak kazananlara baktığımızda Hades'in bağımsız oyun kategorisinde öne çıktığını ve genel olarak beğenilen bir oyun olduğunu görebiliyoruz.

    İşte bu yılın tüm kazananları

    • En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us 2
    • En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys
    • En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us 2
    • En İyi Oyun Genişletmesi- No Man's Sky: Origins
    • Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey
    • En İyi Ses - The Last of Us 2
    • En İyi Bağımsız Oyun - Hades
    • Hala Oynanan En iyi oyun - Minecraft
    • Yılın Stüdyosu - Naughty Dog
    • Yılın e-Spor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare
    • En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon
    • En İyi Aile Oyunu - Fall Guys
    • En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft
    • En İyi Performans - Sandra Saad (Marvel's Avengers - Kamala Khan) 
    • En İyi Atılım Yapan - Innersloth (Among Us)
    • Üstün Katkı Ödülü - Oyun Endüstrisi
    • Yılın PC Oyunu - Death Stranding
    • En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080
    • Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us 2
    • Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps
    • Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons
    • En Çok Beklenen Oyun - God of War Ragnarok
    • Eleştirmenlerin Seçimi - Hades
    • Yılın En İyi Oyunu - The Last of Us 2


    https://www.gamesradar.com/every-winner-at-the-golden-joystick-awards-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    3 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Balon, PR, rüşvet.
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    vbalikci (vural balıkçı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    The Last of Us 2 sonuna kadar hak ediyor. Animasyonlardan hikaye anlatımına kadar her şey harika..
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    shadymarsh (Halim Samet) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    En çok beklenen oyuna God of War: Ragnarok diyenlerin Cyberpunk 2077'den haberi yok sanırım.
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    tobepeople 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En İyi Oyun Genişletmesi WoW ShadowLands olması lazımdı bence: ''Fall Guys''adlı
    güya şaşkınlık yaratan oyun, aslen WarCraft 3 'ün ''Katil Kim?'' adlı binlerce haritasından sadece bir tanesidir, bilginize...(Daha ne oyunlar yapma imkanı var; ayrıca bu harita oyuna çevrilen ilk oyun değil; oyun yapmayı bilseydim, çoktan o haritalardan yararlanarak 3-5 oyun çıkartmıştım)
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    En iyi performans nasıl Ellie değil
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    Mugetsuga 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    • En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080

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    vbalikci (vural balıkçı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    The Last of Us 2 sonuna kadar hak ediyor. Animasyonlardan hikaye anlatımına kadar her şey harika..
    Yanıtla +9
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Liste tamamen tüketime bağlı bir liste olmuş.
    - Tüketici geri dönüşlerine göre olduğunu düşünmüyorum.
    Yanıtla +1
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    barabarabarbara 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yılın e-sporu : call of duty aynen kanka
    Yanıtla +3
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Balon, PR, rüşvet.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    LukeSkywalker24 1 sa. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Halk oylaması bu farkındasınızdır umarım....
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