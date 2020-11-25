The Last of Us Part II yılın ilk büyük ödülünü aldı: 2020 Altın Joystick Ödülleri

Yılın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yavaş yavaş yılın en iyileri ödüllerinin kazananları açıklanmaya başlıyor. Oyun dünyasının önemli ödüllerinden biri olan ve 1983 yılında beri düzenlenen Altın Joystick Ödülleri'nin bu yılki kazananları geçtiğimiz saatlerde sahiplerini buldu.
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Tahmin edildiği gibi The Last of Us Part II birçok ödülü kazandı. Kazandığı oyunlar arasında en önemli olan da "Yılın En iyi Oyunu Ödülü". Bunun dışında genel olarak kazananlara baktığımızda Hades'in bağımsız oyun kategorisinde öne çıktığını ve genel olarak beğenilen bir oyun olduğunu görebiliyoruz.
İşte bu yılın tüm kazananları
- En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us 2
- En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys
- En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us 2
- En İyi Oyun Genişletmesi- No Man's Sky: Origins
- Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey
- En İyi Ses - The Last of Us 2
- En İyi Bağımsız Oyun - Hades
- Hala Oynanan En iyi oyun - Minecraft
- Yılın Stüdyosu - Naughty Dog
- Yılın e-Spor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare
- En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon
- En İyi Aile Oyunu - Fall Guys
- En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft
- En İyi Performans - Sandra Saad (Marvel's Avengers - Kamala Khan)
- En İyi Atılım Yapan - Innersloth (Among Us)
- Üstün Katkı Ödülü - Oyun Endüstrisi
- Yılın PC Oyunu - Death Stranding
- En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080
- Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us 2
- Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps
- Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons
- En Çok Beklenen Oyun - God of War Ragnarok
- Eleştirmenlerin Seçimi - Hades
- Yılın En İyi Oyunu - The Last of Us 2
https://www.gamesradar.com/every-winner-at-the-golden-joystick-awards-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
güya şaşkınlık yaratan oyun, aslen WarCraft 3 'ün ''Katil Kim?'' adlı binlerce haritasından sadece bir tanesidir, bilginize...(Daha ne oyunlar yapma imkanı var; ayrıca bu harita oyuna çevrilen ilk oyun değil; oyun yapmayı bilseydim, çoktan o haritalardan yararlanarak 3-5 oyun çıkartmıştım)
- Tüketici geri dönüşlerine göre olduğunu düşünmüyorum.