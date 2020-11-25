The Last of Us Part II yılın ilk büyük ödülünü aldı: 2020 Altın Joystick Ödülleri

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Yılın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yavaş yavaş yılın en iyileri ödüllerinin kazananları açıklanmaya başlıyor. Oyun dünyasının önemli ödüllerinden biri olan ve 1983 yılında beri düzenlenen Altın Joystick Ödülleri'nin bu yılki kazananları geçtiğimiz saatlerde sahiplerini buldu.

Ayrıca Bkz. "Red Dead Online artık bağımsız olarak satılacak"

Tahmin edildiği gibi The Last of Us Part II birçok ödülü kazandı. Kazandığı oyunlar arasında en önemli olan da "Yılın En iyi Oyunu Ödülü". Bunun dışında genel olarak kazananlara baktığımızda Hades'in bağımsız oyun kategorisinde öne çıktığını ve genel olarak beğenilen bir oyun olduğunu görebiliyoruz.

İşte bu yılın tüm kazananları

En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us 2

En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys

En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us 2

En İyi Oyun Genişletmesi- No Man's Sky: Origins

Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey

En İyi Ses - The Last of Us 2

En İyi Bağımsız Oyun - Hades

Hala Oynanan En iyi oyun - Minecraft

Yılın Stüdyosu - Naughty Dog

Yılın e-Spor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare

En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon

En İyi Aile Oyunu - Fall Guys

En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft

En İyi Performans - Sandra Saad (Marvel's Avengers - Kamala Khan)

En İyi Atılım Yapan - Innersloth (Among Us)

Üstün Katkı Ödülü - Oyun Endüstrisi

Yılın PC Oyunu - Death Stranding

En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080

Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us 2

Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps

Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons

En Çok Beklenen Oyun - God of War Ragnarok

Eleştirmenlerin Seçimi - Hades

Yılın En İyi Oyunu - The Last of Us 2

https://www.gamesradar.com/every-winner-at-the-golden-joystick-awards-2020/

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