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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 sayesinde CD Projekt, 2020 yılında rekor gelir elde etti

    CD Projekt geçtiğimiz saatlerde şirketin 2020 için ön finansal sonuçlarını paylaştı ve şirketin 2020 yılında rekor gelir elde ettiği ortaya çıktı.
    16 Nisan 2021, 18:00 (9 sa.)
    1b
    7
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077 sayesinde CD Projekt, 2020 yılında rekor gelir elde etti

    The Witcher ve Cyberpunk 2077 oyunları ile popülerlik kazanan video oyun şirketi CD Projekt Red, 2020 yılı için tahmini finansal sonuçlarını açıkladı. 

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    Sonuçlara göre CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 sayesinde 2020 yılında rekor gelir elde etti. Sonuçlara baktığımızda şirket 2020 yılında, The Witcher 3'ün çıktığı yıl olan 2015'in iki katından daha fazla gelir elde ederek 562 milyon dolarlık bir gelire ulaştı. 2019 yılıyla kıyasladığımızda ise 2019'un yaklaşık 4 katına çıktığı gözlemlendi.

    Şirketin 2020 yılı içerisinde net kârı 303 milyon dolar. Bu da 2015'teki kârın yaklaşık 3 katı oluyor. Ayrıca 2020 yılı gelirlerine Netflix'in The Witcher dizisinin ardından The Witcher 3 oyununun satışlarındaki artış da etki etmiş olabilir. 

    Cyberpunk 2077 her ne kadar kötü bir çıkış yapsa da fazlasıyla beklenen bir oyun olduğu için şirkete böyle bir gelir kazandırması normal. Cyberpunk 2077'nin toplamda 8 milyon ön sipariş sayısına ulaştığı da açıklanmıştı. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-16-cyberpunk-2077-helped-cd-projekt-to-best-financial-results-ever
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ARISLCK 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulen No Man's Sky çıktığı zaman bu kadar eleştirilmedi. Bu oyunu eleştirenlerin ve nefret edenlerin çoğu oyunu bir kez bile oynamamış kişiler.
    Kendi fikirleri de yok milletin gazına gelip her Cyberpunk 2077 haberinin altında doluşuyorlar.
    Ulen No Man's Sky çıktığı zaman bu kadar eleştirilmedi. Bu oyunu eleştirenlerin ve nefret edenlerin çoğu oyunu bir kez bile oynamamış kişiler. Kendi fikirl...
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    StalkerReborn (Murat ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    128milyardolar
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    J c K (H.İbrahim özer) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunun 1.2 hali çok güzel. hikayesi de çok iyi. bence oynamayanlar eleştirmesinler. ben iki kez bitirdim. baya eğlenceli bir oyun. tavsiye ederim.
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    ti7800 (Eddie Morra) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    hala konsola gelemedi. bekliyoruz..
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    Dr. X (Turgay POTTER) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    On numara oyun.
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    W wospos 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk çok kötü çıktı CD projekt rede olan güven bitti
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    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu dünyaya müstahak, bilinçsiz tüketici yığınları.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet de sanıyorki CDPR'in başına geleneleri gören diğer firmalar daha dikkatli olacak.
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    StalkerReborn (Murat ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    128milyardolar
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ve rekor beddua point elde etti. :)
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    ARISLCK 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulen No Man's Sky çıktığı zaman bu kadar eleştirilmedi. Bu oyunu eleştirenlerin ve nefret edenlerin çoğu oyunu bir kez bile oynamamış kişiler.
    Kendi fikirleri de yok milletin gazına gelip her Cyberpunk 2077 haberinin altında doluşuyorlar.
    Yanıtla +15
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    U ulayrason 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir gün herkes bu oyun güzel diyecek
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    1032 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, gelir ve
    4 etiket daha sıvı soğutma cd projekt red 2020 yılı geliri Yazılım
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