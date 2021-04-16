Cyberpunk 2077 sayesinde CD Projekt, 2020 yılında rekor gelir elde etti

The Witcher ve Cyberpunk 2077 oyunları ile popülerlik kazanan video oyun şirketi CD Projekt Red, 2020 yılı için tahmini finansal sonuçlarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir

CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor

Ayrıca Bkz. "Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı"

Sonuçlara göre CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 sayesinde 2020 yılında rekor gelir elde etti. Sonuçlara baktığımızda şirket 2020 yılında, The Witcher 3'ün çıktığı yıl olan 2015'in iki katından daha fazla gelir elde ederek 562 milyon dolarlık bir gelire ulaştı. 2019 yılıyla kıyasladığımızda ise 2019'un yaklaşık 4 katına çıktığı gözlemlendi.

Şirketin 2020 yılı içerisinde net kârı 303 milyon dolar. Bu da 2015'teki kârın yaklaşık 3 katı oluyor. Ayrıca 2020 yılı gelirlerine Netflix'in The Witcher dizisinin ardından The Witcher 3 oyununun satışlarındaki artış da etki etmiş olabilir.

Cyberpunk 2077 her ne kadar kötü bir çıkış yapsa da fazlasıyla beklenen bir oyun olduğu için şirkete böyle bir gelir kazandırması normal. Cyberpunk 2077'nin toplamda 8 milyon ön sipariş sayısına ulaştığı da açıklanmıştı.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-16-cyberpunk-2077-helped-cd-projekt-to-best-financial-results-ever

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.