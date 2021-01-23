Cyberpunk 2077 tarihe geçti: Oyun sektörünün en büyük dijital açılışı

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Oyun sektörünün en problemli çıkışlarından birine imza atan Cyberpunk 2077, yaşanan her şeye rağmen oldukça etkileyici satış rakamları yakalamayı başardı. Geçtiğimiz yılla ilgili raporlar yayınlayan araştırma firması Nielsen/SuperData, Cyberpunk 2077'nin oyun tarihinin en büyük dijital açılışına imza attığını duyurdu.

SuperData'nın paylaştığı rakamlara göre Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de dijital platformlar üzerinden tam 10,2 milyon kopya satmayı başardı. SuperData toplam dijital satışların %80'inin sadece PC platformundan geldiğini söyledi. Son olarak Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılması nedeniyle dijital satış rakamlarının önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

CD Project RED, 22 Aralık'ta yapılan bir resmi açıklamada Cyberpunk 2077'nin toplam 13 milyon kopya sattığını duyurmuştu. Şirket çıkış günündeki başka bir açıklamada ise oyunun tam 8 milyon ön sipariş aldığını ve bunun 4,72 milyonunun PC'ye ait olduğunu söylemişti.

Cyberpunk 2077 çıkış döneminde büyük heyecan ve beklentiden de faydalanarak rekorlarla açılış yaptı. Ancak yaşanan skandallar nedeniyle oyunun satış hızının kısa sürede epey yavaşladığı tahmin ediliyor. Şu anda örneğin ABD'de Amazon, Best Buy gibi bazı perakendeciler Cyberpunk 2077'yi 30 dolara satmaya başladı. Bu kadar büyük bir oyunun fiyatının sadece bir ayda yarı yarıya düşmesi elbette pek iyi bir işaret değil.

https://www.videogameschronicle.com/news/despite-its-troubles-cyberpunk-2077-reportedly-had-the-biggest-digital-launch-in-history/

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