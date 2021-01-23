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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 tarihe geçti: Oyun sektörünün en büyük dijital açılışı

    Pazar araştırma firması Nielsen, Cyberpunk 2077'nin Aralık ayında dijital platformlardan toplam 10,2 milyon kopya satarak tarihi bir rekora imza attığını duyurdu.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Cyberpunk 2077 tarihe geçti: Oyun sektörünün en büyük dijital açılışı
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    Oyun sektörünün en problemli çıkışlarından birine imza atan Cyberpunk 2077, yaşanan her şeye rağmen oldukça etkileyici satış rakamları yakalamayı başardı. Geçtiğimiz yılla ilgili raporlar yayınlayan araştırma firması Nielsen/SuperData, Cyberpunk 2077'nin oyun tarihinin en büyük dijital açılışına imza attığını duyurdu.

    SuperData'nın paylaştığı rakamlara göre Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de dijital platformlar üzerinden tam 10,2 milyon kopya satmayı başardı. SuperData toplam dijital satışların %80'inin sadece PC platformundan geldiğini söyledi. Son olarak Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılması nedeniyle dijital satış rakamlarının önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

    CD Project RED, 22 Aralık'ta yapılan bir resmi açıklamada Cyberpunk 2077'nin toplam 13 milyon kopya sattığını duyurmuştu. Şirket çıkış günündeki başka  bir açıklamada ise oyunun tam 8 milyon ön sipariş aldığını ve bunun 4,72 milyonunun PC'ye ait olduğunu söylemişti.

    Cyberpunk 2077 çıkış döneminde büyük heyecan ve beklentiden de faydalanarak rekorlarla açılış yaptı. Ancak yaşanan skandallar nedeniyle oyunun satış hızının kısa sürede epey yavaşladığı tahmin ediliyor. Şu anda örneğin ABD'de Amazon, Best Buy gibi bazı perakendeciler Cyberpunk 2077'yi 30 dolara satmaya başladı. Bu kadar büyük bir oyunun fiyatının sadece bir ayda yarı yarıya düşmesi elbette pek iyi bir işaret değil. 



    https://www.videogameschronicle.com/news/despite-its-troubles-cyberpunk-2077-reportedly-had-the-biggest-digital-launch-in-history/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    16 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    haktan24 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    6.74 gb lık güncelleme geldi steamde bilginiz olsun arkadaslar
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    canguler917 (can guler) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    ileride tekrar ivme kazanır satışları. hem fiyat düşecek hem de yamalarla baya bir ilerleme kat edecek oyun. mesela ben de satın almak için beklemedeyim.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ocak performans ağır güncellemesi ne zaman gelicek hala bekliyoruz ocak bitiyor yapacağınız işin
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    overrated?
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    WhyNot? (Koray ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sıkıldık Cyberpunk yeter gari yav ne zaman bitecek goygoyu? :(
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