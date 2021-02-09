Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı

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The Witcher serisi ve özellikle son günlerdeki Cyberpunk 2077 isimli oyun ile tanınan Polonya merkezli oyun şirketi CD Projekt Red, siber saldırıya uğradığını açıkladı.

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CD Projekt Red'in resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirket bir siber saldırıya uğramış. En azından saldırıyı yapanlar bunu iddia ediyor. Saldırıyı yapan grup ellerinde şirkete dair birçok sırrın bulunduğunu ve kendileriyle 48 saat içerisinde iletişime geçmeleri gerektiğini yoksa bunların sızdırılacağını veya satılacağını söylüyor. Saldırıyı yapan kişi veya kişiler ellerinde The Witcher 3'ün yayınlanmamış versiyonu, Cyberpunk 2077 ve Gwent'in kaynak kodlarının olduğunu da eklenmiş.

CD Projekt Red ise bu konuda araştırmalarının sürdüğünü, gerekli adımların atıldığını ve saldırı yapan veya yapanlarla bir anlaşma sağlanmayacağını açıkladı. Ek olarak oyuncuların bilgilerinin de güvende olduğunu açıkladı.

CD Projekt Red'in başına geçtiğimiz yıllarda da bu tarz bir olay gelmişti ve o zaman da CD Projekt buna benzer bir açıklama yapmıştı. Sosyal medyada şu anda CD Projekt'in açıklamasına inanmayan ve bunu açılan davalar sebebiyle kendilerinin yaptığını düşünen birçok insan var. Elbette bunların yalnızca altı dolu olmayan düşünceler olduğunu da ekleyelim.

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