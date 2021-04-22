Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForne Now hizmetinin oyun kütüphanesine bugün 15 yeni oyun daha ekleniyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Nisan 2021, 22:00 (1 sa.)
    325
    23
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi
    Tam Boyutta Gör

    GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Steam'in yeni güncellemesi yayınlandı: Mağazaya "Yeni ve Kayda Değer" bölümü eklendi"

    GFN Perşembe Güncellemeleri’nde bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun ekleniyor. GeForce NOW kütüphanesinde bu hafta yeni eklenen oyunların yanı sıra bu hafta Fatshark’tan Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes ve Ubisoft’un Immortals Fenyx Rising için The Lost Gods DLC güncellemeleri de yer alıyor.

    Bu Hafta Eklenen Yapımlar

    GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    M
    mekanikk.g 5 saat önce

    Haksız bir ceza yediğimizi düşünürsek nasıl itiraz edicez

    F
    frostburn 10 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 2 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 2 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    yine sistem gereksinimi istemeyen saçmasalak oyunlarla doldurmuşlar, gerçekten adam gibi bi oyun yok geforce now da
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı 32 dk. Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak 47 dk. realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi Sonraki realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu 1 sa. NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi 2 sa. Twitter, işletmeler için Profesyonel Profiller özelliği getiriyor 2 sa. Garmin yeni akıllı saat modelleri Venu 2 ve 2S'i tanıttı 2 sa. iPhone 13 nasıl olacak ? | Mobilite Yeni Bölüm 3 sa. Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor 3 sa. Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya 3 sa. PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek 4 sa. AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu 4 sa. Yeni Honda HR-V'nin tüm detayları ortaya çıktı 4 sa. Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak 5 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 5 sa. Tayvan'ın en büyük DRAM üreticisi Nanya, 10 milyar dolarlık yarı iletken tesisi kuracak 5 sa. Sevilen korku filmi serisi The Conjuring'in yeni filminden ilk fragman paylaşıldı 5 sa. Battlefield'ın mobil oyunu duyuruldu; PC ve konsollar için çıkacak Battlefield'dan yeni detaylar paylaşıldı 6 sa. Arctic tüm soğutucularında garantiyi 6 yıla çıkardı: Önceki satın alımlar da dahil edildi 6 sa. Thodex CEO'sundan açıklama: Siber saldırıya uğradık 6 sa. Samsung, eski Galaxy telefonları akıllı ev sensörlerine dönüştürüyor 7 sa. Wall Street devinin CIO’sundan Bitcoin (BTC) yorumu: 20 bin dolara gerileyebilir 7 sa. Dört yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar yapılıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız