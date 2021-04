GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi

Tam Boyutta Gör

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi.

GFN Perşembe Güncellemeleri’nde bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun ekleniyor. GeForce NOW kütüphanesinde bu hafta yeni eklenen oyunların yanı sıra bu hafta Fatshark’tan Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes ve Ubisoft’un Immortals Fenyx Rising için The Lost Gods DLC güncellemeleri de yer alıyor.

Bu Hafta Eklenen Yapımlar

GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz.

