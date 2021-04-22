GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi.
Ayrıca Bkz. "Steam'in yeni güncellemesi yayınlandı: Mağazaya "Yeni ve Kayda Değer" bölümü eklendi"
GFN Perşembe Güncellemeleri’nde bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun ekleniyor. GeForce NOW kütüphanesinde bu hafta yeni eklenen oyunların yanı sıra bu hafta Fatshark’tan Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes ve Ubisoft’un Immortals Fenyx Rising için The Lost Gods DLC güncellemeleri de yer alıyor.
Bu Hafta Eklenen Yapımlar
- Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)
- Anno 2070 (Steam)
- Anno 2205 (Steam)
- Cardaclysm (Steam)
- Chinese Paladin: Sword and Fairy (Steam)
- Darksiders: Warmastered Edition (Epic Games Store)
- Exanima (Steam)
- Port Royale 4 (Epic Games Store)
- Rayman Legends (Steam)
- Skyborn (Steam)
- Torchlight (Epic Games Store)
- Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (Steam)
- Worms: Clan Wars (Steam)
- Yes, Your Grace (Epic Games Store)
- Yuppie Psycho: Executive Edition (Steam)
GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz.
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