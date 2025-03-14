“Tank gibi araç” yakıştırması yapılan Cybertruck, trim hatalarıyla gündeme oturdu

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Tesla'nın Cybertruck modeli, bekleyen müşteriler için yeni bir engelle karşı karşıya. Son günlerde birçok alıcı, teslimat tarihlerinin ertelendiğini bildiriyor. Tesla'nın teslimat uzmanları, araçlara "içerik tutma" (containment hold) uygulandığını belirtiyor ancak kesin bir açıklama yapılmış değil. Bunun, bazı kullanıcıların sürüş sırasında araçtaki trim parçalarının yerinden çıktığını bildirmesiyle ilgili olabileceği konuşuluyor.

Cybertruck sahipleri ve teslimat bekleyenler, sosyal medya ve forumlarda bu durum hakkında yoğun şekilde paylaşımlar yapıyor. Tesla'nın resmi forumu ve X platformunda birçok alıcı, teslimatlarının belirsiz bir süre ertelendiğini ifade ediyor. Şirketin net bir çözüm sunmadığı ve teslimatların ne zaman devam edeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

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Geçtiğimiz yıl Tesla, trim parçalarının gevşemesi nedeniyle 11.000’den fazla Cybertruck'ı geri çağırmıştı. O dönemde, bazı parçaların sadece yapıştırıcı ile tutturulduğu ve zamanla gevşediği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise benzer bir sorunun "cantrail trim" adı verilen çatı kenarındaki parça nedeniyle yaşandığı öne sürülüyor.

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Cybertruck’ın dayanıklılığı üzerine yapılan büyük iddialara rağmen, aracın dış panellerinin çoğu gövdeye sonradan eklenen trim parçalarından oluşuyor. Bazılarının oldukça hassas olduğu ve montaj hataları nedeniyle yerinden çıkabildiği belirtiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Tesla’nın, yeni teslimatları durdurduğu tahmin ediliyor. Bazı müşteriler, teslimatlarının geçtiğimiz hafta sonu iptal edildiğini ve kendilerine yeni bir tarih verilmediğini aktarıyor. Şirketin sorunu ne zaman çözüp teslimatları yeniden başlatacağı ise belirsizliğini koruyor.

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