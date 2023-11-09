Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dalga enerjisini kullanan bu makine deniz suyundan tatlı su elde ediyor

    Kanada'lı Oneka Technologies şirketi dalga enerjisinden faydalanarak deniz suyunu tuzdan arındıran makine geliştirdi. Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan yöntem nasıl çalışıyor?
    Dalga enerjisiyle deniz suyundan tatlı su elde eden makine Tam Boyutta Gör
    Kanada temelli Oneka Technologies isimli şirket dalga enerjisinden faydalanarak deniz suyunu tuzdan arındırma (desalinasyon) teknolojisi geliştirdi. Firmanın geliştirdiği çevreci çözüm su kıtlığı çeken ülkeler için yardımcı olabilir.

    Dünya üzerindeki suyun sadece %3'ü tatlı su olarak kullanılabilir durumda. Küresel ısınma, aşırı su kullanımı ve tatlı su kaynaklarının kirlenmesi gibi nedenlerle önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşanması bekleniyor. Bu nedenle tuzlu su arındırma teknolojileri kritik bir önem teşkil ediyor.

    Suyu tuzdan arındırma yoğun enerji gerektiren bir iş ve bu enerji genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmiyor. Son yıllarda tuzlu sudan tatlı su elde yöntemleri yaygınlaştı ve önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Bu nedenle çevreci yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

    Deniz suyunu tuzdan arıtmak için iki yöntem var

    Deniz suyunu tuzdan arındırmak için iki farklı teknoloji mevcut. İlki termal yöntem. Deniz suyu kaynatılarak suyun buharlaşması sağlanıyor ve geride tuz kalıyor. Buharlaşan su da yoğunlaştırılarak toplanıyor ve kullanıma sunuluyor. Ancak bu yöntem çok fazla enerji kullandığı için pek tercih edilmiyor.

    İkinci yöntem ise membran yöntemi. Deniz suyu yarı geçirgen bir zardan geçirilerek tuzun zara takılması sağlanıyor. Termal yönteme göre daha az enerji gerektirdiği için bu yöntem daha çok tercih ediliyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Oneka'nın yaklaşımı da membran yönteminin geliştirilmiş bir versiyonu. Deniz tabanına sabitlenmiş yüzer bir makine dalga enerjisini kullanarak membran sistemini çalıştırıyor. Suyun dörtte biri tuzdan arındırma sistemi içinde dolaştırılıyor ve arıtılmış su kıyıya pompalanıyor.

    Sistemin tamamı mekanik şekilde çalışıyor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. Makineler en büyüğü 8m x 5m boyutunda olmak üzere üç boyutta inşa ediliyor. Sistemin çalışması için bir metre yüksekliğinde dalgalara ihtiyaç duyuluyor ve en büyüğü günde 49.000 litre su üretebiliyor.

    Geleneksel membran sisteminde tesisten çıkan atık sular çok yüksek tuzluluk oranında olduğu için denize boşaltılmadan önce işlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde deniz yaşamına zarar veriyor. Oneka'nin makinesi ise denizden çekilen suyun dörtte üçünü biriken tuz ile karıştırarak denize boşalttığı için tuzluluğu fazla arttırmıyor.

    Oneka önümüzdeki sene makinelerinin ticari olarak kullanıma sunulacağını söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    öho ve oaş nedir iktisat ve maliye farkı rurouni kenshin izleme sırası komşunun köpeği sürekli havlıyor araba yolda giderken stop ediyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız