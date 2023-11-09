Dalga enerjisini kullanan bu makine deniz suyundan tatlı su elde ediyor

Tam Boyutta Gör Kanada temelli Oneka Technologies isimli şirket dalga enerjisinden faydalanarak deniz suyunu tuzdan arındırma (desalinasyon) teknolojisi geliştirdi. Firmanın geliştirdiği çevreci çözüm su kıtlığı çeken ülkeler için yardımcı olabilir.

Dünya üzerindeki suyun sadece %3'ü tatlı su olarak kullanılabilir durumda. Küresel ısınma, aşırı su kullanımı ve tatlı su kaynaklarının kirlenmesi gibi nedenlerle önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşanması bekleniyor. Bu nedenle tuzlu su arındırma teknolojileri kritik bir önem teşkil ediyor.

Suyu tuzdan arındırma yoğun enerji gerektiren bir iş ve bu enerji genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmiyor. Son yıllarda tuzlu sudan tatlı su elde yöntemleri yaygınlaştı ve önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Bu nedenle çevreci yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Deniz suyunu tuzdan arıtmak için iki yöntem var

Deniz suyunu tuzdan arındırmak için iki farklı teknoloji mevcut. İlki termal yöntem. Deniz suyu kaynatılarak suyun buharlaşması sağlanıyor ve geride tuz kalıyor. Buharlaşan su da yoğunlaştırılarak toplanıyor ve kullanıma sunuluyor. Ancak bu yöntem çok fazla enerji kullandığı için pek tercih edilmiyor.

İkinci yöntem ise membran yöntemi. Deniz suyu yarı geçirgen bir zardan geçirilerek tuzun zara takılması sağlanıyor. Termal yönteme göre daha az enerji gerektirdiği için bu yöntem daha çok tercih ediliyor.

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Sistem nasıl çalışıyor?

Oneka'nın yaklaşımı da membran yönteminin geliştirilmiş bir versiyonu. Deniz tabanına sabitlenmiş yüzer bir makine dalga enerjisini kullanarak membran sistemini çalıştırıyor. Suyun dörtte biri tuzdan arındırma sistemi içinde dolaştırılıyor ve arıtılmış su kıyıya pompalanıyor.

Sistemin tamamı mekanik şekilde çalışıyor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. Makineler en büyüğü 8m x 5m boyutunda olmak üzere üç boyutta inşa ediliyor. Sistemin çalışması için bir metre yüksekliğinde dalgalara ihtiyaç duyuluyor ve en büyüğü günde 49.000 litre su üretebiliyor.

Geleneksel membran sisteminde tesisten çıkan atık sular çok yüksek tuzluluk oranında olduğu için denize boşaltılmadan önce işlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde deniz yaşamına zarar veriyor. Oneka'nin makinesi ise denizden çekilen suyun dörtte üçünü biriken tuz ile karıştırarak denize boşalttığı için tuzluluğu fazla arttırmıyor.

Oneka önümüzdeki sene makinelerinin ticari olarak kullanıma sunulacağını söylüyor.

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