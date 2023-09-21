DALL-E 3 çıktı! İşte örnekler, ChatGPT entegrasyonu ve tüm detayları

ChatGPT sayesinde istem hazırlamak böylece ortadan kalkmış oluyor. Siz yapmak istediğiniz görseli söylüyorsunuz, ChatGPT ise bunu DALL-E’nin anlayacağı dile çeviriyor. DALL-E 3 ile gelen tek yenilik ChatGPT entegrasyonu değil. OpenAI, DALL-E 3'ün özellikle uzun istemlerle uğraşırken istemleri daha doğru bir şekilde yansıtan daha yüksek kaliteli görüntüler de ürettiğini söylüyor. Artık insan eli, yüzü veya yazılarla da daha iyi başa çıkabiliyor.
DALL-E 3 çıkış tarihi
OpenAI, DALL-E 3'te müstehcen veya potansiyel olarak nefret dolu görüntülerin oluşturulmasını önlemek için sağlam güvenlik önlemleri oluşturma konusunda çok fazla çalışmaya odaklandığını iddia ediyor. DALL-E 3 ayrıca - istemde özellikle bir isim belirtilmesi koşuluyla - kamuya mal olmuş kişilerin görüntülerini yeniden yaratamayacak. Bununla birlikte DALL-E 3'ün yaşayan sanatçıların tarzında görüntüler üretmeyi reddetmek üzere eğitildiği de belirtiliyor. Ancak DALL-E 2'nin aksine, istendiğinde belirli sanatçıların tarzındaki sanatı taklit edebiliyor.
Halihazırda Midjourney ve Stable Diffusion gibi rakipler DALL-E 2’nin çok önünde yer alıyor. Her iki araç da fotogerçekçi seviyesinde sahneler oluşturabiliyor. Ayrıca bunlar sadece tek bir sahne değil, sahnenin devamı veya geniş hali gibi versiyonlarını da üretebiliyor. Dolayısıyla DALL-E 3'ün kanıtlayacak çok şeyi var.
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.