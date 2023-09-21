DALL-E 3 çıktı! İşte örnekler, ChatGPT entegrasyonu ve tüm detayları

Tam Boyutta Gör OpenAI, üretken yapay zeka görsel sanat platformu DALL-E'nin üçüncü sürümünü duyurdu; bu sürüm artık kullanıcıların istem oluşturmak için ChatGPT kullanmasına izin veriyor ve daha fazla güvenlik seçeneği içeriyor. DALL-E 3, aynı zamanda önceki sürümüne göre de görsel açıdan çok daha gelişmiş durumda.

DALL-E 3 çıktı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en ileri teknolojiye sahip, yapay zeka destekli görüntü oluşturma araçları, görsellerin açıklamaları olan istemleri alıyor ve bunları fotogerçekçilikten fantastikliğe kadar uzanan bir dizi stilde sanat eserine dönüştürüyor. Ancak doğru istemi veya prompt’u hazırlamak zor olabiliyor, öyle ki bunun için "prompt mühendisliği" mesleği ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör DALL-E, tıpkı Stable Diffusion veya Midjourney gibi metin istemlerini görsellere dönüştüren bir yapay zeka. DALL-E 2 uzunca bir süredir hayatımızda olsa da bazı şeyleri yanlış anlıyor ve rakiplerine göre de kalite açısından geride kalıyordu. OpenAI araştırmacıları, DALL-E 3’ün artık bağlamı çok daha iyi anladığını söylüyor.

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Tam Boyutta Gör DALL-E 3'ün yeni bir özelliği de ChatGPT ile olan entegrasyonu. Artık doğrudan ChatGPT üzerinden DALL-E3'e erişmek ve görseller oluşturmak mümkün olacak. DALL-E ekibinin baş araştırmacısı ve başkanı Aditya Ramesh, bir demoda ChatGPT'den dağlardaki bir ramen restoranı için bir logo bulmasına yardımcı olmasını istedi. ChatGPT, uzun bir istem yazdı ve DALL-E dört logo seçeneği sundu.

ChatGPT sayesinde istem hazırlamak böylece ortadan kalkmış oluyor. Siz yapmak istediğiniz görseli söylüyorsunuz, ChatGPT ise bunu DALL-E’nin anlayacağı dile çeviriyor. DALL-E 3 ile gelen tek yenilik ChatGPT entegrasyonu değil. OpenAI, DALL-E 3'ün özellikle uzun istemlerle uğraşırken istemleri daha doğru bir şekilde yansıtan daha yüksek kaliteli görüntüler de ürettiğini söylüyor. Artık insan eli, yüzü veya yazılarla da daha iyi başa çıkabiliyor.

DALL-E 3 çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör DALL-E'nin bu yeni sürümü ilk olarak Ekim ayında ChatGPT Plus ve ChatGPT Enterprise kullanıcılarına, ardından da sonbaharda araştırma laboratuvarlarına ve API hizmetine sunulacak. OpenAI, DALL-E 3'ün yayınlanmasını kademelendirmeyi planlıyor, ancak ücretsiz genel sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama henüz yapılmadı.

OpenAI, DALL-E 3'te müstehcen veya potansiyel olarak nefret dolu görüntülerin oluşturulmasını önlemek için sağlam güvenlik önlemleri oluşturma konusunda çok fazla çalışmaya odaklandığını iddia ediyor. DALL-E 3 ayrıca - istemde özellikle bir isim belirtilmesi koşuluyla - kamuya mal olmuş kişilerin görüntülerini yeniden yaratamayacak. Bununla birlikte DALL-E 3'ün yaşayan sanatçıların tarzında görüntüler üretmeyi reddetmek üzere eğitildiği de belirtiliyor. Ancak DALL-E 2'nin aksine, istendiğinde belirli sanatçıların tarzındaki sanatı taklit edebiliyor.

Halihazırda Midjourney ve Stable Diffusion gibi rakipler DALL-E 2’nin çok önünde yer alıyor. Her iki araç da fotogerçekçi seviyesinde sahneler oluşturabiliyor. Ayrıca bunlar sadece tek bir sahne değil, sahnenin devamı veya geniş hali gibi versiyonlarını da üretebiliyor. Dolayısıyla DALL-E 3'ün kanıtlayacak çok şeyi var.

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