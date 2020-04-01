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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dark Sky uygulaması Apple tarafından satın alındı

    Bölgesel olarak etkileyici yağmur tahminleri yapabilen ve gelişmiş bildirimleri olan Dark Sky uygulaması Apple tarafından satın alındı. Sonrasında Android uygulamasının fişi çekildi.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dark Sky uygulaması Apple tarafından satın alındı
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    Mobil platformların en beğenilen hava durumu uygulamalarından birisi konumundaki Dark Sky sürpriz bir şekilde Apple tarafından satın alındı. Hemen ardından da Android uygulamasının fişi çekildi.

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    Dark Sky neler sunuyor?

    Önce iOS platformuna ardından da 2016 yılında Android platformuna gelen Dark Sky uygulamasının en can alıcı noktaları doğruluk oranı yüksek haftalık hava durumu, dakikalık bölgesel yağmur tahmini ve gelişmiş bildirimlerdi.

    Ayrıca Bkz. "Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı"

    Apple platformunda ücretli olan uygulama Android tarafında da standart ve abonelik şeklinde bir yol izlemişti. Uygulamanın Apple tarafından satın alınması sonrasında Android uygulaması kaldırılıyor.

    Uygulama 1 Temmuz itibariyle mağazadan kaldırılacak. Servis ve abonelikler de bu tarihte sona erdirilecek. Bu tarih itibariyle aktif aboneliği olanlar varsa onlara da para iadesi yapılacak. Dark Sky teknolojilerinin iOS platformuna entegre edileceği tahmin ediliyor.



    https://www.droid-life.com/2020/03/31/dark-sky-app-acquired-by-apple-will-kill-android-app-on-july-1/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    güzel bir yatırım google bunu gogle earte eklerse ne kadar büyük olay olun düşünsenize
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    AirSupport (SK ) 6 gün
    Türkiye’de MGM şart beyler kim ne derse desin,
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    sierratr1 6 gün
    Keske carrot u alsaydi. Bu bende var :))
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    lterlemez 1 hf.
    Bu tür firmaları sevmememin nedeni budur.
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    xenix 1 hf.
    Türkiye app store da zaten yok
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    WB 1 hf.
    Apple rulez
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