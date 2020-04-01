Dark Sky uygulaması Apple tarafından satın alındı

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Mobil platformların en beğenilen hava durumu uygulamalarından birisi konumundaki Dark Sky sürpriz bir şekilde Apple tarafından satın alındı. Hemen ardından da Android uygulamasının fişi çekildi.

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Dark Sky neler sunuyor?

Önce iOS platformuna ardından da 2016 yılında Android platformuna gelen Dark Sky uygulamasının en can alıcı noktaları doğruluk oranı yüksek haftalık hava durumu, dakikalık bölgesel yağmur tahmini ve gelişmiş bildirimlerdi.

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Apple platformunda ücretli olan uygulama Android tarafında da standart ve abonelik şeklinde bir yol izlemişti. Uygulamanın Apple tarafından satın alınması sonrasında Android uygulaması kaldırılıyor.

Uygulama 1 Temmuz itibariyle mağazadan kaldırılacak. Servis ve abonelikler de bu tarihte sona erdirilecek. Bu tarih itibariyle aktif aboneliği olanlar varsa onlara da para iadesi yapılacak. Dark Sky teknolojilerinin iOS platformuna entegre edileceği tahmin ediliyor.

https://www.droid-life.com/2020/03/31/dark-sky-app-acquired-by-apple-will-kill-android-app-on-july-1/

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