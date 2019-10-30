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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dayanıklılık odaklı Galaxy XCover FieldPro tanıtıldı

    Galaxy S Active ve Xcover markalarını tek çatı altında toplayan Samsung bugüne kadar en güçlü dayanıklılık odaklı telefonunu duyurdu. Galaxy XCover FieldPro özellikleri haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dayanıklılık odaklı Galaxy XCover FieldPro tanıtıldı
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    Genelde her dönem bir adet dayanıklılık odaklı Xcover akıllı telefonu piyasaya süren Samsung bu yıl bir değişiklik yaparak iki farklı model tanıtımı yaptı. Bunun sen önemli sebebi Galaxy S9 Active modelinin isim değiştirmiş olması.

    Galaxy XCover FieldPro özellikleri

    Samsung geçen yıl, istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü Galaxy S Active serisini en azından isim anlamında sona erdirmeyi tercih etti. Böylece dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar sadece Xcover markası altında toplanmış oldu.

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    Galaxy XCover FieldPro modeli bahsettiğimiz üzere düz ekranlı bir Galaxy S9 olarak karşımıza çıkıyor. 5.1 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Galaxy XCover FieldPro modelinde Exynos 9810 yonga setine yer verilmiş.

    4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefon 4500mAh kapasiteli bataryasını değiştirilebilir olarak tasarlamış. Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde üçlü LED flaş destekli kamera ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

    Dayanıklılık odaklı olduğu için telefonda fiziksel tuşlar yer alıyor ve sağlam gövdesi 14.2mm kalınlığında. Geleneksel standartlar ve askeri standartlar ile her türlü darbeye karşı korunan telefon ayrıca 1.5 metreye kadar su altında dayanıklı. Galaxy XCover FieldPro yine AT&T operatörüne özel olacak ve henüz fiyatı belli değil.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-xcover-fieldpro-galaxy-s9-active-different-name_id120031 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 7 dk.
    Bir de biraz daha güncel bir donanımla olsa ve ülkeye de gelse. Gider 2. el bir S9 alırım, sağlam da bir Spigen kılıf ve ekran koruyucu ayarlayınca kullan mis gibi...
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