DDR5 ve DDR4 RAM ucuzluyor! Fiyatlar düşmeye devam edecek

Tam Boyutta Gör Bilgisayar donanımı fiyatları son birkaç yılda nispeten yüksek kalırken, bilgisayar ve bileşen satışlarındaki yavaşlama etkisini göstermeye başlıyor. DRAM belleklerde ucuzlama eğilimi devam ederken TrendForce, fiyatların önümüzdeki aylarda da düşeye devam edeceğini söylüyor.

Düşüş devam edecek

Talebin düşmesi ancak arzın görece yüksek kalmasından dolayı DRAM fiyatları ve buna bağlı olan DDR5 ve DDR4 RAM fiyatları 2023’ün ilk çeyreğinde düştü. DRAM endüstrisinin tüm pazarlarında satışların yavaşladığı ve fiyatlarında düşüş eğilimine devam ettiği görünüyor. TrendForce’a göre ilk çeyrekte DRAM fiyatları yüzde 20 düştü. Bilgisayar tarafında DDR4 fiyatları yüzde 15-20, DDR5 fiyatları ise yüzde 18-23 oranında geriledi. Takip eden ikinci çeyrekte de fiyatların yüzde 10 ila yüzde 15 daha düşmesi bekleniyor.

Halihazırda devam eden olan üretim kesintilerine rağmen, bilgisayar üreticilerinin hâlâ 9 ila 13 haftalık DRAM envanteri bulunuyor. Bu envanter eriyene kadar fiyatlarda düşüş eğilimine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak talebin az olması nedeniyle de yeni stoklarla da fiyatların düşmesinin devam edeceği öngörülüyor.

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Tüm bunlar elbette tüketiciler için güzel haberler. Düşen bellek ve depolama fiyatları yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarının da düşmesini baskılıyor. Daha önceki haberlerimizde AMD ve Nvidia kartların fiyatlarının düşmeye devam ettiğini sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla yeni sistem toplayacak ve parça alacak olanlar önceki birkaç aya göre daha uygun fiyata aradıkları ürünü bulabilir. TrendForce’un bu tahminlerinin küresel ölçekte olduğunu ve Türkiye gibi yerel pazarları yansıtmadığını da belirtelim.

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DDR4 ve DDR5 RAM fiyatları düşmeye devam ediyor