DDR5 ve DDR4 RAM ucuzluyor! Fiyatlar düşmeye devam edecek

Düşüş devam edecek
Talebin düşmesi ancak arzın görece yüksek kalmasından dolayı DRAM fiyatları ve buna bağlı olan DDR5 ve DDR4 RAM fiyatları 2023’ün ilk çeyreğinde düştü. DRAM endüstrisinin tüm pazarlarında satışların yavaşladığı ve fiyatlarında düşüş eğilimine devam ettiği görünüyor. TrendForce’a göre ilk çeyrekte DRAM fiyatları yüzde 20 düştü. Bilgisayar tarafında DDR4 fiyatları yüzde 15-20, DDR5 fiyatları ise yüzde 18-23 oranında geriledi. Takip eden ikinci çeyrekte de fiyatların yüzde 10 ila yüzde 15 daha düşmesi bekleniyor.
Tüm bunlar elbette tüketiciler için güzel haberler. Düşen bellek ve depolama fiyatları yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarının da düşmesini baskılıyor. Daha önceki haberlerimizde AMD ve Nvidia kartların fiyatlarının düşmeye devam ettiğini sizlere aktarmıştık. Dolayısıyla yeni sistem toplayacak ve parça alacak olanlar önceki birkaç aya göre daha uygun fiyata aradıkları ürünü bulabilir. TrendForce’un bu tahminlerinin küresel ölçekte olduğunu ve Türkiye gibi yerel pazarları yansıtmadığını da belirtelim.Kaynakça https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230328-11626.html https://www.techspot.com/news/98116-dram-prices-fell-20-first-quarter-2023-continue.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı