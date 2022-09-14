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    DDR5 RAM fiyatları kısa süre içinde DDR4 seviyesine inecek

    Yayınlanan yeni raporlar DDR5 RAM/bellek fiyatlarının yakında düşmeye başlayacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıl ise DDR5 fiyatlarının DDR4 seviyelerine inmesi bekleniyor.
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    DDR5 RAM fiyatları kısa süre içinde DDR4 seviyesine inecek
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    Digitimes Asia tarafından yayınlanan rapora göre, DDR5 fiyatlarının 2022'nin ikinci yarısında düşmesi bekleniyor ve sektördekiler bu eğilimin 2023'te de devam edeceğine inanıyor. Öte yandan AMD ise DDR5 bellek fiyatlarının 2023 yılında DDR4 seviyelerine kadar gerileyeceğini tahmin ediyor.

    DDR5 RAM bellek fiyatları halihazırda düşmeye başlamış durumda. Aktarılanlara göre sadece temmuz ayında DDR5 fiyatlarındaki düşüş yüzde 20 seviyelerini görmekte. Öte yandan DDR5’in ilk fiyatlandırması ise erişilebilirlik sorunları nedeniyle aşırı pahalı konumlandırılmıştı. Öyle ki 2021 yılında 16 GB DDR5 bellek kitleri için yaklaşık 1000 dolar talep ediliyordu. Ancak erişilebilirlik ve üretim sorunun kalkmasıyla fiyatlarda düşüş eğilimi gözlemlenmeye başlamıştı.

    DDR5 RAM fiyatları DDR4 seviyesine düşecek ⬇️

    DDR5 RAM fiyatları kısa süre içinde DDR4 seviyesine inecek
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    Şimdi ise yeni raporlar DDR5 RAM fiyatlarının iyice düşeceğine işaret ediyor. 2023 yılının ikinci yarısına kadar DDR5 fiyatlarının DDR4 seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Aynı zamanda o zamana kadar daha düşük gecikme sürelerine sahip belleklerin de hayatımıza gireceği belirtiliyor.

    Halihazırda 32 GB DDR5 kitleri yaklaşık olarak 200 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Dolayısıyla bir kez daha önceki bellek standartlarıyla (DDR3, DDR4 vb.) benzer bir fiyatlandırma politikasını tekrardan görmüş oluyoruz.

    Hem Ryzen 7000 işlemcileri hem de Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcileriyle birlikte DDR5 belleklere geçiş hızında artış yaşanacaktır. Intel zaten Alder Lake ile DDR5 RAM’leri desteklemeye başlamıştı fakat çoğu kullanıcı yüksek fiyatlar nedeniyle DDR4’te kalmayı tercih etmişti. Halen daha düşük gecikmeye sahip DDR5 kitleri oldukça pahalı olsa da daha giriş ve orta seviye bellekler alınabilir seviyelere inmeye başlamış durumda. İlerleyen aylarda ise yeni işlemcilerin iyice piyasaya girmesiyle bellek fiyatlarında da düşüşler görmeye devam edeceğiz.

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