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    DDR5 standardı kullanıma hazır

    DDR5 modüller DDR4 standardına göre yüzde 50 daha fazla bant genişliği, yonga üzeri hata düzeltme özelliği, 1.1 volta çekilen gerilim değeri gibi özellikler sunuyor.
    2 sa.
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DDR5 standardı kullanıma hazır

    Bant genişliği ve enerji verimliliği konusunda DDR4 standardından çok ileriye geçecek olan DDR5 standardının merakla beklenen özellikleri yayınlandı. Yakın dönemde ilk cihazlarda görmeye başlayacağız.

    DDR5 neler sunuyor?

    Standart geliştirmekten sorumlu olan JEDEC konsorsiyumu geçtiğimiz yıl ilk olarak LPDDR5 standartlarını belirlemiş ve mobil cihazlarda kullanılmasının yolunu açmıştı. Bilindiği üzere Xiaomi Mi 10 amiral gemisi ile başlayan LPDDR5 trendi bugün artarak devam ediyor.

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    DDR5 standardı da yine performans ve verimlilik üzerine odaklanıyor. Kanal verimliliğini düşürmeden yüksek hızlara erişebilen DDR5 standardı aynı modülde iki adet 40-bit tam bağımsız alt kanal barındırıyor. Böylece daha fazla stabilite ve verimlilik elde ediliyor.

    DDR5 standardı piyasaya çıktığında 4.8Gbps bant genişliğine ulaşabilecek. Bu rakam DDR4 standardının yüzde 50 fazlası anlamına geliyor. Standart geliştikçe 6.4Gbps hızlarına çıkacağız. Bu noktada 1.1V enerji tüketimi üzerinde oynamalar yaparak bant genişliğinin çeşitlendirileceğini de belirtelim.

    DDR5 standardında yonga üzeri hata düzeltme, karar dengeleme – DFE ile girdi-çıktı hızlarını dengeleyebilme gibi yeni teknolojiler de yer alıyor. 150’den fazla firmanın katkı sağladığı DDR5 standardına uyumlu ilk bellek SK Hynix tarafından geliştirildi. Kısa süre içerisinde daha fazla firma trende katılacak.



    https://www.techpowerup.com/269892/jedec-publishes-new-ddr5-standard-for-advancing-next-generation-high-performance-computing-systems Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 43 dk.
    DDR3 ile devam coğrafya kaderindir ne güzel oluru Norveç te isveçte doğsaydık
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    Spider_hip (Doğan Eray) 28 dk. bio technolog
    Tamam ekonomi kötü, ülke çok kötü yönetiliyor ama her şeyi de coğrafya kaderdir'e bağlamamak gerekiyor. Amerika'da da bir ton evsiz var, avrupada da. Hani hiç çabalamayacaksanız orada da doğsanız evsiz olabilirdiniz. O zaman ne kadardir derdiniz bilemiyorum? Anne baba yüzünden falan diyebilirdiniz artık bilemiyorum da arada çuvaldızı da kendimize batırmamız gerekiyor. Ddr 4 alt tarafı ki 3'ünde çok kötü bir yanı yok. Norveçte'de eminim herkesin altında 64gb ram ler dolu değildir.
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    Master_Sergeant (Ahmet Şen) 43 dk.
    İlk alan her yönden kazık yer. Fiyat, hız, voltaj, oc kapasitesi sıkıntı olacaktır. En az iki yıl bekleyip duruma göre geçiş yapılmalı.
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    .V. 39 dk. Master_Sergeant
    Pc bozuldu 4000 veya 11.nesil bekliyorum. Bugün 4200mhz gibi bellekler 1.500tl fiyatlara, son nesil platformda bu paraları yatırmak da makul değil, ddr5 alırsan en azından yükseltme yapıp ileride de kullanırsın o avantajı var. Ama ihtiyacı olmayan 2-3 yıl bekler tabi.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 21 dk. Master_Sergeant
    Fiyatların düşeceği yok :(
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    VS18 (Osman Cengeri) 50 dk.
    DDR4 çıktığı gibi sistem toplamıştım o zamanlar dolar 2.78 falandı ve hedefim DDR5 çıkmadan hemen önce eski sistemi satıp yeniye geçiş yapmaktı ama fiyatları düşününce pek mümkün durmuyor olması üzücü
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    .V. 1 sa. (düzenlendi)
    İlk nesiller, yıllar içindeki ddr5 hızlarına baktığımızda muhtemel çok yetersiz kalacak (2133mhz ddr4 gibi) 6.4Gbps olanlar yıllarca ortalma ram hızı olarak kullanılabilir muhtemelen. Umarım ilk nesillerde çok yüksek gecikmeler ve fiyatlar görmeyiz.
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    gtx295 (RnC ) 50 dk. .V.
    ilk seriler kol gibi fiyatlandırma ile gelecektir kesin. sonra ucuzlamaya başlar her zaman böyle oluyor hele birde corona var onuda bahane ederler kazık fiyattan satarlar
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    mugurgok (ugur gok) 1 sa.
    ben hala ddr3teyim, 2011 sandy bridge devam, bu ekonımi ile kısmetse ddr6yı bekleyeceğim, 7 de olur
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