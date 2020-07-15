DDR5 standardı kullanıma hazır

Bant genişliği ve enerji verimliliği konusunda DDR4 standardından çok ileriye geçecek olan DDR5 standardının merakla beklenen özellikleri yayınlandı. Yakın dönemde ilk cihazlarda görmeye başlayacağız.

DDR5 neler sunuyor?

Standart geliştirmekten sorumlu olan JEDEC konsorsiyumu geçtiğimiz yıl ilk olarak LPDDR5 standartlarını belirlemiş ve mobil cihazlarda kullanılmasının yolunu açmıştı. Bilindiği üzere Xiaomi Mi 10 amiral gemisi ile başlayan LPDDR5 trendi bugün artarak devam ediyor.

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DDR5 standardı da yine performans ve verimlilik üzerine odaklanıyor. Kanal verimliliğini düşürmeden yüksek hızlara erişebilen DDR5 standardı aynı modülde iki adet 40-bit tam bağımsız alt kanal barındırıyor. Böylece daha fazla stabilite ve verimlilik elde ediliyor.

DDR5 standardı piyasaya çıktığında 4.8Gbps bant genişliğine ulaşabilecek. Bu rakam DDR4 standardının yüzde 50 fazlası anlamına geliyor. Standart geliştikçe 6.4Gbps hızlarına çıkacağız. Bu noktada 1.1V enerji tüketimi üzerinde oynamalar yaparak bant genişliğinin çeşitlendirileceğini de belirtelim.

DDR5 standardında yonga üzeri hata düzeltme, karar dengeleme – DFE ile girdi-çıktı hızlarını dengeleyebilme gibi yeni teknolojiler de yer alıyor. 150’den fazla firmanın katkı sağladığı DDR5 standardına uyumlu ilk bellek SK Hynix tarafından geliştirildi. Kısa süre içerisinde daha fazla firma trende katılacak.

https://www.techpowerup.com/269892/jedec-publishes-new-ddr5-standard-for-advancing-next-generation-high-performance-computing-systems

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