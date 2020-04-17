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    Dead by Daylight indirmeye sunuldu

    Masa üstü ve konsol platformlarının beğenilen oyunlarından Dead by Daylight mobil dünyaya da adımını attı. Android ve iOS için indirmeye sunulan oyun aynı tecrübeyi korumuş.
    3 sa.
    850
    14
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dead by Daylight indirmeye sunuldu
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    Masa üstü ve konsol platformunun oldukça beğenilen yapımlarından olan korku temalı macera ve asimetrik hayatta kalma türündeki Dead by Daylight mobil platformlar için de indirmeye sunuldu.

    Dead by Daylight neler sunuyor?

    Dead by Daylight; 1 kişinin katil rolünde, diğerlerinin ise katilden kaçmaya çalıştığı 5 kişilik bir oyun. Oyuncular çevrim içi bir harita üzerinde kapışıyor. Kedi-fare oyunu olarak tanımlanan yapım masa üstündeki tecrübeyi aynen yansıtıyor ve mobile özel kontrolleri de optimize ediyor.

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    2016 yılında masa üstü ve konsol platformları için indirmeye sunulan Dead by Daylight, dünya çapında 15 milyondan fazla oyuncuya sahip. Özellikle Steam indirimlerinin en çok tercih edilen yapımları arasında.

    Bir süredir Android ve iOS platformunda ön kayıt sürecinde olan Dead by Daylight, bu süre zarfında ön kayıt yaptıranlara özel giysi ve Shard birimini de hediye ediyor.

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