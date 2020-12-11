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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor

    Bir zamanların en popüler korku oyun serilerinden biri olan Dead Space'in yaratıcısından yeni bir oyun geliyor: The Callisto Protocol. Oyun PUBG evreninde geçen bir oyun olacak.
    1 hf.
    3,3b
    1
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor
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    Dead Space yaratıcısı Glen Schofield liderliğindeki Krafton'un yan kuruluşu Striking Distance Studios, The Game Awards 2020'de konsollar ve PC için hikaye odaklı tek oyunculu hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol'ü duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"

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    The Callisto Protocol, popüler battle royale oyunu PUBG ile aynı evrende geçen bir oyun olacak ancak hikayenin geçtiği yıla baktığımız zaman PUBG'den uzun yıllar sonra geçecek gibi duruyor. Büyük ihtimalle sadece evren bağlantısı olacak ve küçük göndermeler içerecek. 

    The Callisto Protocol'ün 2022 yılında yayınlanması bekleniyor ve oyuna dair daha fazla bilginin 2021 yılında geleceği açıklandı. Oyun, konsollar ve PC için yayınlanacak. Yayınlanan sinematik videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da geçen The Callisto Protocol, hayatta kalma korku türünde bir oyun. Oyunda Black Iron Prison isimi üst düzey güvenlikli yerden kaçmaya ve sırları açığa çıkartmaya çalışacaksınız. 



    https://kotaku.com/dead-space-creator-is-making-a-new-space-horror-game-1845855977 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pubg’nin ne gibi bi evreni var anlamadım
    Yanıtla +33
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    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pubg ile aynı evren ne yahu birşey anlamadım.
    Yanıtla +17
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    FoxHound (Big Boss) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PUBG de evren oldu ya...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    JosefStone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pubg nin bir hikayesi ya da bir dünyası var da biz mi bilmiyoruz ?
    Yanıtla +1
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    erol.star (erol yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pubg evreni nedir arkadaş
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu alemde lore olarak Lord of the Rings, Star Wars ve PUBG var gerisi fasa fiso.
    Yanıtla +3
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pubg’nin ne gibi bi evreni var anlamadım
    Yanıtla +33
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    MrKattchup 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Küçük çocukların küfür ve hilelerinden kaçtığımız bir oyun olacak sanırım.
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    FoxHound (Big Boss) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PUBG de evren oldu ya...
    Yanıtla +14
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    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pubg ile aynı evren ne yahu birşey anlamadım.
    Yanıtla +17
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    cihat emre 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dead space çok güzel Bi oyundu yeni nesil grafiklerle oynamak güzel olur
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O neydi la...
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