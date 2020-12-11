Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor

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Dead Space yaratıcısı Glen Schofield liderliğindeki Krafton'un yan kuruluşu Striking Distance Studios, The Game Awards 2020'de konsollar ve PC için hikaye odaklı tek oyunculu hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol'ü duyurdu.

Ayrıca Bkz. "2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi"

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The Callisto Protocol, popüler battle royale oyunu PUBG ile aynı evrende geçen bir oyun olacak ancak hikayenin geçtiği yıla baktığımız zaman PUBG'den uzun yıllar sonra geçecek gibi duruyor. Büyük ihtimalle sadece evren bağlantısı olacak ve küçük göndermeler içerecek.

The Callisto Protocol'ün 2022 yılında yayınlanması bekleniyor ve oyuna dair daha fazla bilginin 2021 yılında geleceği açıklandı. Oyun, konsollar ve PC için yayınlanacak. Yayınlanan sinematik videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da geçen The Callisto Protocol, hayatta kalma korku türünde bir oyun. Oyunda Black Iron Prison isimi üst düzey güvenlikli yerden kaçmaya ve sırları açığa çıkartmaya çalışacaksınız.

https://kotaku.com/dead-space-creator-is-making-a-new-space-horror-game-1845855977

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