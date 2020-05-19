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    Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok

    Marvel Evreni'nin anti-kahramanı Deadpool'un yeni filmine yönelik planlarla ilgili konuşan Rob Liefeld, önümüzdeki 5 yıl içinde yeni bir Deadpool filmi olmayacağını ifade etti.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok
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    Marvel Evreni’nin ağzı bozuk +18’lik kahramanı Deadpool, 2016 ile 2018 yıllarında çekilen filmlerle beyazperdede boy göstermiş ve sinemaseverler tarafından oldukça beğenilmişti. 1,5 milyar doları bulan gişe hasılatı ise haliyle bir devam filmi beklentileri alevlendirmişti.

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    Karakterin yaratıcısı Rob Liefeld’in açıklamaları ise Deadpool hayranlarını üzecek cinsten. Zira Liefeld, Marvel’in önümüzdeki beş yıllık planını gördüğünü ve listede yeni bir Deadpool filmi bulunmadığını ifade etti. Çizgi roman yaratıcısı gelişmeyi, “İçimdeki ses ne derse desin, bir film plana alınmadıysa yokmuş gibi düşünmek gerekiyor.” sözleriyle açıkladı. Deadpool’a beyazperdede hayat veren aktör Ryan Rynolds da geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, karakterin Marvel Sinematik Evreninde (MCU) yer alıp almayacağı ile ilgili bir fikri olmadığını belirtmişti.

    Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok
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    Hatırlanacağı üzere Disney, 2019 yılında 20th Century Fox’u satın almış ve X-Men karakterleri ile Deadpool’un hakları şirkete geçmişti. Ancak süper kahraman filmlerini PG-13 kategorisi ile sınırlandırmayı tercih eden Disney için +18’lik Deadpool bir sorun olabilir. Şirket, karakteri MCU’ya dahil etmek ya da ayrı bir film çekmek isterse hayranların beklentisini bir hayli düşürmek zorunda kalabilir.

    Disney’in MCU filmleri arasında ise şu aşamada; “Black Widow,” “The Eternals,” “Shang-Chi,” “Blade” and sequels to “Doctor Strange,” “Thor: Ragnorak,” “Captain Marvel,” “Black Panther” ve “Spider-Man: Far From Home.” bulunuyor.

    Liefeld’a göre Deadpool, Disney için bir öncelik değil. Deadpool’un yaratıcısının bu duruma yönelik yorumu ise “Filme yarın yeşil ışık yakılsa bile ben iyice yaşlanana kadar beyazperdede gösterilmeyecektir.” şeklinde olmuş.



    Kaynakça https://variety.com/2020/film/news/deadpool-3-marvel-x-men-mcu-rob-liefeld-1234610402/ https://www.gamesradar.com/uk/deadpool-3-rob-liefeld-mcu-disney-5-years/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa. en beğenilen
    Bir dünya çöp filmlerin üçüncüsü, dördüncüsü çekilde de Deadpool'a mı yer bulamamışlar.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywaterr (Sergen Atalmış) 1 sa.
    O kadar çöp film çekiyorlar deadpool çekmiyorlar valla helal.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa. en beğenilen
    Bir dünya çöp filmlerin üçüncüsü, dördüncüsü çekilde de Deadpool'a mı yer bulamamışlar.
    Yanıtla +4
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