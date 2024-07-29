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    Anlık Bildirim

    Deadpool ve Wolverine tarihi açılış yaptı, Marvel evreni rekor kırdı

    Uzun bir bekleyişin ardından vizyona giren Deadpool ve Wolverine filmi, Marvel stüdyolarının yüzünü kara çıkarmadı. İlk hafta sonu rekor üstüne rekor kırıldı.   
    Deadpool ve Wolverine Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda içerik kalitesi ve düşen hasılatlar nedeniyle Marvel evreninin adeta bel bağladığı üçüncü Deadpool filmi beklentilerin de üzerine çıktı. Çıkış haftasında Deadpool ve Wolverine rekorları alt üst etti.

    Deadpool ve Wolverine ne kadar izlendi?

    Disney tarafından yapılan açıklamaya göre Deadpool ve Wolverine filminin ilk hafta sonu dünya çapında 438.3 milyon dolar, ABD’de ise 205 milyon dolar ile açılış yaptı. Sinema tarihinde R kategorisinde en iyi açılışı yapan film oldu. Rekor daha önce ilk Deadpool filmine aitti.

    Deadpool ve Wolverine filmi ayrıca ABD’de en iyi açılış yapan sekizinci film, tüm zamanların en iyi Temmuz hafta sonu açılışı, son 3 yılın en iyi Marvel açılışı ve en iyi üçüncü film açılışı unvanlarının da sahibi oldu.

    Diğer taraftan Kevin Feige yönetimindeki Marvel evreni, 30 milyar dolar hasılatı geçen ilk seri olma başarısını da gösterdi. 2008 yılında Iron Man ile başlayan ve beşinci faza ulaşan sinematik evren, barındırdığı otuzdan fazla filmle eşi benzeri görülmemiş bir tekel haline geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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