Deadpool ve Wolverine tarihi açılış yaptı, Marvel evreni rekor kırdı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda içerik kalitesi ve düşen hasılatlar nedeniyle Marvel evreninin adeta bel bağladığı üçüncü Deadpool filmi beklentilerin de üzerine çıktı. Çıkış haftasında Deadpool ve Wolverine rekorları alt üst etti.

Deadpool ve Wolverine ne kadar izlendi?

Disney tarafından yapılan açıklamaya göre Deadpool ve Wolverine filminin ilk hafta sonu dünya çapında 438.3 milyon dolar, ABD’de ise 205 milyon dolar ile açılış yaptı. Sinema tarihinde R kategorisinde en iyi açılışı yapan film oldu. Rekor daha önce ilk Deadpool filmine aitti.

Deadpool ve Wolverine'den yeni fragman 1 hf. önce eklendi

Deadpool ve Wolverine filmi ayrıca ABD’de en iyi açılış yapan sekizinci film, tüm zamanların en iyi Temmuz hafta sonu açılışı, son 3 yılın en iyi Marvel açılışı ve en iyi üçüncü film açılışı unvanlarının da sahibi oldu.

Diğer taraftan Kevin Feige yönetimindeki Marvel evreni, 30 milyar dolar hasılatı geçen ilk seri olma başarısını da gösterdi. 2008 yılında Iron Man ile başlayan ve beşinci faza ulaşan sinematik evren, barındırdığı otuzdan fazla filmle eşi benzeri görülmemiş bir tekel haline geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.