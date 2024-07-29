Deadpool ve Wolverine tarihi açılış yaptı, Marvel evreni rekor kırdı

Deadpool ve Wolverine ne kadar izlendi?
Disney tarafından yapılan açıklamaya göre Deadpool ve Wolverine filminin ilk hafta sonu dünya çapında 438.3 milyon dolar, ABD’de ise 205 milyon dolar ile açılış yaptı. Sinema tarihinde R kategorisinde en iyi açılışı yapan film oldu. Rekor daha önce ilk Deadpool filmine aitti.
Deadpool ve Wolverine filmi ayrıca ABD’de en iyi açılış yapan sekizinci film, tüm zamanların en iyi Temmuz hafta sonu açılışı, son 3 yılın en iyi Marvel açılışı ve en iyi üçüncü film açılışı unvanlarının da sahibi oldu.
Diğer taraftan Kevin Feige yönetimindeki Marvel evreni, 30 milyar dolar hasılatı geçen ilk seri olma başarısını da gösterdi. 2008 yılında Iron Man ile başlayan ve beşinci faza ulaşan sinematik evren, barındırdığı otuzdan fazla filmle eşi benzeri görülmemiş bir tekel haline geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.