Death Stranding PC çıkış tarihi açıklandı

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2019’un Kasım ayında PlayStation 4 platformuna çıkış yapan Death Stranding’in PC çıkış tarihi duyuruldu. Death Stranding, PC için 2 Haziran tarihinde Steam ve Epic Games Store mağazalarında çıkış yapacak.

Oyunun PC versiyonunda PS4 versiyonundaki özelliklere ek olarak geniş ekran monitör desteği, fotoğraf modu, yüksek kare/saniye desteği ve Half Life içerikleri sunacak.

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Fotğraf modunda görsel efekt ayarlarının yanı sıra ana karakterimiz Sam’in yüz ifadesini ve bakış açısını değiştirebileceğimiz ayarlar bulunuyor. Half Life içeriklerinin tam olarak nelerden oluşacağı bilinmiyor ancak tanıtım videosunda Sam’in Head Crab giydiğini görüyoruz. Muhtemelen diğer Half Life içerikleri de görsel aksesuardan ibaret olacak.

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2 Haziran tarihinde PC için yayınlanacak Death Stranding’i 399 TL’ye Steam ve Epic Games Store mağazalarından satın alabilirsiniz. Oyunun Türkçe altyazı desteği bulunuyor.

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