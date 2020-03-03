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    Death Stranding PC çıkış tarihi açıklandı

    Kasım ayında PS4 platformunda yayınlanan Hideo Kojima oyunu Death Stranding'in PC versiyonun çıkış tarihi resmen açıklandı. PC sürümüne özel yenilikler duyuruldu.
    2 hf.
    3,3b
    1
    10
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Death Stranding PC çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    2019’un Kasım ayında PlayStation 4 platformuna çıkış yapan Death Stranding’in PC çıkış tarihi duyuruldu. Death Stranding, PC için 2 Haziran tarihinde Steam ve Epic Games Store mağazalarında çıkış yapacak.

    Oyunun PC versiyonunda PS4 versiyonundaki özelliklere ek olarak geniş ekran monitör desteği, fotoğraf modu, yüksek kare/saniye desteği ve Half Life içerikleri sunacak.

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    Fotğraf modunda görsel efekt ayarlarının yanı sıra ana karakterimiz Sam’in yüz ifadesini ve bakış açısını değiştirebileceğimiz ayarlar bulunuyor. Half Life içeriklerinin tam olarak nelerden oluşacağı bilinmiyor ancak tanıtım videosunda Sam’in Head Crab giydiğini görüyoruz. Muhtemelen diğer Half Life içerikleri de görsel aksesuardan ibaret olacak.

    Ayrıca Bkz. "Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu"

    2 Haziran tarihinde PC için yayınlanacak Death Stranding’i 399 TL’ye Steam ve Epic Games Store mağazalarından satın alabilirsiniz. Oyunun Türkçe altyazı desteği bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    babgozd 2 hf. en beğenilen
    400 kiralık kargo simülasyonu. Yüzyılın kazığı.
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    JAX 2 hf.
    Nerede Metal Gear nerede bu kargoculuk...
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 2 hf.
    ETS2 varken kim bunu oynar ?
    Yanıtla +3
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    babgozd 2 hf. en beğenilen
    400 kiralık kargo simülasyonu. Yüzyılın kazığı.
    Yanıtla +17
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 hf.
    Konsol un artık bir lüks olduğunu kimse inkar etmesin
    Yanıtla +2
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    White Water 2 hf.
    Kojimanın Askerleriyiz.

    #MertGünHanKlonÇocuğudur
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 hf.
    Konsolcular oynadı bitirdi PC versiyonu için bekle dur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sipihrz 2 hf.
    Ulen bu yenilik denilen şeyler her pc oyununda var yahu
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