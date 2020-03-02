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    Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu

    Riot Games 5v5 silahlı mücadelelere imkan tanıyan Valorant adındaki yeni oyununu duyurdu. Valorant en düşük sistemlerde bile yüksek kare performansı vadediyor.
    2 hf.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu
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    League of Legends markasıyla yıllarda eSpor türünde büyük başarılar elde eden Riot Games, farklı türlerde de rekabet etme kararı almıştı. Bu kararın ilk örneklerinden Valorant shooter oyunu resmiyet kazandı.

    Valorant neler sunuyor?

    Valorant aslında daha önce Project A adıyla duyurulmuş ve kısa bir bilgi verilmişti. Bu hafta oyunun tam adı duyurulurken oyun içi videolar ve ilgili web sitesi ile de ilk resmi paylaşımlar yapılmış oldu.

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    Valorant 5v5 şeklinde oynanan bir shooter oyunu olacak. Counter-Strike: Global Offensive gibi yapımları hedef alan Valorant oyunundaki karakterler de shooter konseptine uygun olarak yetenekler kazanıyor.

    İlk etapta 4 harita kullanıma sunulacak ve bir tanesinde oyuncular farklı kontrol noktalarını ele geçirmenin mücadelesini verecek. Maçlar 30 dakika civarında olacak ve belirli senaryolarda bu süre uzayabilecek.

    Oyunun performansı da önem taşıyor. Riot Games dünya çapına yayılmış güçlü sunucuları ile 10 yıllık sistemlerde bile 30fps değerini tutturmayı amaçlıyor. Konfigürasyona göre ise performans 60-144fps arasında değişecek. Ayrıca büyük şehirlerde 35ms gecikme süresinin altında kalmayı planlıyor. Henüz Valorant için net bir çıkış tarihi yok ancak yaz aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/02/riot-project-a-shooter-officially-valorant/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    matmuhendisi (Ömer Faruk Baş) 2 hf. en beğenilen
    Riot Games dünya çapına yayılmış güçlü sunucuları ile 10 yıllık sistemlerde bile 30fps değerini tutturmayı amaçlıyor.



    Sunucularla fps nasıl ilişkili oluyor
    Riot Games dünya çapına yayılmış güçlü sunucuları ile 10 yıllık sistemlerde bile 30fps değerini tutturmayı amaçlıyor. Sunucularla fps nasıl i...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 2 hf.
    Doyuma ulaşmış bir tür, tutacağına inancım yok. Daha önce birçok firma benzer şeyi denedi. Battleborn, lawbreakers gibi oyunların oyuncu sayısı ikinci haftadan 100'lere düşmüştü.
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    eyytii 2 hf. yeni yorumcu
    Bence guzel suan bide bunu gelistireceklerini dusunursek dahada guzel olabilir
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    DH Misafiri 2 hf.
    hayatımda bundan daha rezalet bir oyun görmedim leş oyun leş grafik leş tasarım.<br /><br />
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    DH Misafiri 2 hf.
    En düşük sistem bile kaldıracak derken kime göre, neye göre? Benim sistemim 1.2ghz işlemci 500mb ekran kartı 2gb ram. Kulağa telefon gibi geliyor ama bu bir bilgisayar. Pubg mobile emülatör bile kaşdıramazken bu oyunu mu kaldıracak? Hayal kurmayalım.
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    tarox (Taner B) 2 hf.
    30 FPS oynamam rekabetçi tarafında faydası bile yok
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 hf.
    İlk duyurulduğunda paladins, overwatch tarzında bir oyun bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Resmen skillli cs go olmuş. Yine oynanıcak yine kazandıracak ama elinde çok sağlam potansiyel varken böyle kullanması üzdü.
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    brnk (Burak Demirbas) 2 hf.
    Fortnite tayfa oynar bunu.
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    TearsForFears 2 hf.
    Riot yaptığı için oynayan bir sürü kişi olacak ama hiçbir yenilik sunmayan boş bir oyuna benziyor. Smite ve paladinsin yapımcılarından 5v5 shooter gelecekti o daha merak uyandırıyor
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    Eeltorm 2 hf.
    mobil oyun olmuş.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7457 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    riot games, valorant ve Yazılım
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