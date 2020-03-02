Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu

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League of Legends markasıyla yıllarda eSpor türünde büyük başarılar elde eden Riot Games, farklı türlerde de rekabet etme kararı almıştı. Bu kararın ilk örneklerinden Valorant shooter oyunu resmiyet kazandı.

Valorant neler sunuyor?

Valorant aslında daha önce Project A adıyla duyurulmuş ve kısa bir bilgi verilmişti. Bu hafta oyunun tam adı duyurulurken oyun içi videolar ve ilgili web sitesi ile de ilk resmi paylaşımlar yapılmış oldu.

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Valorant 5v5 şeklinde oynanan bir shooter oyunu olacak. Counter-Strike: Global Offensive gibi yapımları hedef alan Valorant oyunundaki karakterler de shooter konseptine uygun olarak yetenekler kazanıyor.

İlk etapta 4 harita kullanıma sunulacak ve bir tanesinde oyuncular farklı kontrol noktalarını ele geçirmenin mücadelesini verecek. Maçlar 30 dakika civarında olacak ve belirli senaryolarda bu süre uzayabilecek.

Oyunun performansı da önem taşıyor. Riot Games dünya çapına yayılmış güçlü sunucuları ile 10 yıllık sistemlerde bile 30fps değerini tutturmayı amaçlıyor. Konfigürasyona göre ise performans 60-144fps arasında değişecek. Ayrıca büyük şehirlerde 35ms gecikme süresinin altında kalmayı planlıyor. Henüz Valorant için net bir çıkış tarihi yok ancak yaz aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2020/03/02/riot-project-a-shooter-officially-valorant/

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