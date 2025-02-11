Deepseek başarısının devamını getirmek için önemli adımlar atıyor; İşe alımlar başladı

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yeni bir yapay zeka girişimi olan DeepSeek, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Deepseek R1 modeliyle tüm dünyayı şoka uğrattı. Çünkü DeepSeek'in son derece kısıtlı imkânlarla, görece düşük bir maliyete hazırladığı bu yapay zeka, OpenAI'ın paralı modelleriyle bile yarışacak kadar iyi sonuçlar veriyordu. Çin çıkışlı bir şirketin çok daha düşük maliyete böyle bir yapay zeka modeli geliştirip, üstüne bir de bunu açık kaynaklı ücretsiz bir uygulama olarak dünyaya sunması, yapay zeka dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

Batıda bu depremin etkileri sürerken, Çin'de Deepseek bu başarının devamını getirmek için önemli adımlar atıyor. Deepseek R1'i OpenAI ve Google gibi rakipleriyle kıyasla çok daha küçük bir ekiple geliştiren Deepseek, şimdi ekibini büyütmek için işe alımlara başlıyor. Şirket Çin'deki yazılım ekibini büyütmek için yeni iş ilanları açtı.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 8 Şubat 2025 3 gün önce eklendi

Deepseek, Yapay Genel Zeka (AGI) Alanına Odaklanacak Gibi Görünüyor

Deepseek'in adını tüm dünyaya duyurmasını ChatGPT benzeri bir chatbot sağlamış olsa da şirket gelecek planlarını bu tarz geniş dil modelleri üzerine değil, yapap genel zeka, yani AGI üzerine kuruyor. Nitekim Deepseek tarafından açılan yeni iş ilanlarının neredeyse tamamında AGI vurgusu yapılması dikkat çekiyor.

AGI'ın yapay zeka dünyasındaki tanımlaması son yıllarda epey değişmiş ve şirketten şirkete farklılık gösterir hâle gelmiş olsa da bu kavram günümüzdeki genel olarak kendi başına düşünebilen, kendini eğitebilen ve bu sayede belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebilen gelişmiş yapay zekayı tanımlamak için kullanılıyor. OpenAI, Google, Anthropic gibi şirketlerin yaratmaya çalıştığı bu gelişmiş yapay zeka, Deepseek'in de gelecek planlarının merkezinde yer alıyor.

Deepseek, Dev Bir Şirkete Dönüşmek İçin Kurumsal Yapısını Güçlendiriyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan şirketin hukuk departmanının başına geçecek yeni birini arıyor olması da dikkat çekti. Deepseek R1'in çıkışı ilk başta heyecanla karşılanmış olsa da uygulama son günlerde daha çok yasak haberleriyle ve güvenlik riskleriyle gündeme geliyor. Bu yüzden Deepseek'in şimdi hem bu alanlarda kendilerine yol gösterecek, hem de dünyanın dört bir yanında hükûmetlerle ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler kuracak bir ekip yaratmaya çalıştığı düşünülüyor.

Daha yolun çok başında, henüz kurumsal bir şirket hâline bile gelmemişken bir anda kendisini spot ışıklarının altında bulan Deepseek, şimdi rakipleri gibi kurumsal bir yapıya bürünmek ve dev bir şirkete dönüşmek için hızlıca hamleler yapıyor.

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Deepseek ekibini büyütmek için işe alımlara başladı