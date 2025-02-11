Deepseek başarısının devamını getirmek için önemli adımlar atıyor; İşe alımlar başladı

- Deepseek, Yapay Genel Zeka (AGI) Alanına Odaklanacak Gibi Görünüyor
- Deepseek, Dev Bir Şirkete Dönüşmek İçin Kurumsal Yapısını Güçlendiriyor
- Yorumlar
Batıda bu depremin etkileri sürerken, Çin'de Deepseek bu başarının devamını getirmek için önemli adımlar atıyor. Deepseek R1'i OpenAI ve Google gibi rakipleriyle kıyasla çok daha küçük bir ekiple geliştiren Deepseek, şimdi ekibini büyütmek için işe alımlara başlıyor. Şirket Çin'deki yazılım ekibini büyütmek için yeni iş ilanları açtı.
Deepseek, Yapay Genel Zeka (AGI) Alanına Odaklanacak Gibi Görünüyor
Deepseek'in adını tüm dünyaya duyurmasını ChatGPT benzeri bir chatbot sağlamış olsa da şirket gelecek planlarını bu tarz geniş dil modelleri üzerine değil, yapap genel zeka, yani AGI üzerine kuruyor. Nitekim Deepseek tarafından açılan yeni iş ilanlarının neredeyse tamamında AGI vurgusu yapılması dikkat çekiyor.
AGI'ın yapay zeka dünyasındaki tanımlaması son yıllarda epey değişmiş ve şirketten şirkete farklılık gösterir hâle gelmiş olsa da bu kavram günümüzdeki genel olarak kendi başına düşünebilen, kendini eğitebilen ve bu sayede belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebilen gelişmiş yapay zekayı tanımlamak için kullanılıyor. OpenAI, Google, Anthropic gibi şirketlerin yaratmaya çalıştığı bu gelişmiş yapay zeka, Deepseek'in de gelecek planlarının merkezinde yer alıyor.
Deepseek, Dev Bir Şirkete Dönüşmek İçin Kurumsal Yapısını Güçlendiriyor
Daha yolun çok başında, henüz kurumsal bir şirket hâline bile gelmemişken bir anda kendisini spot ışıklarının altında bulan Deepseek, şimdi rakipleri gibi kurumsal bir yapıya bürünmek ve dev bir şirkete dönüşmek için hızlıca hamleler yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: