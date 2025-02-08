AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (8 Şubat 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zekanın küresel dengeleri değiştirme potansiyeli artık açıkça görüldüğü için, bu alana yapılan yatırımlar giderek artıyor. Nitekim bu hafta yapay zeka dünyası için yatırım haberlerinin üst üste geldiği bir hafta oldu. ABD'de Google ve Amazon gibi şirketler yapay zeka için dev bütçeler ayırdıklarını duyururken, Japonya ve Fransa da bu alanda dikkat çekici projelere imza attılar. Bir önceki hafta teknoloji gündemine bomba gibi düşen Deepseek'in yarattığı sarsıntı bu hafta da etkilerini hissettirken, kullanıcılara sunulan yapay zeka teknolojilerine de her hafta olduğu gibi yenileri eklendi. İşte geçtiğimiz hafta yapay zeka dünyasından öne çıkan gelişmeler:

OpenAI yeni yapay zeka aracı Deep Research'ü tanıttı

Tam Boyutta Gör OpenAI, karmaşık araştırma süreçlerini hızlandırmak ve bilgiye erişimi optimize etmek için geliştirdiği Deep Research (Derin Araştırma) adlı yeni aracını tanıttı. Şirketin bu yeni yapay zeka aracı, internetteki büyük veri yığınlarını tarayarak, analiz ederek ve sentezleyerek kullanıcıya kapsamlı bir rapor sunabiliyor.

Deep Research, çok adımlı bir araştırma planı oluşturup uygulayarak en doğru veriye ulaşmayı hedefliyor. Gerekli durumlarda geriye dönerek süreci revize edebiliyor ve gerçek zamanlı bilgilere uyum sağlayabiliyor. Kullanıcılar metin, görseller, PDF’ler ve tablolar gibi çeşitli veri türlerini sunarak daha kapsamlı ve bağlamsal araştırmalar talep edebiliyor.

ByteDance'in yapay zeka ile video üretme aracı OmniHuman-1 büyük ilgi gördü

TikTok'un arkasındaki şirket olarak tanıdığımız ByteDance, yapay zeka ile video üretimi konusunda Batılı rakipleriyle yarışabilecek yeni aracı OmniHuman-1'i tanıttı. Tek bir görüntü veya ses üzerinden video üretebilen OmniHuman-1 ile yapılan etkileyici videolar, hafta boyunca sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OmniHuman, hareket ve görsel detayların doğallığını artırmak için çok modlu hareket koşullandırma (multimodal motion conditioning) stratejisini benimsiyor. Bu yaklaşım, daha önce yüksek kaliteli veri eksikliği nedeniyle karşılaşılan zorlukları aşarak, gerçeğe yakın insan hareketleri üretebilen bir sistem sunuyor.

Deepseek bu hafta yasaklarla gündeme geldi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasına sansasyonel gibi bir giriş yapan Çin çıkışlı Deepseek, bu hafta daha çok yasak haberleriyle gündemdeydi. İlk yasak haberi İtalya'dan geldi. İtalya, kişisel verilerin kullanımıyla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle DeepSeek'e erişim engeli getirdi ve soruşturma başlattı. İtalya'nın ardından Tayvan ve Avustralya'dan da benzer haberler geldi. Her iki ülke de ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek Deepseek'in devlet kurumlarında ve devlete air cihazlarda kullanılmasını yasakladı. Kısa süre sonra onlara Güney Kore de katıldı. Tayvan ve Avustralya gibi onlar da Deepseek'in devlet kurumlarında kullanılmasını yasakladı.

Deepseek bu hafta daha çok güvenlik endişeleri ve yasaklarla gündeme gelmiş olsa da bu durum hızını kesmeye yetmedi. Nitekim Deepseek uygulaması bu hafta 120'den fazla ülkede App Store'dan en çok indirilen uygulama oldu.

OpenAI, hem ChatGPT search'ü hem de o3-mini modelini ücretsiz kullanıcılara açtı

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin paralı modelleriyle yarışacak kadar güçlü olan Deepseek R1'in ücretsiz olarak erişime açılması, OpenAI'ı da harekete geçirdi. Nitekim bugüne kadar sadece abonelere sunulan bazı özellikler bu hafta tüm kullanıcılara açıldı. Bunlardan biri de OpenAI'ın yeni arama motoru ChatGPT search oldu. Normalde kullanmak için üyelik isteyen ChatGPT search, artık herkes tarafından kullanılabiliyor.

OpenAI, akıl yürütebilen yeni o3-mini modelini de ChatGPT ve şirketin API hizmetleri için kullanıma sundu. o3-mini modeli, belirli kısıtlamaları olsa da artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor. o3-mini, o1'in matematik, kodlama ve fen alanındaki performansına yakın sonuçlar ortaya koyarken, mevcut modelden çok daha hızlı yanıtlar veriyor. Yapılan testler, yüzde 24 daha hızlı cevap verdiğini gösteriyor.Tü

Yapay zeka alanına yapılan yatırımlar artıyor Yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki dönemde dünyaya yön vereceğinin artık iyiden iyiye ayyuka çıkmış olması, bu alana yapılan yatırımların da kayda değer ölçüde artmasına sebep oldu. ABD'nin geçtiğimiz hafta 500 milyar dolarlık Stargate Projesi'ni duyurmasının ardından, bu hafta da dünyanın dört bir yanından benzer yatırım haberleri geldi. Amazon , 2025 yılı için 100 milyar doları aşan devasa bir harcama planını duyurdu. Şirketin CEO’su Andy Jassy, bu bütçenin büyük bir kısmının Amazon Web Services (AWS) üzerinden yapay zeka altyapısına ayrılacağını açıkladı.

, 2025 yılı için 100 milyar doları aşan devasa bir harcama planını duyurdu. Şirketin CEO’su Andy Jassy, bu bütçenin büyük bir kısmının Amazon Web Services (AWS) üzerinden yapay zeka altyapısına ayrılacağını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Fransa 'da Avrupa'nın en büyük yapay zeka veri merkezini inşa etmek için 30 ila 50 milyar euro arasında bir yatırım yapacağı duyuruldu.

'da Avrupa'nın en büyük yapay zeka veri merkezini inşa etmek için 30 ila 50 milyar euro arasında bir yatırım yapacağı duyuruldu. Google , sadece 2025 yılında yapay zekaya 75 milyar dolar harcayacağını açıkladı.

, sadece 2025 yılında yapay zekaya 75 milyar dolar harcayacağını açıkladı. SoftBank ve OpenAI, Japonya’da “SB OpenAI Japan” olarak adlandırılan yeni bir ortak girişim kurdu. Bu ortaklık ile SoftBank, OpenAI'ın teknolojisine her yıl 3 milyar dolar ödeyecek. Google Gemini'a üç yeni model eklendi

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka uygulaması Gemini'a bu hafta üç yeni model ekledi. Bunların ilki Gemini 2.0 Flash oldu. Geçtiğimiz ay tanıtılan yapay zeka modeli, Gemini uygulamasına entegre edildi. Gemini'ın web ve mobil uygulamalarına gelen yeni model, artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor. Yeni model, önceki versiyona göre daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

Gemini 2.0 Flash'tan birkaç gün sonra bu kez de Gemini 2.0 Flash Thinking ve Gemini 2.0 Pro kullanıma sunuldu. Flash Thinking, karmaşık soruları nasıl yanıtladığını açıklayabilen, yani "akıl yürütebilen" deneysel bir yapay zeka modeli. Bu yönüyle OpenAI'nin o1'i ve DeepSeek'in R1'ine doğrudan rakip olacak. Diğer yandan Gemini 1.5 Pro'nun halefi olan Gemini 2.0 Pro ise kodlama ve matematikle ilgili görevlerde daha güçlü ve doğru sonuçlar üretebiliyor. Google'ın şimdiye kadarki en yetenekli modeli olarak tanımladığı Gemini 2.0 Pro, şimdilik sadece Gemini Advanced, Vertex AI ve AI Studio'ya erişimi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Topaz Labs, eski videoları yapay zeka ile restore edebiliyor

Görüntü upscale etme konusunda en iyi uygulamalardan birine sahip olan Topaz Labs, bu kez eski videoları restore edebilen bir yapay zeka aracı tanıttı. Project Starlight adını taşıyan bu yapay zeka programı, şimdilik erken erişime açılmış durumda. Tam sürümünün de yakın bir gelecekte kullanıcılara açılması bekleniyor. Topaz Labs'in X hesabı üzerinden paylaştığı örnek videolar, Starlight'ın etkileyici işler çıkarabildiğini gösteriyor.

Google, "Yapay Zeka İlkeleri"ni değiştirdi; AI'ın silahlarda kullanımının önünü açtı

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip edenler, bu teknolojinin silahlarda ve gözetlemede kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu görebiliyordu. Ancak Google ve OpenAI gibi şirketler özellikle ilk yıllarda bu konuda daha duyarlı bir tablo çizmeye çalışıyorlardı. Google 2018 yılında "Yapay Zeka İlkeleri" olarak tanımladığı bir dizi kural belirleyip, yapay zekayı silahlarda kullanmama sözü vermişti. Ancak şirket bu hafta o sözü geri çekti. "Yapay Zeka İlkeleri"nde köklü bir değişiklik yapan Amerikalı teknoloji devi, artık bu teknolojinin silah ve gözetleme için kullanılmasında bir sorun görmüyor. Bu değişiklik, şirketin doğrudan silah ve gözetim teknolojilerinden uzak durma sözünü bırakarak, daha geniş ve yoruma açık bir çerçeveye yöneldiği şeklinde yorumlanıyor.

Dünyanın ilk “kuantum dil modeli” piyasaya sürüldü

İngiltere merkezli SECQAI dünyanın ilk kuantum büyük dil modelini (QLLM) piyasaya sürdü. Şirketin söylediğine göre bu yeni model, yapay zeka ile kuantum bilişimi birleştirerek problem çözme yeteneklerini ve hesaplama verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. SECQAI, bu modelin yapay zekanın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor.

Aktarılanlara göre model, şifreleme algoritmalarındaki gizli desenleri keşfederek güvenlik protokollerini güçlendirebilecek. Ayrıca model, finans sektöründe risk analizi ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda da etkin şekilde kullanılabilecek. Büyük hacimli finansal verileri hızlı ve doğru şekilde analiz edebilme yeteneği, piyasaların daha güvenli ve şeffaf işlemesini sağlayabilir.

Mistral AI, AI asistanı Le Chat'i kullanıma açtı; Mobil uygulamaları yayınlandı

Tam Boyutta Gör Fransa merkezli yapay zeka şirketi Mistral AI, Le Chat adını taşıyan ve ChatGPT ile benzer özelliklere sahip olan AI asistanını kullanıma sundu. Le Chat'in hem iOS hem de Android uygulamaları bu hafta yayınlandı. Le Chat hayatına bir chatbot olarak başlamış olsa da bugün artık AI ajanlarıyla da benzer özellikler kazanmış durumda. Diğer yandan aynı ChatGPT ve Grok gibi Le Chat de metinden yola çıkarak görsel üretebiliyor. Le Chat'in en dikkat çekici özelliği ise hızı olabilir. Zira Le Chat'i test eden bazı kullanıcılar, sohbet sırasındaki hızının 1000 token'a ulaşabildiğini söylüyor.

Yapay zeka uygulamaları yakın bir gelecekte reklamlı olacak

ChatGPT, Google Gemini, Claude gibi yapay zeka programları şimdilik reklamsız olarak kullanılıyor olsa da bu durumun yakın gelecekte değişmesi bekleniyor. Nitekim Google bu hafta bu yönde planları olduğunu gösteren adımlar attı. Bu hafta yatırımcılarıyla bir araya gelen Google yöneticileri, yapay zeka uygulamalarına reklam entegre etmek için çok iyi fikirleri olduğunu belirtti. Şu anda bu uygulamalar büyüme aşamasında olduğu için bir süre daha reklamsız kalacaklardır. Ancak bir iki yıl içinde bu durumun değişmeye başladığını görebiliriz.

WhatsApp'taki ChatGPT yeni yetenekler kazandı

OpenAI, WhatsApp kullanıcıları için ChatGPT'ye birkaç yeni özellik eklendiğini duyurdu. Kullanıcılar artık yalnızca yazarak değil, sesli mesaj ve fotoğraf paylaşarak ta asistanla etkileşime girebiliyor. WhatsApp'ta ChatGPT'ye erişmek için 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) numarasını kişilere eklemeniz gerekiyor. Hizmet web tabanlı ChatGPT'ye benzer şekilde çalışıyor.

Firefox artık tüm yapay zeka botlarına erişim sunuyor

Bu hafta yayınlanan Firefox 135 sürümü, yapay zeka tarafında dikkat çekici özelliklerle geldi. Windows, Mac ve Linux kullanıcılarına sunulan Firefox 135, kullanıcıların birden fazla (ChatGPT, Gemini, HuggingChat, Le Chat Mistral ve Claude) sohbet botuna erişmesine olanak sağlıyor.

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