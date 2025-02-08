AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (8 Şubat 2025)

- Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
- OpenAI yeni yapay zeka aracı Deep Research'ü tanıttı
- ByteDance'in yapay zeka ile video üretme aracı OmniHuman-1 büyük ilgi gördü
- Deepseek bu hafta yasaklarla gündeme geldi
- OpenAI, hem ChatGPT search'ü hem de o3-mini modelini ücretsiz kullanıcılara açtı
- Yapay zeka alanına yapılan yatırımlar artıyor
- Google Gemini'a üç yeni model eklendi
- Topaz Labs, eski videoları yapay zeka ile restore edebiliyor
- Google, "Yapay Zeka İlkeleri"ni değiştirdi; AI'ın silahlarda kullanımının önünü açtı
- Dünyanın ilk “kuantum dil modeli” piyasaya sürüldü
- Mistral AI, AI asistanı Le Chat'i kullanıma açtı; Mobil uygulamaları yayınlandı
- Yapay zeka uygulamaları yakın bir gelecekte reklamlı olacak
- WhatsApp'taki ChatGPT yeni yetenekler kazandı
- Firefox artık tüm yapay zeka botlarına erişim sunuyor
- Yorumlar
Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zekanın küresel dengeleri değiştirme potansiyeli artık açıkça görüldüğü için, bu alana yapılan yatırımlar giderek artıyor. Nitekim bu hafta yapay zeka dünyası için yatırım haberlerinin üst üste geldiği bir hafta oldu. ABD'de Google ve Amazon gibi şirketler yapay zeka için dev bütçeler ayırdıklarını duyururken, Japonya ve Fransa da bu alanda dikkat çekici projelere imza attılar. Bir önceki hafta teknoloji gündemine bomba gibi düşen Deepseek'in yarattığı sarsıntı bu hafta da etkilerini hissettirken, kullanıcılara sunulan yapay zeka teknolojilerine de her hafta olduğu gibi yenileri eklendi. İşte geçtiğimiz hafta yapay zeka dünyasından öne çıkan gelişmeler:
OpenAI yeni yapay zeka aracı Deep Research'ü tanıttı
Deep Research, çok adımlı bir araştırma planı oluşturup uygulayarak en doğru veriye ulaşmayı hedefliyor. Gerekli durumlarda geriye dönerek süreci revize edebiliyor ve gerçek zamanlı bilgilere uyum sağlayabiliyor. Kullanıcılar metin, görseller, PDF’ler ve tablolar gibi çeşitli veri türlerini sunarak daha kapsamlı ve bağlamsal araştırmalar talep edebiliyor.
ByteDance'in yapay zeka ile video üretme aracı OmniHuman-1 büyük ilgi gördü
TikTok'un arkasındaki şirket olarak tanıdığımız ByteDance, yapay zeka ile video üretimi konusunda Batılı rakipleriyle yarışabilecek yeni aracı OmniHuman-1'i tanıttı. Tek bir görüntü veya ses üzerinden video üretebilen OmniHuman-1 ile yapılan etkileyici videolar, hafta boyunca sosyal medyada büyük ilgi gördü.
OmniHuman, hareket ve görsel detayların doğallığını artırmak için çok modlu hareket koşullandırma (multimodal motion conditioning) stratejisini benimsiyor. Bu yaklaşım, daha önce yüksek kaliteli veri eksikliği nedeniyle karşılaşılan zorlukları aşarak, gerçeğe yakın insan hareketleri üretebilen bir sistem sunuyor.
Deepseek bu hafta yasaklarla gündeme geldi
Deepseek bu hafta daha çok güvenlik endişeleri ve yasaklarla gündeme gelmiş olsa da bu durum hızını kesmeye yetmedi. Nitekim Deepseek uygulaması bu hafta 120'den fazla ülkede App Store'dan en çok indirilen uygulama oldu.
OpenAI, hem ChatGPT search'ü hem de o3-mini modelini ücretsiz kullanıcılara açtı
OpenAI, akıl yürütebilen yeni o3-mini modelini de ChatGPT ve şirketin API hizmetleri için kullanıma sundu. o3-mini modeli, belirli kısıtlamaları olsa da artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor. o3-mini, o1'in matematik, kodlama ve fen alanındaki performansına yakın sonuçlar ortaya koyarken, mevcut modelden çok daha hızlı yanıtlar veriyor. Yapılan testler, yüzde 24 daha hızlı cevap verdiğini gösteriyor.Tü
Yapay zeka alanına yapılan yatırımlar artıyor
Yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki dönemde dünyaya yön vereceğinin artık iyiden iyiye ayyuka çıkmış olması, bu alana yapılan yatırımların da kayda değer ölçüde artmasına sebep oldu. ABD'nin geçtiğimiz hafta 500 milyar dolarlık Stargate Projesi'ni duyurmasının ardından, bu hafta da dünyanın dört bir yanından benzer yatırım haberleri geldi.
- Amazon, 2025 yılı için 100 milyar doları aşan devasa bir harcama planını duyurdu. Şirketin CEO’su Andy Jassy, bu bütçenin büyük bir kısmının Amazon Web Services (AWS) üzerinden yapay zeka altyapısına ayrılacağını açıkladı.
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Fransa'da Avrupa'nın en büyük yapay zeka veri merkezini inşa etmek için 30 ila 50 milyar euro arasında bir yatırım yapacağı duyuruldu.
- Google, sadece 2025 yılında yapay zekaya 75 milyar dolar harcayacağını açıkladı.
- SoftBank ve OpenAI, Japonya’da “SB OpenAI Japan” olarak adlandırılan yeni bir ortak girişim kurdu. Bu ortaklık ile SoftBank, OpenAI'ın teknolojisine her yıl 3 milyar dolar ödeyecek.
Google Gemini'a üç yeni model eklendi
Gemini 2.0 Flash'tan birkaç gün sonra bu kez de Gemini 2.0 Flash Thinking ve Gemini 2.0 Pro kullanıma sunuldu. Flash Thinking, karmaşık soruları nasıl yanıtladığını açıklayabilen, yani "akıl yürütebilen" deneysel bir yapay zeka modeli. Bu yönüyle OpenAI'nin o1'i ve DeepSeek'in R1'ine doğrudan rakip olacak. Diğer yandan Gemini 1.5 Pro'nun halefi olan Gemini 2.0 Pro ise kodlama ve matematikle ilgili görevlerde daha güçlü ve doğru sonuçlar üretebiliyor. Google'ın şimdiye kadarki en yetenekli modeli olarak tanımladığı Gemini 2.0 Pro, şimdilik sadece Gemini Advanced, Vertex AI ve AI Studio'ya erişimi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.
Topaz Labs, eski videoları yapay zeka ile restore edebiliyor
Görüntü upscale etme konusunda en iyi uygulamalardan birine sahip olan Topaz Labs, bu kez eski videoları restore edebilen bir yapay zeka aracı tanıttı. Project Starlight adını taşıyan bu yapay zeka programı, şimdilik erken erişime açılmış durumda. Tam sürümünün de yakın bir gelecekte kullanıcılara açılması bekleniyor. Topaz Labs'in X hesabı üzerinden paylaştığı örnek videolar, Starlight'ın etkileyici işler çıkarabildiğini gösteriyor.
Google, "Yapay Zeka İlkeleri"ni değiştirdi; AI'ın silahlarda kullanımının önünü açtı
Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip edenler, bu teknolojinin silahlarda ve gözetlemede kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu görebiliyordu. Ancak Google ve OpenAI gibi şirketler özellikle ilk yıllarda bu konuda daha duyarlı bir tablo çizmeye çalışıyorlardı. Google 2018 yılında "Yapay Zeka İlkeleri" olarak tanımladığı bir dizi kural belirleyip, yapay zekayı silahlarda kullanmama sözü vermişti. Ancak şirket bu hafta o sözü geri çekti. "Yapay Zeka İlkeleri"nde köklü bir değişiklik yapan Amerikalı teknoloji devi, artık bu teknolojinin silah ve gözetleme için kullanılmasında bir sorun görmüyor.
Bu değişiklik, şirketin doğrudan silah ve gözetim teknolojilerinden uzak durma sözünü bırakarak, daha geniş ve yoruma açık bir çerçeveye yöneldiği şeklinde yorumlanıyor.
Dünyanın ilk “kuantum dil modeli” piyasaya sürüldü
İngiltere merkezli SECQAI dünyanın ilk kuantum büyük dil modelini (QLLM) piyasaya sürdü. Şirketin söylediğine göre bu yeni model, yapay zeka ile kuantum bilişimi birleştirerek problem çözme yeteneklerini ve hesaplama verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. SECQAI, bu modelin yapay zekanın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor.
Aktarılanlara göre model, şifreleme algoritmalarındaki gizli desenleri keşfederek güvenlik protokollerini güçlendirebilecek. Ayrıca model, finans sektöründe risk analizi ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda da etkin şekilde kullanılabilecek. Büyük hacimli finansal verileri hızlı ve doğru şekilde analiz edebilme yeteneği, piyasaların daha güvenli ve şeffaf işlemesini sağlayabilir.
Mistral AI, AI asistanı Le Chat'i kullanıma açtı; Mobil uygulamaları yayınlandı
Yapay zeka uygulamaları yakın bir gelecekte reklamlı olacak
ChatGPT, Google Gemini, Claude gibi yapay zeka programları şimdilik reklamsız olarak kullanılıyor olsa da bu durumun yakın gelecekte değişmesi bekleniyor. Nitekim Google bu hafta bu yönde planları olduğunu gösteren adımlar attı. Bu hafta yatırımcılarıyla bir araya gelen Google yöneticileri, yapay zeka uygulamalarına reklam entegre etmek için çok iyi fikirleri olduğunu belirtti. Şu anda bu uygulamalar büyüme aşamasında olduğu için bir süre daha reklamsız kalacaklardır. Ancak bir iki yıl içinde bu durumun değişmeye başladığını görebiliriz.
WhatsApp'taki ChatGPT yeni yetenekler kazandı
OpenAI, WhatsApp kullanıcıları için ChatGPT'ye birkaç yeni özellik eklendiğini duyurdu. Kullanıcılar artık yalnızca yazarak değil, sesli mesaj ve fotoğraf paylaşarak ta asistanla etkileşime girebiliyor. WhatsApp'ta ChatGPT'ye erişmek için 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) numarasını kişilere eklemeniz gerekiyor. Hizmet web tabanlı ChatGPT'ye benzer şekilde çalışıyor.
Firefox artık tüm yapay zeka botlarına erişim sunuyor
Bu hafta yayınlanan Firefox 135 sürümü, yapay zeka tarafında dikkat çekici özelliklerle geldi. Windows, Mac ve Linux kullanıcılarına sunulan Firefox 135, kullanıcıların birden fazla (ChatGPT, Gemini, HuggingChat, Le Chat Mistral ve Claude) sohbet botuna erişmesine olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.