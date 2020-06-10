Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı

Dijital müzik platformu Deezer, Türkiye’deki kullanıcıların koronavirüs pandemisi dönemindeki müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Türkiye’de müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi.İlginizi Çekebilir Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate
Şubat-Mayıs arası dönemin önceki döneme göre kıyaslaması yapıldığında Türkiye’de karantina öncesinde hafta içi en çok müziğin dinlendiği saatler 8.00-9.00’dan 12.00-13.00’a kaydı. İş ve okula gitmek için şehiriçi yolculuğun ortadan kalkmasının müzik dinleme saatlerimizi etkilediği gözüküyor.
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Çalma listelerindeki değişime baktığımızda bu dönemde en çok dinlenen çalma listesi “Home Workout” oldu. “Work from Home” çalma listesinin dinlenmesi yüzde 400 oranında, Happy Hits dinlenme oranı yüzde 200 oranında, Chill at Home dinlenmesi yüzde 40 oranında yükseldi.
Müziğin cihazlara göre dinlenme oranına baktığımızda mobilin ezici üstünlüğü devam ediyor. Mobilden dinlenme oranı yaklaşık yüzde 83. Bu süreçte dinlenme oranındaki artışın en fazla olduğu cihaz ise Akıllı TV’ler oldu. Akıllı TV’lerde Deezer’ın dinlenme oranı yüzde 190 oranında arttı. Deezer, geçtiğimiz ay Türkiye’deki plak şirketleriyle anlaşma sağlayarak ve reklam çalışmaları hazırlayarak Türkiye’deki faaliyetini artırdı.
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Uzun bir süre Spotify kullandım. Spotify’da lyrics (şarkı sözü) özelliği var mı? Varsa bile kullanırken bulamamıştım.
Apple music, deezer, spotify, yt music kullandım. Tasarım olarak mobilde en iyisi Deezer ve Spotify. Çeşitlilik olarak YT music hepsinden daha iyi. Ama ortalama olarak en iyisini bence Deezer ve Spotify sunuyor. Tidal’i denemediğim için karşılaştırma yapamadım.
(Şarkı sözü 1. satır)
(Şarkı sözü 2. satır)
"Bu şarkı çıktığı zaman bu kadar popüler olacağını zannetmiyordum"
(Şarkı sözü 5. satır - aradaki sözleri atlıyor eş zamanlı olması dolayısıyla)
Ayrıca şarkı sözündeki belli kalıpların ilhamının nereden geldiğini açıklıyor o söz öbeğini sarı renkli göstererek.