Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı

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Dijital müzik platformu Deezer, Türkiye’deki kullanıcıların koronavirüs pandemisi dönemindeki müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Türkiye’de müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi.

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Şubat-Mayıs arası dönemin önceki döneme göre kıyaslaması yapıldığında Türkiye’de karantina öncesinde hafta içi en çok müziğin dinlendiği saatler 8.00-9.00’dan 12.00-13.00’a kaydı. İş ve okula gitmek için şehiriçi yolculuğun ortadan kalkmasının müzik dinleme saatlerimizi etkilediği gözüküyor.

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Çalma listelerindeki değişime baktığımızda bu dönemde en çok dinlenen çalma listesi “Home Workout” oldu. “Work from Home” çalma listesinin dinlenmesi yüzde 400 oranında, Happy Hits dinlenme oranı yüzde 200 oranında, Chill at Home dinlenmesi yüzde 40 oranında yükseldi.

Müziğin cihazlara göre dinlenme oranına baktığımızda mobilin ezici üstünlüğü devam ediyor. Mobilden dinlenme oranı yaklaşık yüzde 83. Bu süreçte dinlenme oranındaki artışın en fazla olduğu cihaz ise Akıllı TV’ler oldu. Akıllı TV’lerde Deezer’ın dinlenme oranı yüzde 190 oranında arttı. Deezer, geçtiğimiz ay Türkiye’deki plak şirketleriyle anlaşma sağlayarak ve reklam çalışmaları hazırlayarak Türkiye’deki faaliyetini artırdı.

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