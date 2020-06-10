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    Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı

    Dijital Müzik Platformu Deezer, Türkiye'deki kullanıcıların karantina dönemindeki müzik tüketim alışkanlıklarındaki değişimi açıkladı. En yoğun müzik dinlediğimiz saatler ve listeler değişti.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı
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    Dijital müzik platformu Deezer, Türkiye’deki kullanıcıların koronavirüs pandemisi dönemindeki müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Türkiye’de müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi.

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    Şubat-Mayıs arası dönemin önceki döneme göre kıyaslaması yapıldığında Türkiye’de karantina öncesinde hafta içi en çok müziğin dinlendiği saatler 8.00-9.00’dan 12.00-13.00’a kaydı. İş ve okula gitmek için şehiriçi yolculuğun ortadan kalkmasının müzik dinleme saatlerimizi etkilediği gözüküyor.

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    Çalma listelerindeki değişime baktığımızda bu dönemde en çok dinlenen çalma listesi “Home Workout” oldu. “Work from Home” çalma listesinin dinlenmesi yüzde 400 oranında, Happy Hits dinlenme oranı yüzde 200 oranında, Chill at Home dinlenmesi yüzde 40 oranında yükseldi.

    Müziğin cihazlara göre dinlenme oranına baktığımızda mobilin ezici üstünlüğü devam ediyor. Mobilden dinlenme oranı yaklaşık yüzde 83. Bu süreçte dinlenme oranındaki artışın en fazla olduğu cihaz ise Akıllı TV’ler oldu. Akıllı TV’lerde Deezer’ın dinlenme oranı yüzde 190 oranında arttı. Deezer, geçtiğimiz ay Türkiye’deki plak şirketleriyle anlaşma sağlayarak ve reklam çalışmaları hazırlayarak Türkiye’deki faaliyetini artırdı.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 1 sa.
    En yüksek kalite tidalde, sonra da Deezer geliyor. Spotify, Apple music ile YouTube musicin Türkiye'de yüksek olması bence öğrenci indirimi ile alakalı, deezerda öğrenci tarifesi yoktu en son baktığımda. Tidali kullandım ama tam verim almak için, kaliteyi tam anlamıyla anlamak için telefon, bilgisayar ve kulaklıkta kaliteli olmalı. Yoksa YouTubedaki MP3 ten farkı kalmıyor
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    Nemesis-Prime 4 sa.
    Lyrics özelliği bile yeter Deezer’ın. Bazı eski şarkılarda senkronize olarak lyrics oynatamasa da yine de çoğu şarkıda başarılı.



    Uzun bir süre Spotify kullandım. Spotify’da lyrics (şarkı sözü) özelliği var mı? Varsa bile kullanırken bulamamıştım.



    Apple music, deezer, spotify, yt music kullandım. Tasarım olarak mobilde en iyisi Deezer ve Spotify. Çeşitlilik olarak YT music hepsinden daha iyi. Ama ortalama olarak en iyisini bence Deezer ve Spotify sunuyor. Tidal’i denemediğim için karşılaştırma yapamadım.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 26 dk. Nemesis-Prime
    Spotify'da Genius adlı bir eleman var. Eş zamanlı şarkı sözü desteği sunuyor ama sözlerin tamamını sunmuyor. Bir iki satır şarkının sözünü verip araya sanatçıların bu şarkıyı yapmadan önce, yaparken veya yaptıktan sonra yaşadıklarının röportajından kesitler sunuyor. Örn:

    (Şarkı sözü 1. satır)
    (Şarkı sözü 2. satır)
    "Bu şarkı çıktığı zaman bu kadar popüler olacağını zannetmiyordum"
    (Şarkı sözü 5. satır - aradaki sözleri atlıyor eş zamanlı olması dolayısıyla)

    Ayrıca şarkı sözündeki belli kalıpların ilhamının nereden geldiğini açıklıyor o söz öbeğini sarı renkli göstererek.
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    whoisata 4 sa.
    50 tane kullanicilari icin mi?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa. whoisata
    50 kişi(!) işlerini biliyorlarmış ki ses kalitesi için Deezer'ı seçmişler
    1 Yanıt Yanıtla +1
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