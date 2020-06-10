Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin

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Ubisoft'un popüler FPS oyunu Rainbow Six Siege bu hafta ücretsiz denenebilecek. Yapılan açıklamaya göre 11-15 Haziran tarihleri arasında yaklaşık dört gün boyunca PS4, Xbox One ve PC platformlarında oyun ücretsiz oynanabilecek. Ön yükleme şu an itibarıyla başlamış durumda.

2015 yılında yayınlanan Rainbow Six Siege şu anda günümüzün en popüler multiplayer FPS oyunlarından birisi konumunda bulunuyor. Tüm platformlarda büyük ve canlı bir oyuncu kitlesine sahip. Rainbow Six Siege'i daha önce oynamadıysanız şimdi ücretsiz deneyebilir ve beğenirseniz daha sonra satın alabilirsiniz.

Free-to-play kampanyasına katılmak için PC'de Ubisoft hesabına ihtiyacınız var. Ubisoft.com üzerinden ilgili linklere ulaşabilirsiniz. Kampanya 11 Haziran'da TSİ 16.00'da başlayacak ve 15 Haziran 23.00'da sona erecek.

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