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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin

    Ubisoft'un ücretsiz hafta sonu kampanyasında bu hafta Rainbow Six Siege var. 11-15 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz.
    52 dk.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin
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    Ubisoft'un popüler FPS oyunu Rainbow Six Siege bu hafta ücretsiz denenebilecek. Yapılan açıklamaya göre 11-15 Haziran tarihleri arasında yaklaşık dört gün boyunca PS4, Xbox One ve PC platformlarında oyun ücretsiz oynanabilecek. Ön yükleme şu an itibarıyla başlamış durumda.

    2015 yılında yayınlanan Rainbow Six Siege şu anda günümüzün en popüler multiplayer FPS oyunlarından birisi konumunda bulunuyor. Tüm platformlarda büyük ve canlı bir oyuncu kitlesine sahip. Rainbow Six Siege'i daha önce oynamadıysanız şimdi ücretsiz deneyebilir ve beğenirseniz daha sonra satın alabilirsiniz.

    Free-to-play kampanyasına katılmak için PC'de Ubisoft hesabına ihtiyacınız var. Ubisoft.com üzerinden ilgili linklere ulaşabilirsiniz. Kampanya 11 Haziran'da TSİ 16.00'da başlayacak ve 15 Haziran 23.00'da sona erecek.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    XanthiN (Ozan ) 18 dk.
    Denemek isteyenler için güzel fırsat.
    ubisoft.com/...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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