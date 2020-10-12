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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DeFi rüzgarı Etherum madencilerine servet kazandırdı

    DeFi projelerinin mantar gibi istila etmesi ile birlikte ağırlaşan ve transfer ücretleri fırlayan Ethereum ağında en çok madenciler bu fırtınadan karlı çıkmışa benziyor.
    1 hf.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DeFi rüzgarı Etherum madencilerine servet kazandırdı
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    Yılın ortalarından bu yana merkeziyetsiz finans olarak tabir edilen ve DeFi olarak adlandırılan büyük bir fırtına kripto para piyasasını sarmış durumda. Mart ayındaki keskin düşüşü telafi ederek yukarı yönlü bir çıkışın başlamasına da neden olan DeFi rüzgarı en çok Ethereum madencilerini sevindirdi.

    DeFi piyangosu

    Kripto para dünyasını temel anlamda Bitcoin başlatmış olsa da kökten değiştiren Ethereum oldu. Akıllı kontrat sistemi ile kripto para üretmeyi oldukça kolaylaştıran Ethereum sayesinde Tron ve EOS gibi pek çok proje doğdu.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

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    Ethereum sonrasında EOS, Tron, Vite gibi pek çok proje kendi akıllı kontrat sistemlerini hayata geçirmişti. Genellikle büyük projeler üçüncü taraf akıllı kontratlarda piyasaya ilk adımı attıktan sonra kendi ağlarını kurarak yoluna devam ediyor.

    Bununla birlikte DeFi projelerinin geneli Ethereum ağı üzerinde başlıyor ancak kendi ağına geçmekte acele etmiyor. Bu bakımdan kısa sürede Ethereum ağında yüzlerce DeFi projesi oluşturuldu. UNISWAP, MOONSWAP gibi pek çok yoğun DeFi değişim borsalarını da hesaba katınca Ethereum üzerinde inanılmaz bir yoğun başladı.

    DeFi rüzgarı Etherum madencilerine servet kazandırdı
    Tam Boyutta Gör

    Bir ağdaki yoğunluk haliyle o ağı ayakta tutan madencilere daha fazla yük ancak bir taraftan da transfer ücretlerinin artması anlamına geliyor. Daha önce 0.2$ gibi seyreden transfer ücetleri bir ara 1ETH transfer için yine 1ETH ücret seviyesine kadar fırlamıştı.

    Halen Ethereum ağında gönderim ücretleri çok yüksek. Bu ücretler doğrudan madencilere gittiği için aslında bu alanda gelir patlaması yaşandığını söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre Ağustos ayında Ethereum madencileri 113 milyon doları kasaya koyarken Eylül ayında bu rakam 168 milyon dolar oldu (450 000ETH). Bitcoin ağında yüzde 50 düşüşle gelirlerin 26 milyon dolar olduğunu söylersek aradaki muazzam farkı anlatmış oluruz.

    Bununla birlikte DeFi rüzgarı dinecek gibi görünmüyor. Kripto para piyasasının 10000$ altını zorlamasının ardından destek bularak 11000$ üzerine atması yeniden yatırımcıları hareketlendirdi. Bu bakımdan Ethereum ağının daha fazla zorlanacağını ön görebiliriz. Henüz Ethereum 2.0 güncellemesi tamamlanamadığı için madenciler bir süre daha yüksek ücretlerin keyfini sürecektir.



    https://cointelegraph.com/news/ethereum-miners-made-450k-eth-from-high-network-fees-during-defi-peak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    42 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hadi bakalım ne kazanıyorlar görelim
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