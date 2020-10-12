DeFi rüzgarı Etherum madencilerine servet kazandırdı

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Yılın ortalarından bu yana merkeziyetsiz finans olarak tabir edilen ve DeFi olarak adlandırılan büyük bir fırtına kripto para piyasasını sarmış durumda. Mart ayındaki keskin düşüşü telafi ederek yukarı yönlü bir çıkışın başlamasına da neden olan DeFi rüzgarı en çok Ethereum madencilerini sevindirdi.

DeFi piyangosu

Kripto para dünyasını temel anlamda Bitcoin başlatmış olsa da kökten değiştiren Ethereum oldu. Akıllı kontrat sistemi ile kripto para üretmeyi oldukça kolaylaştıran Ethereum sayesinde Tron ve EOS gibi pek çok proje doğdu.

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Ethereum sonrasında EOS, Tron, Vite gibi pek çok proje kendi akıllı kontrat sistemlerini hayata geçirmişti. Genellikle büyük projeler üçüncü taraf akıllı kontratlarda piyasaya ilk adımı attıktan sonra kendi ağlarını kurarak yoluna devam ediyor.

Bununla birlikte DeFi projelerinin geneli Ethereum ağı üzerinde başlıyor ancak kendi ağına geçmekte acele etmiyor. Bu bakımdan kısa sürede Ethereum ağında yüzlerce DeFi projesi oluşturuldu. UNISWAP, MOONSWAP gibi pek çok yoğun DeFi değişim borsalarını da hesaba katınca Ethereum üzerinde inanılmaz bir yoğun başladı.

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Bir ağdaki yoğunluk haliyle o ağı ayakta tutan madencilere daha fazla yük ancak bir taraftan da transfer ücretlerinin artması anlamına geliyor. Daha önce 0.2$ gibi seyreden transfer ücetleri bir ara 1ETH transfer için yine 1ETH ücret seviyesine kadar fırlamıştı.

Halen Ethereum ağında gönderim ücretleri çok yüksek. Bu ücretler doğrudan madencilere gittiği için aslında bu alanda gelir patlaması yaşandığını söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre Ağustos ayında Ethereum madencileri 113 milyon doları kasaya koyarken Eylül ayında bu rakam 168 milyon dolar oldu (450 000ETH). Bitcoin ağında yüzde 50 düşüşle gelirlerin 26 milyon dolar olduğunu söylersek aradaki muazzam farkı anlatmış oluruz.

Bununla birlikte DeFi rüzgarı dinecek gibi görünmüyor. Kripto para piyasasının 10000$ altını zorlamasının ardından destek bularak 11000$ üzerine atması yeniden yatırımcıları hareketlendirdi. Bu bakımdan Ethereum ağının daha fazla zorlanacağını ön görebiliriz. Henüz Ethereum 2.0 güncellemesi tamamlanamadığı için madenciler bir süre daha yüksek ücretlerin keyfini sürecektir.

https://cointelegraph.com/news/ethereum-miners-made-450k-eth-from-high-network-fees-during-defi-peak

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