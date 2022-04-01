Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstüsü ile tanışın

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Hafif ve inceliğe odaklı dizüstü modellerinde performanstan da feragat etmek gerekiyor. Dell bu açıdan performansı en üst düzeyde tutmaya başardığı ancak incelik konusunda da titiz bir şekilde çalıştığı yeni Dell Precision dizüstü modelini duyurdu.

Dell Precision 5470 özellikleri

14 inçlik Full HD/2K ekran

Intel Core i9-12900HK işlemcisine kadar seçenekler

Nvidia RTX A1000 4GB opsiyonu

64GB’a kadar LPDDR5 RAM

4TB’a kadar PCIe 4.0 SSD

1.9cm en ince noktası

1.5Kg ağırlık

2022 Dell XPS 15 ve 17 tanıtıldı 6 gün önce eklendi

Dell Precision 5470 en güçlü 14 inçlik dizüstü modeli sloganıyla tanıtıldı. Bir açıdan iş istasyonu olarak da görülebilir. 60Hz tazeleme hızı yanında 500 nit parlaklık sunan ekranda opsiyonel dokunmatik özelliği de mevcut.

Thunderbolt 4 destekli 4 adet port, 3.5mm kulaklık girişi, SD kart okuyucu, 2x2 WiFi 6E, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri olan modelde Ethernet girişi mevcut değil. Dell Precision 5470 dizüstü modeli ay içerisinde piyasada olacak.

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