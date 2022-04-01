Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstüsü ile tanışın

Hafif ve inceliğe odaklı dizüstü modellerinde performanstan da feragat etmek gerekiyor. Dell bu açıdan performansı en üst düzeyde tutmaya başardığı ancak incelik konusunda da titiz bir şekilde çalıştığı yeni Dell Precision dizüstü modelini duyurdu.
Dell Precision 5470 özellikleri
- 14 inçlik Full HD/2K ekran
- Intel Core i9-12900HK işlemcisine kadar seçenekler
- Nvidia RTX A1000 4GB opsiyonu
- 64GB’a kadar LPDDR5 RAM
- 4TB’a kadar PCIe 4.0 SSD
- 1.9cm en ince noktası
- 1.5Kg ağırlık
Dell Precision 5470 en güçlü 14 inçlik dizüstü modeli sloganıyla tanıtıldı. Bir açıdan iş istasyonu olarak da görülebilir. 60Hz tazeleme hızı yanında 500 nit parlaklık sunan ekranda opsiyonel dokunmatik özelliği de mevcut.
Thunderbolt 4 destekli 4 adet port, 3.5mm kulaklık girişi, SD kart okuyucu, 2x2 WiFi 6E, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri olan modelde Ethernet girişi mevcut değil. Dell Precision 5470 dizüstü modeli ay içerisinde piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa