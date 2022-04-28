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    Dell Precision 7770 dizüstü serinin en iyisi

    Dell Precision 7770 profesyonel dizüstü bilgisayar modeli serinin en iyisi olarak dikkat çekiyor. Intel Core-i9 HX seviyesine kadar işlemci ve RTX A5500 16GB’a kadar A serisi seçenekler yer alıyor.
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    Dell Precision 7770
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    Intel’in henüz lansmanını yapmadığı Alder Lake HX performans odaklı mobil işlemciler şimdiden ilk modellerde kendisine yer bulmaya başladı. HP Omen oyuncu dizüstüsünün ardından Dell Precision 7770 dizüstü modeli de tanıtıldı.

    Dell Precision 7770 özellikleri neler?

    Dell Precision 7770 dizüstü modeli Intel Core-i9 HX seviyesine kadar işlemci seçenekleri sunacak. Firma henüz bu seçenekleri açıklamış değil ancak 8+8 çekirdekli Core i9-12950HX veya Core i9-12900HX işlemcisinden birisi olacak. Bu işlemciler 5GHz seviyesine çıkıyor ve 96 grafik kümesi barındırıyor (Core i9-12950HX net değil).

    Dahili grafik ile yetinmeyenler için RTX 3080 Ti 16GB, RTX A5500 16GB’a kadar A serisi seçenekler sunulmuş. Dell’in yeni CAMM bellek modülleri 128GB DDR5 seviyesine kadar tercih edilebiliyor. SODIMM isteyenler ise 64GB DDR5 tercih edebiliyor. 4 adet PCIe Gen 4 NVMe slotu ile 16TB kapasiteye kadar depolama seçilebiliyor. 

    17.3 inçlik ekranda Full HD 60Hz ve 2K 120Hz seçenekleri sunulurken 500nit parlaklık, Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, WiFi 6E, 83WHr veya 93WHr batarya, bataryaya göre SFF 180W veya SFF 240W adaptör diğer özellikleri arasında. 3Kg ağırlığa sahip olan Dell Precision 7770 yılın ikinci yarısında piyasada olacak. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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