Dell Precision 7770 dizüstü serinin en iyisi

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Intel’in henüz lansmanını yapmadığı Alder Lake HX performans odaklı mobil işlemciler şimdiden ilk modellerde kendisine yer bulmaya başladı. HP Omen oyuncu dizüstüsünün ardından Dell Precision 7770 dizüstü modeli de tanıtıldı.

Dell Precision 7770 özellikleri neler?

Dell Precision 7770 dizüstü modeli Intel Core-i9 HX seviyesine kadar işlemci seçenekleri sunacak. Firma henüz bu seçenekleri açıklamış değil ancak 8+8 çekirdekli Core i9-12950HX veya Core i9-12900HX işlemcisinden birisi olacak. Bu işlemciler 5GHz seviyesine çıkıyor ve 96 grafik kümesi barındırıyor (Core i9-12950HX net değil).

Dell CAMM bellek nedir? 1 gün önce eklendi

Dahili grafik ile yetinmeyenler için RTX 3080 Ti 16GB, RTX A5500 16GB’a kadar A serisi seçenekler sunulmuş. Dell’in yeni CAMM bellek modülleri 128GB DDR5 seviyesine kadar tercih edilebiliyor. SODIMM isteyenler ise 64GB DDR5 tercih edebiliyor. 4 adet PCIe Gen 4 NVMe slotu ile 16TB kapasiteye kadar depolama seçilebiliyor.

17.3 inçlik ekranda Full HD 60Hz ve 2K 120Hz seçenekleri sunulurken 500nit parlaklık, Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, WiFi 6E, 83WHr veya 93WHr batarya, bataryaya göre SFF 180W veya SFF 240W adaptör diğer özellikleri arasında. 3Kg ağırlığa sahip olan Dell Precision 7770 yılın ikinci yarısında piyasada olacak.



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