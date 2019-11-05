Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı

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Monitörlerin çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere kategorilere ayrıldığını söylemek mümkün. Birçoğu benzer boyut ve özellikleri paylaşmalarına rağmen, cihazları birbirinden farklı kılan ince detaylar mevcut. Örneğin bazı monitörler oyuncuların tercih edebileceği "daha hızlı" yenileme hızına sahipken, bazıları da fotoğraf ve video düzenlemeleriyle uğraşan kullanıcılar için farklı özellikler sunabilir.

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Fiyatı el yakacak

Eğer sizde bu ikinci kategoriye giren kullanıcılardansanız ve fotoğraf ve videolarınızı daha iyi renk doğruluğu ile düzenlemek istiyorsanız Dell'in UP2720Q model numaralı yeni monitörü ilginizi çekebilir. 4K çözünürlüğe sahip 27 inçlik bu monitör, Dell'in dahili bir renk ölçerle gelen ilk monitörü olarak lanse ediliyor. Renk ölçer, monitörlerin ortamdaki ışık ve diğer etkenlerden etkilenmeden, kullanıcıların renkleri kalibre edebilmesini sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir.

Tam Boyutta Gör

Dell cihaza dahili bir renk ölçer ekleyerek, kullanıcıların verimliliğini artırmayı hedeflediğine işaret ediyor. Monitörün bir diğer dikkat çeken özelliği ise daha hızlı veri aktarımı için Thunderbolt 3 bağlantısını desteklemesi. 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek olan Dell UP2720Q modelinin fiyatının ise 2 bin dolar bandında olacağı belirtiliyor.

https://www.pcgamer.com/dell-is-launching-a-27-inch-4k-monitor-for-pros-that-will-keep-itself-calibrated/