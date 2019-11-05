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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı

    ABD merkezli teknoloji üreticilerinden Dell, profesyonellere yönelik geliştirdiği ve renk ölçer özelliğe de sahip olan 27 inçlik yeni monitörünü görücüye çıkardı.
    2 hf.
    1,8b
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    Monitör
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı
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    Monitörlerin çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere kategorilere ayrıldığını söylemek mümkün. Birçoğu benzer boyut ve özellikleri paylaşmalarına rağmen, cihazları birbirinden farklı kılan ince detaylar mevcut. Örneğin bazı monitörler oyuncuların tercih edebileceği "daha hızlı" yenileme hızına sahipken, bazıları da fotoğraf ve video düzenlemeleriyle uğraşan kullanıcılar için farklı özellikler sunabilir.

    Ayrıca Bkz. "Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı"

    Fiyatı el yakacak

    Eğer sizde bu ikinci kategoriye giren kullanıcılardansanız ve fotoğraf ve videolarınızı daha iyi renk doğruluğu ile düzenlemek istiyorsanız Dell'in UP2720Q model numaralı yeni monitörü ilginizi çekebilir. 4K çözünürlüğe sahip 27 inçlik bu monitör, Dell'in dahili bir renk ölçerle gelen ilk monitörü olarak lanse ediliyor. Renk ölçer, monitörlerin ortamdaki ışık ve diğer etkenlerden etkilenmeden, kullanıcıların renkleri kalibre edebilmesini sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir.

    Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı
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    Dell cihaza dahili bir renk ölçer ekleyerek, kullanıcıların verimliliğini artırmayı hedeflediğine işaret ediyor. Monitörün bir diğer dikkat çeken özelliği ise daha hızlı veri aktarımı için Thunderbolt 3 bağlantısını desteklemesi. 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek olan Dell UP2720Q modelinin fiyatının ise 2 bin dolar bandında olacağı belirtiliyor.



    https://www.pcgamer.com/dell-is-launching-a-27-inch-4k-monitor-for-pros-that-will-keep-itself-calibrated/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 2 hf.
    2012de 900 dolar nedir ki? 1500 1600 lira maksimum
    Yanıtla +2
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    artenis 2 hf.
    2012 de Ultrasharp serisi 27'' monitörümü 900 dolara almıştım. Tabi o zaman daha iyi günlerimizdi...
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