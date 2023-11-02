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    Dell ve Meta'dan iş birliği: Llama 2, kurumlarda yaygınlaşıyor

    Dell, şirket içi dağıtımlara yönelik üretken yapay zeka çözümlerinin yanı sıra, GenAI donanımları için Dell Onaylı Tasarım serisine Llama 2 modelleri için destek eklediğini duyurdu.
    dell meta iş birliği üretken yapay zeka inovasyonu Tam Boyutta Gör
    Llama 2, ilk olarak Temmuz ayında Meta tarafından piyasaya sürüldü ve modeller Microsoft Azure, Amazon Web Services ve Google Cloud dahil olmak üzere birçok bulut sağlayıcı tarafından desteklendi. Dell ortaklığı, açık kaynak yapay zeka modelini şirket içi dağıtımlara getirmesi bakımından farklılık oluşturuyor.

    Dell Technologies, Dell'in BT altyapısı, istemcileri ve profesyonel hizmetlerinden oluşan Üretken Yapay Zekâ (GenAI) portföyü aracılığıyla Meta'nın Llama 2 modellerinin Dell müşterileri tarafından şirket içi dağıtımını kolaylaştırmak için Meta ile iş birliği yapıyor.

    Dell Technologies Yapay Zekâ Çözümleri Başkanı Jeff Boudreau, konuyla ilgili olarak “Üretken yapay zekanın endüstrilerin işleyiş biçiminde devrim yarattığı, inovasyonu teşvik ettiği ve rekabet gücünü artırdığı yeni bir çağın eşiğindeyiz. Dell ile Meta arasındaki iş birliği sayesinde, açık kaynaklı GenAI'nin tüm müşteriler tarafından daha kolay kullanılabilir hâle gelmesini sağlıyoruz. Bu ortaklık, farklı ölçeklerdeki dağıtımlar için en uygun yazılım ve donanım altyapısıyla birlikte kapsamlı uygulama rehberliği sunuyor. Yeni yaklaşımlar ve içgörüler için müşteriler artık şirket içinde güvenli GenAI modellerini daha kolay dağıtabiliyorlar” diyor.

    Açık kaynaklı GenAI şirket içi inovasyonu destekliyor

    Bu iş birliği, Dell'in en çok satan altyapı portföyü ile Llama 2 yapay zekâ modelleri ailesini bir araya getirerek şirket içi yapay zekâ ortamını basitleştiriyor. Bu sayede müşteriler, ister geleneksel bir veri merkezinde ister uç konumlarda olsun, GenAI çalışmalarını kendi bünyelerinde hızlandırabiliyor. Dell ayrıca Meta'nın Llama 2 modellerini sistem boyutlandırma araçlarına dâhil ederek müşterilerin Llama 2'ye dayalı yapay zekâ çalışmalarını yürütmek için ideal çözümü seçmelerine yardımcı oluyor.

    Dell Validated Design for Generative AI ile Meta'nın Llama 2'si, şirket içi projelerin dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırmak için önceden test edilmiş ve kanıtlanmış Dell altyapısı, yazılımı ve hizmetleri sağlıyor. Kapsamlı dağıtım ve konfigürasyon rehberliği ile kuruluşlar GenAI altyapılarını daha hızlı bir şekilde kurup çalıştırabiliyor ve Llama 2'yi daha öngörülebilir bir şekilde işletebiliyor.

    Meta'nın Llama 2'si ve kapsamlı Dell Generative AI Solutions teknoloji ve hizmet portföyü sayesinde her ölçekteki kuruluş, masaüstlerinden veri merkezlerine, uç konumlara ve genel bulutlara kadar GenAI çözümleri sunmak için güvenilir araçlara erişebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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