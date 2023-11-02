Dell ve Meta'dan iş birliği: Llama 2, kurumlarda yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör Llama 2, ilk olarak Temmuz ayında Meta tarafından piyasaya sürüldü ve modeller Microsoft Azure, Amazon Web Services ve Google Cloud dahil olmak üzere birçok bulut sağlayıcı tarafından desteklendi. Dell ortaklığı, açık kaynak yapay zeka modelini şirket içi dağıtımlara getirmesi bakımından farklılık oluşturuyor.

Google, Anthropic'e 2 milyar dolar yatırım yapacak 3 gün önce eklendi

Dell Technologies, Dell'in BT altyapısı, istemcileri ve profesyonel hizmetlerinden oluşan Üretken Yapay Zekâ (GenAI) portföyü aracılığıyla Meta'nın Llama 2 modellerinin Dell müşterileri tarafından şirket içi dağıtımını kolaylaştırmak için Meta ile iş birliği yapıyor.

Dell Technologies Yapay Zekâ Çözümleri Başkanı Jeff Boudreau, konuyla ilgili olarak “Üretken yapay zekanın endüstrilerin işleyiş biçiminde devrim yarattığı, inovasyonu teşvik ettiği ve rekabet gücünü artırdığı yeni bir çağın eşiğindeyiz. Dell ile Meta arasındaki iş birliği sayesinde, açık kaynaklı GenAI'nin tüm müşteriler tarafından daha kolay kullanılabilir hâle gelmesini sağlıyoruz. Bu ortaklık, farklı ölçeklerdeki dağıtımlar için en uygun yazılım ve donanım altyapısıyla birlikte kapsamlı uygulama rehberliği sunuyor. Yeni yaklaşımlar ve içgörüler için müşteriler artık şirket içinde güvenli GenAI modellerini daha kolay dağıtabiliyorlar” diyor.

Açık kaynaklı GenAI şirket içi inovasyonu destekliyor

Bu iş birliği, Dell'in en çok satan altyapı portföyü ile Llama 2 yapay zekâ modelleri ailesini bir araya getirerek şirket içi yapay zekâ ortamını basitleştiriyor. Bu sayede müşteriler, ister geleneksel bir veri merkezinde ister uç konumlarda olsun, GenAI çalışmalarını kendi bünyelerinde hızlandırabiliyor. Dell ayrıca Meta'nın Llama 2 modellerini sistem boyutlandırma araçlarına dâhil ederek müşterilerin Llama 2'ye dayalı yapay zekâ çalışmalarını yürütmek için ideal çözümü seçmelerine yardımcı oluyor.

Dell Validated Design for Generative AI ile Meta'nın Llama 2'si, şirket içi projelerin dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırmak için önceden test edilmiş ve kanıtlanmış Dell altyapısı, yazılımı ve hizmetleri sağlıyor. Kapsamlı dağıtım ve konfigürasyon rehberliği ile kuruluşlar GenAI altyapılarını daha hızlı bir şekilde kurup çalıştırabiliyor ve Llama 2'yi daha öngörülebilir bir şekilde işletebiliyor.

Meta'nın Llama 2'si ve kapsamlı Dell Generative AI Solutions teknoloji ve hizmet portföyü sayesinde her ölçekteki kuruluş, masaüstlerinden veri merkezlerine, uç konumlara ve genel bulutlara kadar GenAI çözümleri sunmak için güvenilir araçlara erişebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Dell ve Meta'dan iş birliği: Llama 2 kurumlarda yaygınlaşıyor