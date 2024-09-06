Dell, Snapdragon X Plus’lı Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Dell, Qualcomm’un yeni piyasaya sürdüğü Snapdragon X Plus işlemcileriyle donatılmış iki yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu: Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455. Yeni Snapdragon platformu ARM dizüstü bilgisayarları daha alınabilir bir fiyat aralığına getirmeyi amaçlıyor. Yeni Dell dizüstüler de bu hedefi gerçeğe dönüştürüyor.

Qualcomm'un yeni Snapdragon X Plus modelleri, Intel ve AMD'nin muadilleriyle rekabeti genişletmek ve giriş seviyesi segmentine inmek istiyor. Snapdragon X Elite işlemcileri kullanan modeller ise “premium” sınıfında kalıyordu.

Dell Inspiron 14 5541 özellikleri

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda Dell Inspiron 14 5541, Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci, 10 çekirdekli yapılandırmasıyla 3.4 GHz hızında çalışıyor ve 45 AI TOPS performansı sunarak yapay zeka işlemlerin Microsoft’un Copilot Plus PC yeterliliklerini karşılıyor. Ayrıca, bu modelde Snapdragon X Plus X1P-42-100 işlemcisiyle donatılmış alternatif bir versiyon da mevcut. Bu işlemci, 8 çekirdekli daha düşük bir yapılandırma sunuyor ve Qualcomm’un bütçe segmentindeki seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

16 GB LPDDR5x-8448 RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunan Inspiron 14 5541, 14 inçlik FHD+ IPS ekranında 300 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Bağlantı noktaları açısından da zengin olan cihaz, 2 adet USB Type-C, 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir micro SD kart okuyucu ile geliyor.

Dell Latitude 5455 özellikleri

Tam Boyutta Gör Latitude 5455, teknik açıdan Inspiron 14 5541’e benzer özellikler taşıyor. Aynı Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 ve X1P-42-100 işlemcilerini kullanan bu model, özellikle tasarım diliyle farklılık yaratıyor. Latitude serisinin daha iş odaklı bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Latitude 5455, mobil çalışanlar için ideal bir seçenek olabilir.

Çıkış tarihi ve fiyatlandırma açısından Inspiron 14'ün 24 Eylül'e kadar 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, firma henüz Latitude 5455'in fiyatını açıklamadı.

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Dell, yeni Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı