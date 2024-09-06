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    Dell, Snapdragon X Plus’lı Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı

    Dell, Qualcomm'un yeni piyasaya sürdüğü Snapdragon X Plus yongalarına dayanan iki yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı: Dell Inspiron 14 5541 ve Dell Latitude 5455.
    Dell, yeni Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dell, Qualcomm’un yeni piyasaya sürdüğü Snapdragon X Plus işlemcileriyle donatılmış iki yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu: Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455. Yeni Snapdragon platformu ARM dizüstü bilgisayarları daha alınabilir bir fiyat aralığına getirmeyi amaçlıyor. Yeni Dell dizüstüler de bu hedefi gerçeğe dönüştürüyor.

    Qualcomm'un yeni Snapdragon X Plus modelleri, Intel ve AMD'nin muadilleriyle rekabeti genişletmek ve giriş seviyesi segmentine inmek istiyor. Snapdragon X Elite işlemcileri kullanan modeller ise “premium” sınıfında kalıyordu.

    Dell Inspiron 14 5541 özellikleri

    Dell, yeni Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Dell Inspiron 14 5541, Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci, 10 çekirdekli yapılandırmasıyla 3.4 GHz hızında çalışıyor ve 45 AI TOPS performansı sunarak yapay zeka işlemlerin Microsoft’un Copilot Plus PC yeterliliklerini karşılıyor. Ayrıca, bu modelde Snapdragon X Plus X1P-42-100 işlemcisiyle donatılmış alternatif bir versiyon da mevcut. Bu işlemci, 8 çekirdekli daha düşük bir yapılandırma sunuyor ve Qualcomm’un bütçe segmentindeki seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    16 GB LPDDR5x-8448 RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunan Inspiron 14 5541, 14 inçlik FHD+ IPS ekranında 300 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Bağlantı noktaları açısından da zengin olan cihaz, 2 adet USB Type-C, 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir micro SD kart okuyucu ile geliyor.

    Dell Latitude 5455 özellikleri

    Dell, yeni Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Latitude 5455, teknik açıdan Inspiron 14 5541’e benzer özellikler taşıyor. Aynı Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 ve X1P-42-100 işlemcilerini kullanan bu model, özellikle tasarım diliyle farklılık yaratıyor. Latitude serisinin daha iş odaklı bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Latitude 5455, mobil çalışanlar için ideal bir seçenek olabilir.

    Çıkış tarihi ve fiyatlandırma açısından Inspiron 14'ün 24 Eylül'e kadar 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, firma henüz Latitude 5455'in fiyatını açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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