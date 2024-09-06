Dell, Snapdragon X Plus’lı Inspiron 14 5541 ve Latitude 5455’i tanıttı

Qualcomm'un yeni Snapdragon X Plus modelleri, Intel ve AMD'nin muadilleriyle rekabeti genişletmek ve giriş seviyesi segmentine inmek istiyor. Snapdragon X Elite işlemcileri kullanan modeller ise “premium” sınıfında kalıyordu.
Dell Inspiron 14 5541 özellikleri
16 GB LPDDR5x-8448 RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunan Inspiron 14 5541, 14 inçlik FHD+ IPS ekranında 300 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Bağlantı noktaları açısından da zengin olan cihaz, 2 adet USB Type-C, 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir micro SD kart okuyucu ile geliyor.
Dell Latitude 5455 özellikleri
Çıkış tarihi ve fiyatlandırma açısından Inspiron 14'ün 24 Eylül'e kadar 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, firma henüz Latitude 5455'in fiyatını açıklamadı.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.