Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Interactive Entertainment Japan Studio ve Bluepoint Game'in yaptığı, PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls'tan yeni görüntüler paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak"

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PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı

PlayStation Blog üzerinde yayınlanan yazıya göre, Demon's Souls'un PlayStation 3 sürümüne göre çok daha fazla özelleştirme seçeneği bulunuyor ve oyunda toplamda 16 milyona kadar farklı permütasyonla karakterinizi ister kendiniz gibi ister olmak istediğiniz kişi gibi yaratabileceksiniz.

Ayrıca oyunun fotoğraf modundan da yenilikler tanıtıldı. Fotoğraf modunda dilerseniz karakterinizin zırhını, silahını ve hatta direkt olarak karakteri bile ekrandan silebileceksiniz. Ya da dilerseniz karakteriniz ile güzel bir özçekim yapabileceksiniz. Bunlar dışında da renk ayarı, kontrast ayarı ve bulanıklaştırma ayarı gibi ayalar ile çekmek istediğiniz görselin neredeyse her bölgesine müdahale edebileceksiniz. Son olarak ise fotoğraf modunda kullanmış olduğunuz tüm filtreler ile oyunu da oynayabileceksiniz.

Hem fotoğraf modu hem de karakter yaratma ekranı için paylaşılan görselleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz. Demon's Souls Remake, PlayStation 5 ile birlikte aynı gün yani 12 Kasım'da yayınlanacak ve Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak.

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