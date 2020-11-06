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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı

    PlayStation 5'in çıkış oyunu Demon's Souls Remake'in yenilenen karakter yaratma ekranından ve oyunun fotoğraf modundan ilk görseller paylaşıldı.
    5 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Interactive Entertainment Japan Studio ve Bluepoint Game'in yaptığı, PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls'tan yeni görüntüler paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak"

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    PlayStation Blog üzerinde yayınlanan yazıya göre, Demon's Souls'un PlayStation 3 sürümüne göre çok daha fazla özelleştirme seçeneği bulunuyor ve oyunda toplamda 16 milyona kadar farklı permütasyonla karakterinizi ister kendiniz gibi ister olmak istediğiniz kişi gibi yaratabileceksiniz.

    Ayrıca oyunun fotoğraf modundan da yenilikler tanıtıldı. Fotoğraf modunda dilerseniz karakterinizin zırhını, silahını ve hatta direkt olarak karakteri bile ekrandan silebileceksiniz. Ya da dilerseniz karakteriniz ile güzel bir özçekim yapabileceksiniz. Bunlar dışında da renk ayarı, kontrast ayarı ve bulanıklaştırma ayarı gibi ayalar ile çekmek istediğiniz görselin neredeyse her bölgesine müdahale edebileceksiniz. Son olarak ise fotoğraf modunda kullanmış olduğunuz tüm filtreler ile oyunu da oynayabileceksiniz.

    Hem fotoğraf modu hem de karakter yaratma ekranı için paylaşılan görselleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz. Demon's Souls Remake, PlayStation 5 ile birlikte aynı gün yani 12 Kasım'da yayınlanacak ve Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak.



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    30 dakika önce
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    47 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    trooe199 (Skinoski Sama) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Seçim şansı yok ki o kadar para verip alıyorsun PS5 veya XBOX çıkış oyunu diyebileceğin oyunları yok. Bir bilemedin iki tane oyun var. Miles moralesin süresi taş çatlasa 10 saat olur(6-10 diye açıklanmış). Ne vereceği belli olmayan bir Godfall var. Geriye bir tek bu kalıyo zaten.
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    The Brand Planet 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır beklenen oyunlardan birisi. Mafia DE sonra en çok heyecan uyandıran yapımlardan birisi olabilir.



    Tabii oyunculara göre sıralama değişebilir.
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    Source (Barış ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu türü zorluğundan ötürü pek sevmesemde PS5 için ön sipariş verdim bakalım nasıl olacak.
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