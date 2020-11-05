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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak

    PS5 konsolunun piyasaya çıkışı anında yer alacak oyunlarda Türkçe dil desteği unutulmadı. Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazı seçenekleri 5 farklı oyunda bizi bekliyor olacak.
    6 gün
    2,7b
    1
    36
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak
    Tam Boyutta Gör

    Piyasaya çıkışına az bir zaman kalan PS5 konsolu için Sony’den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Firma çıkış oyunlarının Türkçe dil desteği ile ülkemizde satışa sunulacağını duyurdu.

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    PS5 için müjde geldi

    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre PS5 konsolunun çıkış oyunlarından olan Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: Big Adventure yapımları hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazı seçeneği ile geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Konsolda ön yüklü olarak gelen Astro's Playroom oyunu ile Demon's Souls yeniden yapımı oyunlarında ise dublaj seçeneği mevcut değil ancak Türkçe altyazı olacak. Yine Spider-Man Remastered yapımında da Türkçe dil desteği lacağı açıklandı.

    PS5 standart konsol ülkemizde 8299TL ile ön siparişe açıldı ancak hemen tükendi. Ayrıca DualSense kontrolcüsü ise 1099TL fiyat etiketine sahip. Önümüzdeki hafta konsol piyasaya resmen çıkmış olacak.



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    ilkerinanç

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    48 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (S. Ç.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkçe dil desteği olmayan oyunu satın almazsak diğer firmalar da mecbur Türkçe oyun üretecekler.. Ben sürekli Türkçe oyun alıyorum Call of duty de Türkçe gelirse Battlefield 1'den geçerim artık
    Türkçe dil desteği olmayan oyunu satın almazsak diğer firmalar da mecbur Türkçe oyun üretecekler.. Ben sürekli Türkçe oyun alıyorum Call of duty de Türkçe gelir...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    labtek38 6 gün ( Mesaj Silindi )
    700₺ verilen oyunda olsun bir zahmet. Gerçi o parayı isteyip koymadıkları oyunlar da vardır
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Devamı gelir mi yoksa yemliyorlar mı bu fiyatlara yeterli satış zor yakalanır
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Vatan kahramanligi yapacagina kicini oyundan kaldir da global dunya dili ogren milliyetcilikten beyni yanmis velet
    Yanıtla +1
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gran Turismo ne zaman cikar? Bi bilgi var mi?
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber.
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Alacak para mı var ???????????????????? Para yok Para money yok money neyse ben yine pc den korsan indirmeye devam
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    Captain Marvel (Semih İnce) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Olması gereken bir şeye olay yaratıp seviniyoruz, geldiğimiz hallere bakın. Dışardan biri inşallah bu konuyu çevirip okumuyordur.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Zombie_Benz (Hiç ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Captain Marvel
    Niye hocam Türkiye gibi 3.Dünya ve mobil oyundan başka kar edilemeyen bir ülkeye Playstation'ın çıkış oyunları Türkçe geliyor daha ne olsun
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    TR altyazı ve ses sadece PS5 için özel olmaz umarım
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    classf2re (Emre Mendelyev) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı İngilzce be kardeşim. 1000 Dolar :(
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    mertvontrier 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İkisi de 8300 lira. Tercih sebebi olur.
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    Alqu 6 gün ( Mesaj Silindi )
    büyük lütuf sunmuş yahu. aman aman teşekkürler snyy teşekkürler.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2739 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, ps5 ve
    3 etiket daha olan Spider-Man: Miles Morales Sackboy: Big Adventure Ev Elektroniği
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