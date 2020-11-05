PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak

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Piyasaya çıkışına az bir zaman kalan PS5 konsolu için Sony’den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Firma çıkış oyunlarının Türkçe dil desteği ile ülkemizde satışa sunulacağını duyurdu.

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Firma tarafından yapılan açıklamaya göre PS5 konsolunun çıkış oyunlarından olan Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: Big Adventure yapımları hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazı seçeneği ile geliyor.

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Konsolda ön yüklü olarak gelen Astro's Playroom oyunu ile Demon's Souls yeniden yapımı oyunlarında ise dublaj seçeneği mevcut değil ancak Türkçe altyazı olacak. Yine Spider-Man Remastered yapımında da Türkçe dil desteği lacağı açıklandı.

PS5 standart konsol ülkemizde 8299TL ile ön siparişe açıldı ancak hemen tükendi. Ayrıca DualSense kontrolcüsü ise 1099TL fiyat etiketine sahip. Önümüzdeki hafta konsol piyasaya resmen çıkmış olacak.

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