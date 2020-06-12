Demon's Souls Remake resmen duyuruldu! PS5'e geliyor

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PlayStation 5 etkinliğinin belki de en heyecan verici duyurusu From Software tarafından geldi. Efsane yapım Demon's Souls'un remake versiyonu PlayStation 5 için çıkacak.

Demon's Souls ilk olarak 2008 yılında PlayStation 3 için yayınlanmıştı. Demon's Souls bildiğiniz gibi Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro gibi popüler FromSoft yapımlarının atası olarak görülüyor. FromSoft hayranları Demon's Souls remake haberini inanılmaz bir sevinçle karşıladı.

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Sony, Demon's Souls remake'in Bluepoint Games tarafından hazırlandığını açıkladı. Yani doğrudan FromSoftware çatısı altında geliştirilmiyor. Bluepoint Games daha önce, PS4 için çıkış yapan Shadow of the Colossus remake'i geliştirmişti.

Demon's Souls remake'te iki farklı oyun modu yer alacak. Daha yüksek çözünürlük veya daha yüksek kare hızı seçeneklerinden istediğinizi seçebileceksiniz.

Demon's Souls remake'in çıkış tarihi henüz belli değil.

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