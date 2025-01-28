Denis Villeneuve, Dune'den sonra bir bilim-kurgu klasiğini daha sinemaya uyarlayabilir

Yakında Dune: Messiah'ın çekimlerine başlayacak olan Denis Villeneuve, Dune evrenine veda ettikten sonra bu kez de bir Arthur C. Clarke uyarlamasına imza atabilir.
Denis Villeneuve, Rendezvous With Rama Filmini Hâlâ Çekmek İstiyor
Villeneuve'ün yıllar önce adını yazdırdığı projelerden biri de Rendezvous With Rama uyarlamasıydı. Ancak aradan epey vakit geçtiği için yönetmenin hâlâ bu projeyle ilgilenip ilgilenmediği bilinmiyordu. Ne var ki yönetmen bu hafta verdiği bir röportajda, bu filmin hâlâ gündeminde olduğunu ve bir gün çekmeyi çok istediğini ifade etti:
"Arthur C. Clarke'ın Rendezvous With Rama kitabını sinemaya uyarlama ihtimalim var. Aynı '2001: A Space Odyssey'de olduğu gibi astronotların başka bir uygarlıkla temasa geçmesini konu alıyor. Fantastik yönü daha ağır basan Dune'un aksine ileride gerçekten var olabilecek teknolojleri ele alan bir eser. Rendezvous With Rama ile ilk kez bilim tarafı ağır basan bir bilim kurgu üzerinde çalışabileceğim. Böyle en az bir film çekmeyi çok isterim."
Başarılı yönetmen bir yandan Cleopatra ve Nuclear War: A Scenario gibi farklı projeler üzerinde de çalışıyor. Bu yüzden Rendezvous With Rama, yönetmenin Dune'den hemen sonra çekeceği film olmayabilir. Ancak görünen o ki Villeneuve bu filmi çekmeye epey istekli. Üstelik filmin senaryosu da hazır sayılır. Dune, Forrest Gump, The Killers of the Flower Moon gibi dikkat çekici filmlerin senaristi olan Eric Roth, kısa süre önce verdiği bir demeçte, Villeneuve için yazdığı Rendezvous With Rama senaryosunu tamamladığını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)