Denis Villeneuve, Dune'den sonra bir bilim-kurgu klasiğini daha sinemaya uyarlayabilir

Tam Boyutta Gör İlk çıkış yaptığı dönemde Incendies, Prisoners, Sicario gibi etkileyici filmlere imza atan Denis Villeneuve, kariyerinin son 10 yılını ise bilim-kurgu filmlerine ayırdı. 2016 yapımı Arrival'dan başlayarak üst üste dört etkileyici bilim-kurgu filmine imza atan Villeneuve, önümüzdeki dönemde de bu janradan çok uzaklaşmayacak gibi görünüyor.

Yakında Dune: Messiah'ın çekimlerine başlayacak olan Denis Villeneuve, Dune evrenine veda ettikten sonra bu kez de bir Arthur C. Clarke uyarlamasına imza atabilir.

Denis Villeneuve, Rendezvous With Rama Filmini Hâlâ Çekmek İstiyor

Villeneuve'ün yıllar önce adını yazdırdığı projelerden biri de Rendezvous With Rama uyarlamasıydı. Ancak aradan epey vakit geçtiği için yönetmenin hâlâ bu projeyle ilgilenip ilgilenmediği bilinmiyordu. Ne var ki yönetmen bu hafta verdiği bir röportajda, bu filmin hâlâ gündeminde olduğunu ve bir gün çekmeyi çok istediğini ifade etti:

"Arthur C. Clarke'ın Rendezvous With Rama kitabını sinemaya uyarlama ihtimalim var. Aynı '2001: A Space Odyssey'de olduğu gibi astronotların başka bir uygarlıkla temasa geçmesini konu alıyor. Fantastik yönü daha ağır basan Dune'un aksine ileride gerçekten var olabilecek teknolojleri ele alan bir eser. Rendezvous With Rama ile ilk kez bilim tarafı ağır basan bir bilim kurgu üzerinde çalışabileceğim. Böyle en az bir film çekmeyi çok isterim."

Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

Başarılı yönetmen bir yandan Cleopatra ve Nuclear War: A Scenario gibi farklı projeler üzerinde de çalışıyor. Bu yüzden Rendezvous With Rama, yönetmenin Dune'den hemen sonra çekeceği film olmayabilir. Ancak görünen o ki Villeneuve bu filmi çekmeye epey istekli. Üstelik filmin senaryosu da hazır sayılır. Dune, Forrest Gump, The Killers of the Flower Moon gibi dikkat çekici filmlerin senaristi olan Eric Roth, kısa süre önce verdiği bir demeçte, Villeneuve için yazdığı Rendezvous With Rama senaryosunu tamamladığını söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.