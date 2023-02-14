Denizden hidrojen elde etmenin olağanüstü ve ucuz bir yolu bulundu

Tam Boyutta Gör Yeşil hidrojen üretimi yalnızca yenilenebilir enerji ve olumsuz atık olmadığından “yeşil” olarak nitelendirilebilir. RMIT University tarafından yapılan yeni bir çalışma, denizden yeşil hidrojen üretmekle kalmıyor aynı zamanda bunu atık üretmeden çok ucuz bir şekilde yapıyor.

Hidrojen üretimi sanıldığı kadar temiz değil

Dünya çapındaki ülkeler, temiz yakıtlar için devasa bir küresel pazar haline gelmesi beklenen bir pazarda yer edinmeye çalışırken, yeşil hidrojen üretimine yönelik araştırmalar şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye gibi denize ulaşımı kolay ve bol olan ülkelerin hidrojen enerjisinde güçlü potansiyeli bulunuyor. Öte yandan yine Türkiye gibi tatlı su kaynağı az olan ülkelerin hidrojen üretimindeki tek çaresi de yine deniz suyu oluyor.

Yenilenebilir enerji Hidrojen artık doğrudan denizden çekilebilir 1 hf. önce eklendi

Fakat deniz suyundan hidrojen elde etmek, tatlı su kaynaklarından elde etmekten daha zor. Zira aşılması gereken saflık, korozyon ve mikroorganizmalar bulunuyor. Bu sorunlar çözülse bile deniz suyundan hidrojen elde edildiğinde açığa zehirli klorür çıkmakta. Ancak, bu sorunlar aşılırsa fayda kısmı çok daha büyük. Deniz suyunu kullandığınızda yalnızca su kaynağınız bedava olmakla kalmaz, aynı zamanda toprağı beslemek için de kullanılabilir. Bu nedenle deniz suyundan yeşil hidrojen üreten elektroliz teknikleri üzerinde çalışan birçok ekip var.

Yeni yöntem temiz ve ucuz hidrojen üretimi sağlıyor

Avustralya, RMIT’deki bilim insanları klor üretmeden doğrudan deniz suyundan yüksek verimli, düşük maliyetli yeşil hidrojen üretimi için büyük potansiyele sahip yeni bir yaklaşımı duyurdular.

Tam Boyutta Gör Projenin baş araştırmacısı Dr Nasir Mahmood, "Deniz suyunu kullanmanın önündeki en büyük engel, yan ürün olarak üretilebilen klordur. Eğer bu sorunu çözmeden dünyanın hidrojen ihtiyacını deniz suyunu kullanarak karşılayacak olsaydık, her yıl yılda 240 milyon ton klor üretirdik ki bu da dünyanın klor ihtiyacının üç ila dört katıdır. Fosil yakıtlardan üretilen hidrojeni, çevremize farklı bir şekilde zarar verebilecek hidrojen üretimiyle değiştirmenin bir anlamı yok.”

Dr Nasir’e göre geliştirilen yeni yöntem yalnızca karbondioksiti atlamakla kalmıyor, aynı zamanda klor üretimi de yapmıyor. Yapılan deneylerde, geliştirilen yeni katalizörün olağanüstü bir verimlilik sergilediği ve klor oluşumunu tamamen bastırdığı bulundu. Bununla birlikte maliyet (1,40$/kg) de büyük oranda düşürüldü. Günün sonunda, araştırma ekibi ölçeği büyütmek istiyor. Verimlilik düzeyi büyük ölçekte de sağlanabilirse denizden, atık üretmeden hidrojen toplamanın önü açılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Denizden hidrojen toplamanın olağanüstü ve ucuz bir yolu bulundu