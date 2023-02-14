Denizden hidrojen elde etmenin olağanüstü ve ucuz bir yolu bulundu

- Hidrojen üretimi sanıldığı kadar temiz değil
- Yeni yöntem temiz ve ucuz hidrojen üretimi sağlıyor
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Hidrojen üretimi sanıldığı kadar temiz değil
Dünya çapındaki ülkeler, temiz yakıtlar için devasa bir küresel pazar haline gelmesi beklenen bir pazarda yer edinmeye çalışırken, yeşil hidrojen üretimine yönelik araştırmalar şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye gibi denize ulaşımı kolay ve bol olan ülkelerin hidrojen enerjisinde güçlü potansiyeli bulunuyor. Öte yandan yine Türkiye gibi tatlı su kaynağı az olan ülkelerin hidrojen üretimindeki tek çaresi de yine deniz suyu oluyor.
Fakat deniz suyundan hidrojen elde etmek, tatlı su kaynaklarından elde etmekten daha zor. Zira aşılması gereken saflık, korozyon ve mikroorganizmalar bulunuyor. Bu sorunlar çözülse bile deniz suyundan hidrojen elde edildiğinde açığa zehirli klorür çıkmakta. Ancak, bu sorunlar aşılırsa fayda kısmı çok daha büyük. Deniz suyunu kullandığınızda yalnızca su kaynağınız bedava olmakla kalmaz, aynı zamanda toprağı beslemek için de kullanılabilir. Bu nedenle deniz suyundan yeşil hidrojen üreten elektroliz teknikleri üzerinde çalışan birçok ekip var.
Yeni yöntem temiz ve ucuz hidrojen üretimi sağlıyor
Avustralya, RMIT’deki bilim insanları klor üretmeden doğrudan deniz suyundan yüksek verimli, düşük maliyetli yeşil hidrojen üretimi için büyük potansiyele sahip yeni bir yaklaşımı duyurdular.
Dr Nasir’e göre geliştirilen yeni yöntem yalnızca karbondioksiti atlamakla kalmıyor, aynı zamanda klor üretimi de yapmıyor. Yapılan deneylerde, geliştirilen yeni katalizörün olağanüstü bir verimlilik sergilediği ve klor oluşumunu tamamen bastırdığı bulundu. Bununla birlikte maliyet (1,40$/kg) de büyük oranda düşürüldü. Günün sonunda, araştırma ekibi ölçeği büyütmek istiyor. Verimlilik düzeyi büyük ölçekte de sağlanabilirse denizden, atık üretmeden hidrojen toplamanın önü açılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah