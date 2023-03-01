Kahramanmaraş’ta depremin öncesi ve sonrasını gösteren 360 derece görüntüler

Tam Boyutta Gör Şehirlerin 360 derece görsellerle sanal şekilde gezilebilmesi amacıyla oluşturulan Şehir Atlası platformu için 8 ay önce Kahramanmaraş’ta çeşitli bölgelerde 360 derece görüntüler hazırlanmıştı. Şehrin tarihi ve kültürel yerlerini öne çıkarmak için çekilen resimler şimdi de depremden sonraki görüntülerle harmanlandı. İlk görüntüler çekildikten 8 ay sonra aynı yerden yeni görüntüler kaydedildi.

Deprem bölgesinden drone görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi 2 hf. önce eklendi

http://kahramanmaras.sehiratlasi.net/ adresinden depremin öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüleri yan yana görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki butonlar ile diğer konumlardaki görselleri görebilirsiniz. Bu görüntüler, depremin şehirdeki yıkıcı etkisini net şekilde ortaya koyuyor. Çok sayıda konut, iş yeri, tarihi eserler ve yeşil alanlar yok olmuş durumda.

Dilerseniz siteyi ziyaret etmeye gerek kalmadan aşağıdaki galeriden depremin öncesi ve sonrasını görebilirsiniz.

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Kahramanmaraş’ta depremin öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler