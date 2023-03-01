Kahramanmaraş’ta depremin öncesi ve sonrasını gösteren 360 derece görüntüler

http://kahramanmaras.sehiratlasi.net/ adresinden depremin öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüleri yan yana görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki butonlar ile diğer konumlardaki görselleri görebilirsiniz. Bu görüntüler, depremin şehirdeki yıkıcı etkisini net şekilde ortaya koyuyor. Çok sayıda konut, iş yeri, tarihi eserler ve yeşil alanlar yok olmuş durumda.
Dilerseniz siteyi ziyaret etmeye gerek kalmadan aşağıdaki galeriden depremin öncesi ve sonrasını görebilirsiniz.
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.