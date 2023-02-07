Deprem yardımı yapılacak kurumlar, hesaplar ve ihtiyaç listesi

- Deprem yardımı yapabileceğiniz yerler
- Dijital destek kartları:
- AHBAP banka hesapları
- AFAD banka hesapları
- AKUT banka hesapları
- KIZILAY banka hesapları
- Deprem yardımı için ihtiyaç listesi
- İstanbul yardım toplama alanları
- Yorumlar
Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, depremde etkilenen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyler yapmak istiyor. Elinden gelen doğrudan bölgeye gidiyor olsa da bölgeye ulaşamayanlar da deprem yardımında bulunacak kururum ve kuruluşları arıyor. Yardımda bulunacak vatandaşlarımızın resmi kurumlar tarafından paylaşılan ihtiyaç listelerine önem göstermesine rica ediyoruz.
Deprem yardımı yapabileceğiniz yerler
Halihazırda Ahbap, AKUT ve Kızılay, deprem bölgesine destek olmak isteyenler için e-ticaret sitelerinde dijital destek kartları satışa çıkardı. Bu kartlardan elde edilen gelir doğrudan deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.
Dijital destek kartları:
- Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Trendyol
- Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada
- Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada
- Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı Trendyol
Bunların yanında yine e-ticaret firmaları Hepsiburada, n11 ve Trendyol'da "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" sayfaları oluşturdu. Satın aldığınız ürünler AFAD koordinasoynunda bölgeye gönderiliyor.
- Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği
- Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği
- n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği
- Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği
AHBAP banka hesapları
İŞ BANKASI
- TL: TR120006400000110211380059
- USD: TR320006400000210212150262
- EURO: TR150006400000210212150277
- Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
AFAD banka hesapları
T.C. ZİRAAT BANKASI
- TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
- USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
- EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
- Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
- TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
- USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
- EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
- Banka Swift Kod No: TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI
- TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
- USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
- EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
- Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
- TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
- USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
- EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
- Banka Swift Kod No: KTEFTRIS
ZİRAAT KATILIM BANKASI
- TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
- USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
- EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
- Banka Swift Kod No: ZKBATRIS
VAKIF KATILIM BANKASI
- TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
- USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
- EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
- Banka Swift Kod No: VAKFTRIS
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
- TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
- USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
- EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
- Banka Swift Kod No: BTFHTRIS
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI
- TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
- USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
- EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
- Banka Swift Kod No: EMLATRIS
DENİZBANK
- TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
- USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
- EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
- Banka Swift Kod No: DENITRIS
TÜRKİYE İŞ BANKASI
- TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
- USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
- EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
- Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
ŞEKERBANK
- TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
- USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
- EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
- Banka Swift Kod No: SEKETR2A
TÜRK EKONOMİ BANKASI
- TL: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
- USD: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
- EURO: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
- Banka Swift Kod No: TEBUTRIS
QNB FİNANSBANK
- TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
- USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
- EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
- Banka Swift Kod No: FNNBTRIS
AKBANK
- TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
- USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
- EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
- Banka Swift Kod No: AKBKTRIS
AKUT banka hesapları
TÜRKİYE İŞ BANKASI
- TL: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63
- USD: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60
- EURO: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44
- Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
QNB FİNANSBANK
- TL: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70
- USD: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29
- EURO: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26
- Banka Swift Kod No: FNNBTRIS
GARANTİ BBVA
- TL: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30
- USD: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95
- EURO: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96
- Banka Swift Kod No: TGBATRIS
YAPI KREDİ BANKASI
- TL: TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87
- USD: TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70
- EURO: TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08
- Banka Swift Kod No: YAPITRIS
ŞEKERBANK
- TL: TR50 0005 9002 1053 6000 0029 30
KIZILAY banka hesapları
ZİRAAT BANKASI
- TL: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254
- USD: TR 2100 0100 2110 0000 2868 5255
- EURO: TR 9100 0100 2110 0000 2868 5256
- Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
Deprem yardımı için ihtiyaç listesi
- Isıtıcı
- Battaniye
- Nevresim takımı
- Yastık
- Gıda kolisi
- Kuru gıda
- Hijyen seti
- Kadın hijyen kiti
- Temiz kıyafet
- Temiz bebek kıyafeti
- Uyku tulumu
- Bebek maması
- Bebek bezi
- Powerbank
- Kışlık bot ve mont
- Atkı-bere-eldiven
İstanbul yardım toplama alanları
- YUNUS EMRE MAHALLESİ, HÜMA CAD. NO:19/A ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
- MERKEZ MAH.MARMARA CAD. NO:19 K:3 D:20-21-22-23-24-25-26 AVCILAR/İSTANBUL
- YENİGÜN MAH.BAĞCILAR CAD. 648. SOK.NO:2 BAĞCILAR /İSTANBUL
- YENİBOSNA MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. KAYALAR SOK. NO:2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
- KARTALTEPE MAH. PARKÖNÜ CAD.MİLLET PARKI İÇİ. ESKİ KIZILAY BİNASI BAKIRKÖY/ İSTANBUL
- ALTINŞEHİR MAH. OSMANLI CAD. GÖKTEPE SOKAK, NO:2/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
- YENİDOĞAN MH.ŞAR SOK. NO :68/A BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
- KAZIM KARABEKİR MAH.ENDÜLÜS CAD.NO:9 ESENLER/İSTANBUL
- SULTANİYE MAHALLESİ BALIKYOLU CADDESİ NO:20-22 ESENYURT/İSTANBUL
- İSLAMBEY MAH. HZ.HALİT BULVARI, NO:4 EYÜP SULTAN/İSTANBUL
- HIRKAİ ŞERİF MAH.KOCASİNAN CAD. NO:92/94 FATİH/İSTANBUL
- FEVZİ ÇAKMAK MAH.758/4 SOK.NO:9 D:2-3 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
- MERKEZ MAH.TALATPAŞA CAD. NO:21 GÜNGÖREN /İSTANBUL
- HALKALI MERKEZ MAH.FATİH CAD.NO:20 SİMA PLAZA K:3 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
- CEBECİ MAH.CEBECİ YOLU CAD.2467 SOK.NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
- GÖKALP MAH. 58. BULVAR 48/4 SOK. NO:8 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
- MEHMET AKİF MAHALLESİ, GÜN YAMAÇ CADDESİ, NO:2 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
- ORHANTEPE MAH.SARAYLAR CAD.ANIL SOK.NO:10 KARTAL/İSTANBUL
- KAYNARCA MAH. E-5 YAN YOLU CAD.NO:7 PENDİK/İSTANBUL
- ABDURRAHMANGAZİ MAH.HIZIRBEY CAD.NO:13 D:1 KAT :1 SANCAKTEPE/İSTANBUL
- ABDURRAHMANGAZİ MAH. BOSNA BULVARI NO:5 K:1 D:1-2-3-4-5 -6-7 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
- ÇENGELKÖY MAHALLESİ, İMAM-I AZAM CAMİİ SOKAK NO:10 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
- ŞERİFALİ MAH.TURCAN CAD.NO:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
- Esatpaşa mahallesi Mehmet Katip Sokak no:1/1 Ataşehir/İstanbul
- Başak Mah. 4. Etap Hüdavendigar Cd. No 1
- Kavaklı Mah. Sonay Sok. No:58 Beylikdüzü / İstanbul
- Ulus Mahallesi İdare Sk. No:6 (Tepecik Hüsnü M. ÖZYEĞİN Anadolu Lisesi Karşısı) Büyükçekmece / İstanbul
- Kaleiçi Mahallesi Limon Sk. No: 3 ÇATALCA (Çatalca İtfaiye İstasyonu Yanı) Çatalca / İstanbul
- Selimpaşa Mah. 2090 Sok. No: 999-9001 Silivri / İstanbul
- Yayla Mah. Bilgenur Sk. No: 3 Tuzla / İstanbul
- Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No:1 Beyoğlu
- Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak No: 24 Sulukule Fatih
- Zafer Mahallesi Cami Sokak No: 5-7 Bahçelievler
- Cibali Mahallesi Bostan Hamamı Sokak No: 42 Fatih
- İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi Kiptaş Konutları N1 Blok Bayrampaşa
- Çengelköy Mahallesi İmamı Azam Cami Sokak No: 10 Üsküdar
- Yenigün Mah.Bağcılar Cad. 648. Sok.No:2 Bağcılar /İstanbul
- İslambey Mah. Hz.Halit Bulvarı, No:4 Eyüpsultan/İstanbul
- Fevzi Çakmak Mah.758/4 Sok.No:9 D:2-3 Gaziosmanpaşa/İstanbul
- Merkez Mah.Talatpaşa Cad. No:21 Güngören /İstanbul
- Halkalı Merkez Mah.Fatih Cad.No:20 Sima Plaza K:3 Küçükçekmece/İstanbul
- Cebeci Mah.Cebeci Yolu Cad.2467 Sok.No:1 Sultangazi/İstanbul
- Altınşehir Mah. Osmanlı Cad. Göktepe Sokak, No:2/1 Başakşehir/İstanbul
- Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. Kayalar Sok. No:2 Bahçelievler/İstanbul
- Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Yeniyol Zarif Sokak Beyoğlu/İstanbul
- Büyükçekmece Belediyesi Ek Hizmet Binası Mimar Sinan Mah.Cumhuriyet Cad.No:24 Büyükçekmece/İstanbul
- Yunus Emre Mahallesi Erdener Sokak No:2 Arnavutköy/İstanbul
- Sultaniye Mahallesi Balıkyolu Caddesi No:20-22 Esenyurt/ İstanbul
- Kaynarca Mah. E-5 Yan Yolu Cad.No:7 Pendik/İstanbul
- Kartal İş Sağlığı Ve Güvenliği Binası Gümüşpınar Mah.Yağız Sok. Mezarlıklar Müd.Yanı Kartal/İstanbul
- Ataşehir Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Ferhatpaşa Mah.Yeditepe Cad.No:48 Ataşehir/İstanbul
- Topçular Mah.Bostanaralığı Sokak No:2 Eyüpsultan/İstanbul
- Selimiye Mahallesi Atölyeler Cad.No:7 Üsküdar İstanbul
- Hobyar, Hobyar mah. Ankara Cad, Cağaloğlu Ykş. No:19, 34112 Fatih/İstanbul
- Aydınlı Mahallesi Esra Sokak No:4 Tuzla/İstanbul
- Dereağzı Mahallesi, Denizyolu Caddesi, No:28 Gürpınar Su Ürünleri Hal Kompleksi İSTANBUL
- Kocatepe Mahallesi Kocatepe Yolu Caddesi Bayrampaşa/İstanbul İBB Tasfiye Şefliği Yanı
- Eyüp Sultan, Yüzbaşı Sokak, Özdemir Cd. No:5, 34885 Sancaktepe/İstanbul
- Huzur Mahallesi İbrahimkaraoğlanlı Caddesi Seyrantepe Metro İstasyonu İBB Arşiv ve Depo Alanları
- "Topçular Mah.Bostan Aralığı Sk.
- 34055 Eyüp/Eyüpsultan/İstanbul"
- "Selimiye Mah., Atölyeler Cd.
- 34668 Üsküdar/İstanbul"
- Ataköy 7-8-9-10, Mimar Basri Mete Sokağı, 34149 Bakırköy/İstanbul
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?