Deprem yardımı yapılacak kurumlar, hesaplar ve ihtiyaç listesi

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş'ta meydana gelerek 10 ilde yıkıcı etkilere sebep olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye ise depremzedelere yardım için seferber olmuş durumda.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, depremde etkilenen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyler yapmak istiyor. Elinden gelen doğrudan bölgeye gidiyor olsa da bölgeye ulaşamayanlar da deprem yardımında bulunacak kururum ve kuruluşları arıyor. Yardımda bulunacak vatandaşlarımızın resmi kurumlar tarafından paylaşılan ihtiyaç listelerine önem göstermesine rica ediyoruz.

Deprem yardımı yapabileceğiniz yerler

Halihazırda Ahbap, AKUT ve Kızılay, deprem bölgesine destek olmak isteyenler için e-ticaret sitelerinde dijital destek kartları satışa çıkardı. Bu kartlardan elde edilen gelir doğrudan deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan ortak açıklama! 3 sa. önce eklendi

Dijital destek kartları:

Bunların yanında yine e-ticaret firmaları Hepsiburada, n11 ve Trendyol'da "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" sayfaları oluşturdu. Satın aldığınız ürünler AFAD koordinasoynunda bölgeye gönderiliyor.

AHBAP banka hesapları

Tam Boyutta Gör

İŞ BANKASI

TL: TR120006400000110211380059

USD: TR320006400000210212150262

EURO: TR150006400000210212150277

Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

AFAD banka hesapları

Tam Boyutta Gör Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenler AFAD’ın banka hesaplarını kullanabilecekleri gibi aynı zamanda "DEPREM” yazarak 1866’ya SMS (20 TL) gönderebilirler.

T.C. ZİRAAT BANKASI

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No: KTEFTRIS

ZİRAAT KATILIM BANKASI

TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No: ZKBATRIS

VAKIF KATILIM BANKASI

TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No: VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI

TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No: BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI

TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No: EMLATRIS

DENİZBANK

TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No: DENITRIS

TÜRKİYE İŞ BANKASI

TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

ŞEKERBANK

TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No: SEKETR2A

TÜRK EKONOMİ BANKASI

TL: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No: TEBUTRIS

QNB FİNANSBANK

TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

AKBANK

TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No: AKBKTRIS

AKUT banka hesapları

Tam Boyutta Gör Yardımınızı AKUT aracılığıyla yapmak isteyenler aşağıdaki banka hesap bilgilerini kullanabilir veya “AKUT” yazıp 2930’a SMS (10 TL) gönderebilir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

TL: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63

USD: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60

EURO: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44

Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

QNB FİNANSBANK

TL: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70

USD: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29

EURO: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26

Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

GARANTİ BBVA

TL: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30

USD: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95

EURO: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96

Banka Swift Kod No: TGBATRIS

YAPI KREDİ BANKASI

TL: TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87

USD: TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70

EURO: TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08

Banka Swift Kod No: YAPITRIS

ŞEKERBANK

TL: TR50 0005 9002 1053 6000 0029 30

KIZILAY banka hesapları

Tam Boyutta Gör Deprem yardımlarını KIZILAY üzerinden yapmak isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki banka bilgisini kullanabilirler. Ve ya, mobil bankacılık uygulamanızın Ödemeler → Bağış kısmından da bağışta bulunabilirler. Buna ek olarak “DEPREM” yazıp 2868’e SMS (15 TL) gönderilebilir.

ZİRAAT BANKASI

TL: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254

USD: TR 2100 0100 2110 0000 2868 5255

EURO: TR 9100 0100 2110 0000 2868 5256

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

Deprem yardımı için ihtiyaç listesi

Tam Boyutta Gör

Isıtıcı

Battaniye

Nevresim takımı

Yastık

Gıda kolisi

Kuru gıda

Hijyen seti

Kadın hijyen kiti

Temiz kıyafet

Temiz bebek kıyafeti

Uyku tulumu

Bebek maması

Bebek bezi

Powerbank

Kışlık bot ve mont

Atkı-bere-eldiven

İstanbul yardım toplama alanları

YUNUS EMRE MAHALLESİ, HÜMA CAD. NO:19/A ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

MERKEZ MAH.MARMARA CAD. NO:19 K:3 D:20-21-22-23-24-25-26 AVCILAR/İSTANBUL

YENİGÜN MAH.BAĞCILAR CAD. 648. SOK.NO:2 BAĞCILAR /İSTANBUL

YENİBOSNA MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. KAYALAR SOK. NO:2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

KARTALTEPE MAH. PARKÖNÜ CAD.MİLLET PARKI İÇİ. ESKİ KIZILAY BİNASI BAKIRKÖY/ İSTANBUL

ALTINŞEHİR MAH. OSMANLI CAD. GÖKTEPE SOKAK, NO:2/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

YENİDOĞAN MH.ŞAR SOK. NO :68/A BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

KAZIM KARABEKİR MAH.ENDÜLÜS CAD.NO:9 ESENLER/İSTANBUL

SULTANİYE MAHALLESİ BALIKYOLU CADDESİ NO:20-22 ESENYURT/İSTANBUL

İSLAMBEY MAH. HZ.HALİT BULVARI, NO:4 EYÜP SULTAN/İSTANBUL

HIRKAİ ŞERİF MAH.KOCASİNAN CAD. NO:92/94 FATİH/İSTANBUL

FEVZİ ÇAKMAK MAH.758/4 SOK.NO:9 D:2-3 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

MERKEZ MAH.TALATPAŞA CAD. NO:21 GÜNGÖREN /İSTANBUL

HALKALI MERKEZ MAH.FATİH CAD.NO:20 SİMA PLAZA K:3 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

CEBECİ MAH.CEBECİ YOLU CAD.2467 SOK.NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL

GÖKALP MAH. 58. BULVAR 48/4 SOK. NO:8 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL

MEHMET AKİF MAHALLESİ, GÜN YAMAÇ CADDESİ, NO:2 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

ORHANTEPE MAH.SARAYLAR CAD.ANIL SOK.NO:10 KARTAL/İSTANBUL

KAYNARCA MAH. E-5 YAN YOLU CAD.NO:7 PENDİK/İSTANBUL

ABDURRAHMANGAZİ MAH.HIZIRBEY CAD.NO:13 D:1 KAT :1 SANCAKTEPE/İSTANBUL

ABDURRAHMANGAZİ MAH. BOSNA BULVARI NO:5 K:1 D:1-2-3-4-5 -6-7 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

ÇENGELKÖY MAHALLESİ, İMAM-I AZAM CAMİİ SOKAK NO:10 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

ŞERİFALİ MAH.TURCAN CAD.NO:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Esatpaşa mahallesi Mehmet Katip Sokak no:1/1 Ataşehir/İstanbul

Başak Mah. 4. Etap Hüdavendigar Cd. No 1

Kavaklı Mah. Sonay Sok. No:58 Beylikdüzü / İstanbul

Ulus Mahallesi İdare Sk. No:6 (Tepecik Hüsnü M. ÖZYEĞİN Anadolu Lisesi Karşısı) Büyükçekmece / İstanbul

Kaleiçi Mahallesi Limon Sk. No: 3 ÇATALCA (Çatalca İtfaiye İstasyonu Yanı) Çatalca / İstanbul

Selimpaşa Mah. 2090 Sok. No: 999-9001 Silivri / İstanbul

Yayla Mah. Bilgenur Sk. No: 3 Tuzla / İstanbul

Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No:1 Beyoğlu

Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak No: 24 Sulukule Fatih

Zafer Mahallesi Cami Sokak No: 5-7 Bahçelievler

Cibali Mahallesi Bostan Hamamı Sokak No: 42 Fatih

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi Kiptaş Konutları N1 Blok Bayrampaşa

Çengelköy Mahallesi İmamı Azam Cami Sokak No: 10 Üsküdar

Yenigün Mah.Bağcılar Cad. 648. Sok.No:2 Bağcılar /İstanbul

İslambey Mah. Hz.Halit Bulvarı, No:4 Eyüpsultan/İstanbul

Fevzi Çakmak Mah.758/4 Sok.No:9 D:2-3 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Merkez Mah.Talatpaşa Cad. No:21 Güngören /İstanbul

Halkalı Merkez Mah.Fatih Cad.No:20 Sima Plaza K:3 Küçükçekmece/İstanbul

Cebeci Mah.Cebeci Yolu Cad.2467 Sok.No:1 Sultangazi/İstanbul

Altınşehir Mah. Osmanlı Cad. Göktepe Sokak, No:2/1 Başakşehir/İstanbul

Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. Kayalar Sok. No:2 Bahçelievler/İstanbul

Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Yeniyol Zarif Sokak Beyoğlu/İstanbul

Büyükçekmece Belediyesi Ek Hizmet Binası Mimar Sinan Mah.Cumhuriyet Cad.No:24 Büyükçekmece/İstanbul

Yunus Emre Mahallesi Erdener Sokak No:2 Arnavutköy/İstanbul

Sultaniye Mahallesi Balıkyolu Caddesi No:20-22 Esenyurt/ İstanbul

Kaynarca Mah. E-5 Yan Yolu Cad.No:7 Pendik/İstanbul

Kartal İş Sağlığı Ve Güvenliği Binası Gümüşpınar Mah.Yağız Sok. Mezarlıklar Müd.Yanı Kartal/İstanbul

Ataşehir Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Ferhatpaşa Mah.Yeditepe Cad.No:48 Ataşehir/İstanbul

Topçular Mah.Bostanaralığı Sokak No:2 Eyüpsultan/İstanbul

Selimiye Mahallesi Atölyeler Cad.No:7 Üsküdar İstanbul

Hobyar, Hobyar mah. Ankara Cad, Cağaloğlu Ykş. No:19, 34112 Fatih/İstanbul

Aydınlı Mahallesi Esra Sokak No:4 Tuzla/İstanbul

Dereağzı Mahallesi, Denizyolu Caddesi, No:28 Gürpınar Su Ürünleri Hal Kompleksi İSTANBUL

Kocatepe Mahallesi Kocatepe Yolu Caddesi Bayrampaşa/İstanbul İBB Tasfiye Şefliği Yanı

Eyüp Sultan, Yüzbaşı Sokak, Özdemir Cd. No:5, 34885 Sancaktepe/İstanbul

Huzur Mahallesi İbrahimkaraoğlanlı Caddesi Seyrantepe Metro İstasyonu İBB Arşiv ve Depo Alanları

"Topçular Mah.Bostan Aralığı Sk.

34055 Eyüp/Eyüpsultan/İstanbul"

"Selimiye Mah., Atölyeler Cd.

34668 Üsküdar/İstanbul"

Ataköy 7-8-9-10, Mimar Basri Mete Sokağı, 34149 Bakırköy/İstanbul

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