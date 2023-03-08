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    Anlık Bildirim

    Depremzedeler e-Devlet'ten adres değişikliği yapabilecek

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre depremden etkilenen illerdeki vatandaşlar e-Devlet üzerinden ikametgah adresini değiştirebilecek.
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    Depremzedeler e-Devlet'ten adres değişikliği yapabilecek Tam Boyutta Gör
    Depremden etkilenen vatandaşlar e-Devlet aracılığıyla adres değişikliği yapabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden ikametgahınızı değiştirebilirsiniz.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat’tan önce ikametgah adresi depremden etkilenen şehirlerde olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yerleşim yeri adreslerini diğer illere veya geçici olarak konakladıkları yerlere taşıyabilecekler.

    Evleri kullanılamayacak hale gelen afetzedeler, yerleşim yeri adresi olarak karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerleri gösterebilecek. Dileyen vatandaşlar e-Devlet yerine nüfus müdürlükleri veya nüfusmatikler aracılığıyla adres değişikliği yapabilecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 19 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 20 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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