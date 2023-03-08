Depremzedeler e-Devlet'ten adres değişikliği yapabilecek

Tam Boyutta Gör Depremden etkilenen vatandaşlar e-Devlet aracılığıyla adres değişikliği yapabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden ikametgahınızı değiştirebilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat’tan önce ikametgah adresi depremden etkilenen şehirlerde olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yerleşim yeri adreslerini diğer illere veya geçici olarak konakladıkları yerlere taşıyabilecekler.

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Evleri kullanılamayacak hale gelen afetzedeler, yerleşim yeri adresi olarak karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerleri gösterebilecek. Dileyen vatandaşlar e-Devlet yerine nüfus müdürlükleri veya nüfusmatikler aracılığıyla adres değişikliği yapabilecek.

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