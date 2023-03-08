Depremzedeler e-Devlet'ten adres değişikliği yapabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat’tan önce ikametgah adresi depremden etkilenen şehirlerde olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yerleşim yeri adreslerini diğer illere veya geçici olarak konakladıkları yerlere taşıyabilecekler.
Evleri kullanılamayacak hale gelen afetzedeler, yerleşim yeri adresi olarak karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerleri gösterebilecek. Dileyen vatandaşlar e-Devlet yerine nüfus müdürlükleri veya nüfusmatikler aracılığıyla adres değişikliği yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez