Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı

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2018'in en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Detroit: Become Human nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor. Yapımcı stüdyo Quantic Dream, oyunun çıkışına birkaç gün kala sistem gereksinimlerini de resmen açıkladı.

Oyunun sistem gereksinimleri hiç de fena görünmüyor diyebiliriz. Minimum gereksinimleri 8 GB Ram, Radeon HD 7950 ve FX-8350'den oluşuyor. Düşük bir sistem olduğu söylenebilir. Önerilen kısmında ise 16 GB Ram ve RX 580 var.

Minimum:

İS: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.2 GHz (Minimum 6 - 8 mantıksal çekirdek tavsiye edilir)

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950

Video RAM: 3GB veya daha fazlası

Önerilen:

İS: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: i5-8400 @ 2.8GHz veya Ryzen 5 1600

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Video RAM: 4GB veya daha fazlası

Detroit: Become Human, 12 Aralık'ta Epic Games Store üzerinden piyasaya sürülecek. Oyunun şu anda 142 TL'lik bir ön sipariş fiyatı var. Ayrıca Epic Store bu yılın başlarında yaptığı bir kampanyada Detroit'i sadece 20 TL'ye satmıştı. O sırada satın alanların epey şanslı olduğunu söyleyebiliriz. 20 TL'ye bu tarz AAA bir oyun çok nadir denk gelir.

Detroit özellikle de hikayesi ve işlenişiyle dikkat çeken bir oyun. Ünlü yapımcı David Cage tarafından hazırlanan oyunda insan-yapay zeka/robot ilişkişini inceleyen ilginç bir bilim kurgu hikayesine yön veriyoruz.

Detroit: Become Human'ın PC versiyonu 4K 60FPS kalitesinde görüntüler sunacak ve Türkçe altyazıyla gelecek. Oyunun tanıtım yazısı:

Detroit 2038. Teknolojinin geldiği son noktada, insan benzeri androidler her yerdeler. İnsan gibi konuşabiliyor, hareket edebiliyor ve davranabiliyorlar, ancak onlar insanlara hizmet eden makineden fazlası değiller.



Üç farklı android ile oyna ve dünyayı onların penceresinden kaosa (belki de bizim geleceğimiz böyledir) sürüklenmekten kurtar. Vereceğin kararlar, oyunun alacağı şekli ve nasıl dallanıp budaklanacağını belirleyecek.



Ahlaki ikilemlerle karşılaşacak ve kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vereceksin. Binlerce tercih ve onlarca olası son ile Detroit'in geleceğini ve insanlığın kaderini nasıl etkileyeceksin?

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Detroit_Become_Human_PC_Sistem_Gereksinimleri-97931.htm