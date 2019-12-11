Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı

    Detroit: Become Human Türkçe altyazıyla yayınlanacak ve Epic Games Store'a özel olacak.
    1 gün
    2,1b
    2
    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    2018'in en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Detroit: Become Human nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor. Yapımcı stüdyo Quantic Dream, oyunun çıkışına birkaç gün kala sistem gereksinimlerini de resmen açıkladı.

    Oyunun sistem gereksinimleri hiç de fena görünmüyor diyebiliriz. Minimum gereksinimleri 8 GB Ram, Radeon HD 7950 ve FX-8350'den oluşuyor. Düşük bir sistem olduğu söylenebilir. Önerilen kısmında ise 16 GB Ram ve RX 580 var.

    Minimum:

    • İS: Windows 10 (64 bit)
    • İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.2 GHz (Minimum 6 - 8 mantıksal çekirdek tavsiye edilir)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon HD 7950
    • Video RAM: 3GB veya daha fazlası

    Önerilen:

    • İS: Windows 10 (64 bit)
    • İşlemci: i5-8400 @ 2.8GHz veya Ryzen 5 1600
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
    • Video RAM: 4GB veya daha fazlası

    Detroit: Become Human, 12 Aralık'ta Epic Games Store üzerinden piyasaya sürülecek. Oyunun şu anda 142 TL'lik bir ön sipariş fiyatı var. Ayrıca Epic Store bu yılın başlarında yaptığı bir kampanyada Detroit'i sadece 20 TL'ye satmıştı. O sırada satın alanların epey şanslı olduğunu söyleyebiliriz. 20 TL'ye bu tarz AAA bir oyun çok nadir denk gelir.

    Detroit özellikle de hikayesi ve işlenişiyle dikkat çeken bir oyun. Ünlü yapımcı David Cage tarafından hazırlanan oyunda insan-yapay zeka/robot ilişkişini inceleyen ilginç bir bilim kurgu hikayesine yön veriyoruz. 

    Detroit: Become Human'ın PC versiyonu 4K 60FPS kalitesinde görüntüler sunacak ve Türkçe altyazıyla gelecek. Oyunun tanıtım yazısı:

    Detroit 2038. Teknolojinin geldiği son noktada, insan benzeri androidler her yerdeler. İnsan gibi konuşabiliyor, hareket edebiliyor ve davranabiliyorlar, ancak onlar insanlara hizmet eden makineden fazlası değiller.

    Üç farklı android ile oyna ve dünyayı onların penceresinden kaosa (belki de bizim geleceğimiz böyledir) sürüklenmekten kurtar. Vereceğin kararlar, oyunun alacağı şekli ve nasıl dallanıp budaklanacağını belirleyecek.

    Ahlaki ikilemlerle karşılaşacak ve kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vereceksin. Binlerce tercih ve onlarca olası son ile Detroit'in geleceğini ve insanlığın kaderini nasıl etkileyeceksin?



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Detroit_Become_Human_PC_Sistem_Gereksinimleri-97931.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 21 sa.
    Epicte geçen ay 15 dolar üzeri oyun alanlara bir dahaki alışverişinde 10 dolar indirim gibi bir kampanya vardı. Hala devam ediyorsa değerlendirin derim veya yılbaşı beklenebilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheJudgé 1 gün
    oyun hala indirime açılmadı yarın akşam açılcak sanırm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 sa. The Witcher dizisinin final fragmanı yayınlandı 14 sa. Türk süper kahraman evreni geliyor, Altay ile başlıyoruz 14 sa. AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak 15 sa. Danimarka, 45 milyar dolara yapay rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor 15 sa. Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı 16 sa. Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera 16 sa. Tufan Elektromanyetik Top Sisteminden yeni bir rekor geldi 16 sa. Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama 17 sa. Üretimi durduran TEMSA'ya bankalardan haciz 17 sa. LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda 18 sa. Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı 18 sa. WhatsApp belirli cihazlarda çalışmayacak 19 sa. Huawei FreeBuds 3 hakkında her şey 20 sa. Tablet satışlarında ciddi düşüş var 21 sa. Giriş seviyesinde daha iyi WD Blue SN550 SSD modeli duyuruldu 1 gün Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı! 1 gün The Flash solo filminin vizyon tarihi belli oldu 1 gün Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir 1 gün Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor 1 gün Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Detroit: Become Human sistem gereksinimleri açıklandı Sonraki Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı 1 gün Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor 1 gün XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi 1 gün Apple Pro Display XDR için Logitech webcam 1 gün SpaceX: Astronomların başına bela olan Starlink uyduları için çözüm üretmeye çalışıyoruz! 1 gün Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar 1 gün Uygun Fiyatlı RUSH VOODOO RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 gün Sahibinden.com, yeni platformu Oto360'ı tanıttı 1 gün Huawei P40'a ait olduğu iddia edilen ilk render görüntüsü sızdı 1 gün 460.000 Türk'ün kredi kartı bilgileri çalınıp, internette satıldı! 1 gün Meizu 17 yepyeni bir kamera teknolojisi ile gelecek 1 gün Mac Pro için tekerlek 3200TL 1 gün 2020 Mercedes-Benz GLA tanıtıldı: İşte tüm yenilikler 1 gün Microsoft, Windows 10'a geçmeyen kullanıcılara tam saha pres uygulayacak 1 gün Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı 1 gün Xiaomi Mi Note 10 resmi satışlara başladı 1 gün PES 2020’nin ücretsiz versiyonu çıktı: PES 2020 LITE 1 gün Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu 1 gün Oppo, 5G teknolojisini evinize getiriyor 1 gün Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim