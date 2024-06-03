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    Devasa kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı: Çok yakında geliyor

    Honor'un dikey katlanabilir telefonu Magic V Flip çok yakında geliyor. Şirket, telefonun 13 Haziran'da resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Dev kapak ekranına sahip olan telefon neler sunacak?
    Dev kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor'un dikey katlanabilir telefonu Magic V Flip çok yakında geliyor. Şirket, telefonun 13 Haziran'da resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Dev kapak ekranıyla dikkat çeken telefon neler sunacak hep birlikte bakalım.

    Honor Magic V Flip beklenen özellikleri

    Honor'un doğruladığı bilgilere göre Magic V Flip, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 12 GB RAM + 1 TB depolamaya sahip üç konfigürasyonla gelecek. Telefon ayrıca, İris Siyahı, Şampanya Pembesi ve Kamelya Beyazı olmak üzere üç renk seçeneği sunacak. İşlemci tarafında hangi platformun kullanılacağı belirsizliğin koruyor.

    Dev kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Dev kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor Magic V Flip'in resmi görsellerine yakından baktığımızda devasa kapak ekranı dikkati çekiyor. Üst köşede f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kameranın altında ise daha küçük bir ikinci bir kamera yer alıyor. LED flaş ise ilginç bir şekilde telefonun alt yarısına yerleştirilmiş.

    Magic V Flip'in sağ kenarında, parmak izi tarayıcı entegre edilmesi muhtemel güç tuşu ve ses düğmesi yer alıyor. Telefonun 66W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli çift hücreli bataryayla geleceği belirtiliyor. Tanıtıma çok az zaman kaldığı için yakında diğer detayların da ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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