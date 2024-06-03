Devasa kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı: Çok yakında geliyor

Honor Magic V Flip beklenen özellikleri
Honor'un doğruladığı bilgilere göre Magic V Flip, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 12 GB RAM + 1 TB depolamaya sahip üç konfigürasyonla gelecek. Telefon ayrıca, İris Siyahı, Şampanya Pembesi ve Kamelya Beyazı olmak üzere üç renk seçeneği sunacak. İşlemci tarafında hangi platformun kullanılacağı belirsizliğin koruyor.
Magic V Flip'in sağ kenarında, parmak izi tarayıcı entegre edilmesi muhtemel güç tuşu ve ses düğmesi yer alıyor. Telefonun 66W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli çift hücreli bataryayla geleceği belirtiliyor. Tanıtıma çok az zaman kaldığı için yakında diğer detayların da ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.