Devasa kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı: Çok yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Honor'un dikey katlanabilir telefonu Magic V Flip çok yakında geliyor. Şirket, telefonun 13 Haziran'da resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Dev kapak ekranıyla dikkat çeken telefon neler sunacak hep birlikte bakalım.

Honor Magic V Flip beklenen özellikleri

Honor'un doğruladığı bilgilere göre Magic V Flip, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 12 GB RAM + 1 TB depolamaya sahip üç konfigürasyonla gelecek. Telefon ayrıca, İris Siyahı, Şampanya Pembesi ve Kamelya Beyazı olmak üzere üç renk seçeneği sunacak. İşlemci tarafında hangi platformun kullanılacağı belirsizliğin koruyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Honor Magic V Flip'in resmi görsellerine yakından baktığımızda devasa kapak ekranı dikkati çekiyor. Üst köşede f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kameranın altında ise daha küçük bir ikinci bir kamera yer alıyor. LED flaş ise ilginç bir şekilde telefonun alt yarısına yerleştirilmiş.

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Magic V Flip'in sağ kenarında, parmak izi tarayıcı entegre edilmesi muhtemel güç tuşu ve ses düğmesi yer alıyor. Telefonun 66W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli çift hücreli bataryayla geleceği belirtiliyor. Tanıtıma çok az zaman kaldığı için yakında diğer detayların da ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

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Dev kapak ekranlı Honor Magic V Flip'in görselleri ortaya çıktı