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    Dexter'ın yeni sezonunun hikayesi detaylandırıldı

    2006 yılında başlayıp 2013 yılında son bulan zamanın popüler dizilerinden Dexter'ın, yedi yıl sonra tekrar ekranlara döneceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Şimdide hikaye detayı belli oldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dexter'ın yeni sezonunun hikayesi detaylandırıldı
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    Farklı bir polisiye ve seri katil hikayesine sahip olan Dexter dizisi, 2013 yılında hayranları üzen bir bölüm ile yayın hayatını sonlandırmıştı. Geçtiğimiz ay da dizinin tam 7 yıl sonra yeniden ekranlara döneceği açıklanmıştı. Açıklanan yeni sezonunun da hikaye detayları geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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    The Hollywood Reporter'ın haberine göre yeni sezon, son sezonun 10 yıl sonrasında geçecek. Laura Kasırgası'nda kaybolup oduncu olarak yeni bir hayata başlayan Dexter'ın hikayesine devam edecek. Ayrıca açıklanan bilgiye göre dizide Dexter'ın hala hükümet tarafından arandığı ve Miami'den çok uzak bir yerde başka bir isim ile yaşadığı söylendi.

    Özellikle dizinin kalitesiz final bölümü ile hayranlarını üzen Dexter'ın yeni sezonunun yapımına 2021'in ilk aylarında başlanacak. Yine 2021 yılı içerisinde de yayınlanması bekleniyor. Yönetmen bu sezonun, finaldeki hataları düzelteceğini söylemişti.

    Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek.



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    2 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dexter ın bu saatten sonra helvası olur.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    dexter reyiz gelsin.
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